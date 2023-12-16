对加密经济学的后资本主义批判









本系列提出背离管理区块链生态系统的流行加密经济理论，旨在为去中心化共识协议建立一个新颖的框架。





1. 市场激励和不利影响

加密经济学是利用博弈论、密码学证明和计算机科学来保证未来的经济结果。区块链生态系统中的大多数顶级协议，例如比特币、以太坊等，都应用了加密经济学，例如通过“拜占庭将军问题”来描述协议的容错性，这是一个协调博弈问题，而且当激励系统，例如工作量证明挖矿奖励、权益证明验证者奖励，并使针对网络的攻击（例如 51% 攻击）成本非常高昂。





当今加密经济学的问题在于，它已被用来对协议开发和用户体验进行理论化，其方式假设人们是利润最大化的个人主义者，并且通过寻求自身利益，这种行为是理性的。例如，个人质押 32 ETH 成为验证者，并且有验证者奖励——这就是为什么任何人都会成为验证者——并且他们应该采取相应的行为（例如不是恶意的），否则他们将面临处罚，他们的 ETH 会被削减。





在这个加密经济学中，自身利益是一只看不见的手，让每个人都按照游戏规则行事，但也有不利的影响。例如，当交易加密货币对时，很自然地会低价买入并高价卖出，以尽可能降低个人风险。这有助于产生不正当的市场激励，其中套利和抢先交易的机会会产生外部性，并以牺牲网络和社区的其他福祉为代价。例如，Flashbots 团队透露，通过利用 MEV 抢先交易、套利等策略，“最大提取价值”（MEV）在 2021 年约占 9 亿美元。





2. 代币经济学和利润驱动的抽象

另一个例子是“代币经济学”，它是加密经济学的一种形式，抽象了协议考虑因素，并受到将一切代币化的愿望驱动。分布式账本技术和去中心化共识协议对于人类和地球来说太重要了，不能只顾自身利益和利润最大化。需要进行干预来推广替代方案，以便可以构建促进更好价值的协议和应用程序。





三、资本主义框架和发展偏见

当今加密经济学的假设使分布式账本技术和去中心化共识协议的发展偏向于自身利益和利润最大化，这并不奇怪。这在一个以资本主义和市场为基础的社会中是一致的，在这个社会中，买家和卖家互相敲诈以获取财富和权力，而绝大多数人却在为生存而挣扎。





利润最大化的个人主义者（当今加密经济学的支持者）可能会翻白眼，然后反驳说，个人为个人财富而奋斗总体上减少了贫困，因此利润最大化利大于弊。这是与社会契约论相一致的自由主义基本观点。





例如，约翰·罗尔斯的正义理论设想，公正的结果是将社会中最不富裕的人的地位提高到更好的地位。他通过“无知之幕”思想实验做到了这一点，其中要求个体想象他们将用来指导社会基本结构的原则，而不提前知道他们将在该社会中占据什么位置。这种选择是在“无知之幕”的背后做出的，这使得他们不知道自己的种族、阶级、性别、能力或决策地位，也不知道其他人的。





这个想法是让个人想象一个公正社会的指导原则。但这还不够。这是因为在罗尔斯的表述中，你既可以提高社会中最不富裕者的地位，同时又可以扩大贫富之间、强者与弱者之间的差距等等，这就是为什么追求自我利润最大化是让社会更加平等的一个糟糕论据。













4.走向后资本主义的加密经济学

新的后资本主义加密经济学的目标是增加那些不太富裕的人的福祉，并最大限度地缩小富人和穷人、强者和弱者之间的差距，整体激励推动社会走向团结、无阶级、自我管理、直接民主，以及多样化的结果。





本系列中阐述的后资本主义加密经济学并不相信你可以使用博弈论来对人们或他们的行为进行编程。这是因为该理论放弃了过时的假设，即人们是“经济人” ，即当今加密货币领域困扰的利润最大化的个人主义者。相反，这项工作旨在应用博弈论、密码学和计算机科学来促进不同的价值观，无论多么温和和不确定，并理解我们不能强迫人们按照我们想要的方式行事。本系列接下来的部分将更详细地探讨这些问题。





delegat0x是加密货币领域的自由主义反资本主义研发工程师。他们写了哲学、政治、媒体、资本主义替代方案、社会运动和集体自治之间的交叉点。













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