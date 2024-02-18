我们距离广泛的无人机送货还有多远？

如果物流公司找到克服当前障碍的方法，无人机送货可能会成为下一件大事。他们需要多长时间才能解决问题？

无人机送货会是什么样子

到目前为止，商业部门已经对各种短程无人机应用表现出了兴趣。最后一英里交付是无人机在物流中最有可能的用途之一，因为该技术更适合短途旅行。虽然传统货车可以行驶非常长的距离，但在运输的最后一段部署它们的成本却高得离谱。





当日送达是另一种可能的应用，因为无人机体积小、速度快、重量轻。更重要的是，他们通常一次只能容纳一个包裹，非常适合紧急订单履行。





食品和杂货配送激增凸显了具有成本效益的无人机的另一个潜在应用。虽然基于应用程序的服务很受欢迎，但公司却在支付司机费用上亏损。例如，仅限 Uber 2023年开始盈利 ——之前每年损失数百万美元。

使用无人机进行包裹递送的优点

使用无人机运送包裹有很多好处。

交货快

自主无人机可以将送货时间缩短一半。他们可以提供轻量级包裹 比传统车辆更快 因为它们敏捷且体积小。大型车队每天可以轻松运送数千件货物。

运营成本低廉

半卡车和货车使用柴油或天然气，价格昂贵且价格经常波动。另一方面，无人机使用相对便宜的电力。换句话说，他们的每次旅行成本通常要低得多。

更高效率

无人机速度快且消耗很少的燃料，因为道路、交通灯、拥堵或车祸不会阻碍它们。相反，它们可以沿着半直接路径飞向目标地址。它们的效率更高，因为它们可以实现比卡车更高的交货配额。

提高可访问性

通过卡车到达偏远或拥挤地区的地址可能具有挑战性。无人机可以毫不费力地前往这些地点，提高送货的可达性，并有可能增加订单频率。

自动交付

与自动驾驶汽车相比，自动无人机对公共安全造成的风险较小。同时，它们提供了自动化的所有好处——它们可以全天候交付包裹，无需休息，也不会出现与人为错误相关的错误。

使用无人机运送包裹的缺点

尽管无人机送货的好处很大，但也存在缺点。

不可靠

不幸的是，现代无人机并不是最强大的技术——一阵强风或恶劣的天气很容易使它们偏离航线。如果条件不理想，他们将无法离开运营中心进行送货。

复杂的

目前，商业无人机送货的现成解决方案很少。自主飞行 非常耗费资源 ，需要云计算、人工智能、计算机视觉和独立于 GPS 的导航等技术才能发挥作用。正确开发和集成一切可能是一项非常复杂的任务。

涉及

物流公司只有拥有仓储空间、充电器、导航软件、保险和维护才能部署车队。开发无人机送货的基础设施既耗时又昂贵。

昂贵的

商用无人机价格昂贵——平均而言， 单件售价 520 美元 到 2024 年。不幸的是，到 2028 年价格只会降至 500 美元。物流公司将不得不将其预算的很大一部分投入到前期费用中。

容易出错

虽然传统车辆可能会遇到轮胎漏气或电池没电的情况，但驾驶员可以修复它或寻求帮助。如果无人机在空中遇到技术问题，它可能会降落在树上、屋顶上或道路中间，从而对其及其包裹造成不可逆转的损坏。如果其地理定位功能出现故障，则可能无法找到并检索它。

受限制的

无人机只能携带相对较轻的包裹。它们必须更大才能举起大块或重物——谁希望所有的重量都危险地飞过他们的头顶呢？

广泛采用面临的可预防挑战

广泛采用的最可预防的挑战之一是下降的不确定性。媒体经常描绘无人机优雅地俯冲而下，小心翼翼地将包裹放在需要的地方。事实上，他们需要一个预先确定的位置，比如包裹储物柜。





未操作的无人机无法达到将包裹放置在正确门口所需的精确度，因此取货地点是理想的选择。然而，他们必须到达相对较低的地面才能进行这些交付，这意味着很可能会受到干扰。





虽然物流公司希望人们保持文明，但只有一些人喜欢这种新颖的送货方式。一镇居民 讨论击落亚马逊无人机 在科技巨头推出它们之后。尽管他们会因摧毁或损坏任何东西而面临后果，但随之而来的法律纠纷和更换成本可能会很高。





至少，公众的犹豫是阻碍广泛采用的另一个挑战。根据一项调查显示， 近十分之三的人 担心潜在的无人机事故。他们的担忧也并非毫无根据——无人机比飞机更容易坠毁。





繁文缛节问题在技术上是可以避免的，但在现实中却具有挑战性。美国联邦航空管理局 (FAA) 第 107 部分规则 需要视线 始终在飞行员和无人机之间。澳大利亚和英国也有类似的规定。这种技术性几乎阻碍了自主交付。





此外，操作员必须获得远程飞行员证书、注册、认证并通过测试，然后才能驾驶或监视无人机。即使他们拥有所有这些资质，他们也无法飞过 400 英尺或拥挤的区域。规定很严格。





尽管只要付出足够的努力、金钱和时间，这些挑战都是可以预防的，但它们仍然是无人机交付标准化的巨大障碍。除非一家开创性的物流公司努力改变现状，否则它们将继续阻碍我们的发展。

广泛采用不可避免的挑战

物流公司无法消除采用的所有障碍。天气是最大的障碍之一——无人机无法在冰雹、雾、雨、雨夹雪或大风条件下飞行。如果天气太热，它们的起重能力就会急剧下降，并且电池在寒冷的情况下消耗得更快。从本质上讲，除非情况温和，否则它们相对无用。





他们的范围是另一个长期存在的挑战。目前，自主无人机只能飞这么远——准确地说是几英里。为了使物流公司获得足够的投资回报，他们需要在每个主要城市旁边建立一个微型配送中心。





障碍是另一个经常被忽视但又不可避免的挑战。虽然自动送货无人机通常配备计算机视觉、人工智能和传感器，但它们无法像人类一样识别物体。换句话说，它们撞上电线、低空飞行的飞机、树木、鸟类和人的机会要高得多。

无人机送货的未来会是什么样子

虽然无人机技术具有潜力，但它面临着一些重大障碍。即使美国联邦航空局的规定突然消失，也不能保证他们会成功。事实上，尽管美国联邦航空局已经撤回，但公司尚未取得太大进展。 2021 年规则变更 放宽商业无人机限制 ，使它们能够在夜间飞行并越过移动的车辆而无需豁免。





尽管如此，变革之风确实正在吹起。 2021年， 大约 130 万商业飞行员 注册了他们的无人机。越来越多的物流企业正在认识到这项技术的潜力。





至关重要的是，公众对这项技术的认识和接受程度正在发生变化。根据一项研究， 十分之七的人会更喜欢 如果存在选项，则使用包裹递送无人机。在物流采用的同时 是增长最快的部分 就无人机市场而言，它可能在未来几年内都不会成为结账时的选择。

无人机可能是物流的未来

虽然送货无人机可能在几年内甚至几十年内都不会成为现实，但很明显，物流品牌正在努力让这项技术成为现实。它可能很快就会成为标准。