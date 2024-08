À quel point sommes-nous proches des livraisons généralisées par drones ?

Les livraisons par drones pourraient être la prochaine grande nouveauté si les entreprises de logistique trouvent un moyen de surmonter les obstacles actuels. Combien de temps leur faudra-t-il pour comprendre les choses ?

À quoi pourrait ressembler la livraison par drone

Jusqu’à présent, le secteur commercial a manifesté son intérêt pour diverses applications de drones à courte portée. La livraison du dernier kilomètre est l’une des utilisations les plus probables des drones dans la logistique, car cette technologie est mieux adaptée aux courts trajets. Alors que les fourgons conventionnels peuvent parcourir des distances incroyablement longues, le coût de leur déploiement lors de la dernière étape du transport est absurdement élevé.





La livraison le jour même est une autre application probable car les drones sont petits, rapides et légers. Plus important encore, ils ne peuvent généralement contenir qu’un seul colis à la fois, ce qui les rend parfaits pour l’exécution de commandes urgentes.





L’essor des livraisons de nourriture et d’épicerie met en évidence une autre application potentielle des drones rentables. Même si les services basés sur des applications sont populaires, les entreprises perdent de l’argent en payant leurs chauffeurs. Par exemple, Uber uniquement a commencé à réaliser des bénéfices en 2023 – il a perdu des millions chaque année auparavant.

Avantages de l'utilisation de drones pour les livraisons de colis

L’utilisation de drones pour la livraison de colis présente de nombreux avantages.

Livraison rapide

Les drones autonomes pourraient réduire de moitié les délais de livraison. Ils peuvent livrer des colis légers plus rapide que les véhicules conventionnels parce qu'ils sont agiles et petits. Une grande flotte pourrait facilement effectuer des milliers de livraisons quotidiennement.

Fonctionnement peu coûteux

Les semi-remorques et les camionnettes de livraison utilisent du diesel ou de l'essence, ce qui est cher et dont le prix fluctue souvent. En revanche, les drones consomment de l’électricité, qui est relativement peu coûteuse. En d’autres termes, leur coût par voyage est généralement bien inférieur.

Efficacité supérieure

Les drones sont rapides et consomment peu de carburant car les routes, les feux de circulation, les embouteillages ou les accidents de voiture ne les gênent pas. Au lieu de cela, ils peuvent voler selon une trajectoire semi-directe vers leur adresse cible. Ils sont plus efficaces car ils peuvent atteindre un quota de livraison plus élevé que les camions.

Accessibilité accrue

Les adresses situées dans des zones éloignées ou encombrées peuvent être difficiles à atteindre en camion. Les drones peuvent se rendre dans ces endroits sans problème, ce qui augmente l'accessibilité des livraisons et potentiellement la fréquence des commandes.

Livraison automatique

Les drones autonomes présentent moins de risques pour la sécurité publique que les véhicules autonomes. Dans le même temps, ils offrent tous les avantages de l'automatisation : ils peuvent livrer des colis 24 heures sur 24, sans jamais avoir à prendre de pause et ne souffriront pas d'erreurs humaines.

Inconvénients de l'utilisation de drones pour les livraisons de colis

Aussi grands que soient les avantages des livraisons par drones, des inconvénients existent.

Non fiable

Malheureusement, les drones modernes ne constituent pas la technologie la plus robuste : une forte rafale de vent ou des conditions météorologiques désagréables peuvent facilement les faire dévier de leur trajectoire. Si les conditions ne sont pas idéales, ils ne pourront pas quitter le centre de distribution pour effectuer des livraisons.

Complexe

Actuellement, il existe peu de solutions prêtes à l’emploi pour la livraison commerciale par drone. Vol autonome est très gourmand en ressources , nécessitant pour fonctionner des technologies telles que le cloud computing, l’intelligence artificielle, la vision par ordinateur et la navigation indépendante du GPS. Tout développer et intégrer correctement peut être une entreprise très complexe.

Impliqué

Les entreprises de logistique ne peuvent déployer une flotte que si elles disposent d’un espace de stockage, de chargeurs, d’un logiciel de navigation, d’une assurance et d’une maintenance. Développer l’infrastructure nécessaire aux livraisons par drones prend du temps et coûte cher.

Cher

Les drones commerciaux sont chers – en moyenne, un seul coûte 520 $ en 2024. Malheureusement, le prix ne baissera qu'à 500 $ d'ici 2028. Les entreprises de logistique devront investir une partie importante de leur budget uniquement dans les dépenses initiales.

Sujet aux erreurs

Alors que les véhicules conventionnels peuvent subir une crevaison ou une batterie à plat, le conducteur peut le réparer ou appeler à l’aide. Si un drone souffre d'un problème technique en vol, il pourrait atterrir dans un arbre, sur un toit ou au milieu d'une route, l'endommageant de manière irréversible ainsi que son emballage. Le trouver et le récupérer peut être impossible en cas de dysfonctionnement de ses fonctionnalités de géolocalisation.

Limité

Les drones ne peuvent transporter que des colis relativement légers. Ils devraient être beaucoup plus grands pour soulever des objets volumineux ou lourds – et qui veut que tout ce poids vole de manière précaire au-dessus de sa tête ?

Défis évitables à une adoption généralisée

L’un des défis les plus évitables liés à l’adoption généralisée est l’incertitude liée à la baisse. Les médias décrivent souvent des drones descendant gracieusement et plaçant avec précaution un colis là où il doit être. En réalité, ils ont besoin d’un emplacement prédéterminé comme un casier à colis.





Les drones non exploités ne sont pas capables de la précision requise pour placer un colis au bon pas de la porte, les lieux de ramassage sont donc idéaux. Cependant, ils doivent se trouver relativement près du sol pour effectuer ces livraisons, ce qui signifie qu'il existe une forte probabilité d'interférence.





Si les entreprises de logistique peuvent espérer que les gens restent civils, seuls certains sont friands de ce nouveau mode de livraison. Habitants d'une ville discuté de l'abattage des drones d'Amazon après que le géant de la technologie les ait déployés. Même s'ils seraient confrontés aux répercussions de la destruction ou de l'endommagement de quoi que ce soit, les batailles juridiques qui s'ensuivraient et les coûts de remplacement pourraient être élevés.





À tout le moins, l’hésitation du grand public constitue un autre défi qui freine une adoption généralisée. Selon une enquête, près de trois personnes sur 10 vous vous inquiétez des accidents potentiels de drones. Leurs inquiétudes ne sont pas non plus sans fondement : les drones sont beaucoup plus susceptibles de s'écraser que les avions.





Le problème des formalités administratives est techniquement évitable, mais serait en réalité un véritable défi. Règle de la partie 107 de la Federal Aviation Administration (FAA) nécessite une ligne de vue entre le pilote et son drone à tout moment. L'Australie et le Royaume-Uni ont des réglementations similaires. Cette technicité empêche pratiquement les livraisons autonomes.





De plus, les opérateurs doivent obtenir un certificat de pilote à distance, s’inscrire, certifier et réussir des tests avant de pouvoir piloter – ou surveiller – un drone. Même s’ils possèdent toutes ces qualifications, ils ne peuvent pas voler au-dessus de 400 pieds ou au-dessus de zones encombrées. La réglementation est stricte.





Bien que ces défis puissent tous être évités avec suffisamment d’efforts, d’argent et de temps, ils restent des obstacles majeurs à la standardisation de la livraison par drones. À moins qu’une entreprise de logistique pionnière ne s’efforce de changer les choses, elle restera un obstacle.

Les défis inévitables d’une adoption généralisée

Les entreprises de logistique ne peuvent pas éliminer tous les obstacles à l’adoption. La météo est l’un des plus grands obstacles : les drones ne peuvent pas voler dans des conditions de grêle, de brouillard, de pluie, de grésil ou de vent. S'il fait trop chaud dehors, leur capacité de levage diminue considérablement et leurs batteries se déchargent beaucoup plus rapidement par temps froid. Essentiellement, ils sont relativement inutiles à moins qu'il ne fasse doux.





Leur portée constitue un autre défi de longue date. Actuellement, les drones autonomes ne peuvent aller que jusqu’à quelques kilomètres, pour être précis. Pour que les entreprises de logistique obtiennent un retour sur investissement adéquat, elles devraient construire un centre de micro-exécution des commandes à côté de chaque grande ville.





Les obstacles sont un autre défi souvent négligé – et inévitable. Même si les drones de livraison autonomes sont souvent équipés de vision par ordinateur, d’intelligence artificielle et de capteurs, ils ne seront pas capables de reconnaître les objets aussi bien que les humains. En d’autres termes, ils ont beaucoup plus de chances de heurter des lignes électriques, des avions volant à basse altitude, des arbres, des oiseaux et des personnes.

À quoi ressemblera l’avenir de la livraison par drone

Bien que la technologie des drones ait du potentiel, elle se heurte à des obstacles importants. Même si les réglementations de la FAA disparaissent soudainement, leur succès n'est pas garanti. En fait, les entreprises doivent encore faire beaucoup de progrès, même si la FAA a déjà reculé. Son changement de règle 2021 assouplissement des restrictions sur les drones commerciaux , leur permettant de voler de nuit et au-dessus de véhicules en mouvement sans dérogation.





Pourtant, le vent du changement souffle définitivement. En 2021, environ 1,3 million de pilotes professionnels enregistré leurs drones. De plus en plus d’entreprises logistiques reconnaissent le potentiel de cette technologie.





Il est crucial de constater que la sensibilisation et l'acceptation de cette technologie par le grand public évoluent. Selon une étude, sept personnes sur 10 préféreraient d'utiliser des drones de livraison de colis si l'option existait. Alors que l'adoption logistique est la partie qui connaît la croissance la plus rapide du marché des drones, ce ne sera probablement pas une option à la caisse avant des années.

Les drones pourraient être l’avenir de la logistique

Même si les drones de livraison ne deviendront peut-être pas une réalité avant des années, voire des décennies, il est clair que les marques de logistique travaillent dur pour faire de cette technologie une réalité. Cela pourrait bientôt devenir la norme.