Uma crítica pós-capitalista da criptoeconomia

Propondo um afastamento das teorias criptoeconômicas predominantes que governam os ecossistemas blockchain, esta série visa estabelecer uma nova estrutura para protocolos de consenso descentralizados.





1. Incentivos de mercado e efeitos adversos

Criptoeconomia é o uso da teoria dos jogos, provas criptográficas e ciência da computação para garantir resultados econômicos futuros. A maioria dos principais protocolos do ecossistema blockchain, como Bitcoin , Ethereum e outros, aplicam a criptoeconomia, por exemplo, na descrição da tolerância a falhas de um protocolo através do “Problema dos Generais Bizantinos” , que é um problema de jogo de coordenação , mas também quando incentivando os sistemas, tais como recompensas de mineração de prova de trabalho, recompensas de validadores de prova de participação, e tornando muito dispendiosa a realização de ataques contra as redes, por exemplo, ataques de 51%.





O problema com a criptoeconomia hoje é que ela tem sido usada para teorizar o desenvolvimento de protocolos e as experiências do usuário de maneiras que assumem que as pessoas são individualistas que maximizam o lucro e que, ao buscarem seu interesse próprio, esse comportamento é racional. Por exemplo, um indivíduo aposta 32 ETH para se tornar um validador, e há recompensas para o validador - e é por isso que qualquer um se tornaria um validador - e espera-se que eles se comportem de acordo (por exemplo, não maliciosamente), caso contrário, enfrentarão penalidades e seu ETH será reduzido. .





Nesta criptoeconomia, o interesse próprio é a mão invisível que faz com que todos se comportem de acordo com as regras do jogo, mas há efeitos adversos. Por exemplo, ao negociar pares criptográficos, é natural comprar barato e vender caro pelo menor risco pessoal possível. Isto ajuda a permitir incentivos de mercado perversos, onde as oportunidades de arbitragem e de frontrunning geram externalidades e ocorrem à custa do resto do bem-estar da rede e da comunidade. Por exemplo, a equipe Flashbots revelou que o 'valor máximo extraído' (MEV) representou aproximadamente 900 milhões de dólares em 2021 por meio da exploração de frontrunning, arbitragem e outras estratégias de MEV.





2. Economia Token e Abstração Orientada ao Lucro

Outro exemplo é a “economia de tokens”, que é uma forma de criptoeconomia que abstrai as considerações de protocolo e é movida pelo desejo de tokenizar tudo. As tecnologias de registo distribuído e os protocolos de consenso descentralizados são demasiado importantes para que as pessoas e o planeta os deixem entregues aos interesses do interesse próprio e da maximização do lucro. É necessária uma intervenção que promova uma alternativa para que possam ser construídos protocolos e aplicações que promovam melhores valores.





3. Enquadramento Capitalista e Preconceito no Desenvolvimento

O facto de os pressupostos subjacentes à criptoeconomia de hoje terem influenciado a evolução da tecnologia de registo distribuído e dos protocolos de consenso descentralizados no sentido do interesse próprio e da maximização dos lucros não é nenhuma surpresa. Isto é consistente numa sociedade baseada no capitalismo e nos mercados onde compradores e vendedores se espoliam uns aos outros para ganhar riqueza e poder enquanto a grande maioria luta para sobreviver.





O individualista que maximiza os lucros, o actual defensor da criptoeconomia, pode revirar os olhos antes de contrariar que a luta do indivíduo pela riqueza pessoal reduziu a pobreza em geral e que, portanto, a maximização dos lucros fez mais bem do que mal. Esta é uma visão liberal básica consistente com a teoria do contrato social.





Por exemplo, a teoria da justiça de John Rawls previa que um resultado justo seria aquele que elevasse a posição dos menos favorecidos na sociedade para uma posição melhor. Ele fez isso por meio de um experimento mental do “véu de ignorância” , em que se pede a um indivíduo que imagine os princípios que usaria para orientar uma estrutura básica da sociedade, sem saber de antemão que posição ocuparia nessa sociedade. A escolha é feita por trás de um “véu de ignorância” que os impede de conhecer a sua própria raça, classe, género, capacidade ou posição de tomada de decisão e também sem conhecer a de mais ninguém.





A ideia é que um indivíduo imagine princípios norteadores para uma sociedade justa. Mas isto não é o suficiente. Isto porque, na formulação de Rawls, é possível melhorar a posição dos menos favorecidos na sociedade e - ao mesmo tempo - aumentar o fosso entre ricos e pobres, poderosos e impotentes, etc. a maximização egoísta do lucro é um argumento fraco para tornar as sociedades mais igualitárias.













4. Rumo a uma criptoeconomia pós-capitalista

O objetivo de uma nova criptoeconomia pós-capitalista é aumentar o bem-estar dos menos favorecidos e minimizar o fosso entre ricos e pobres, poderosos e impotentes, incentivada em geral a conduzir a sociedade em direção à solidariedade, sem classes, autogerida, diretamente democrática. e resultados diversos.





A criptoeconomia pós-capitalista descrita nesta série não acredita que seja possível usar a teoria dos jogos para programar as pessoas ou o seu comportamento. Isso ocorre porque esta teoria abandona a suposição ultrapassada de que as pessoas são “homo economicus” , o individualista maximizador de lucros que assombra o cenário criptográfico hoje. Em vez disso, este esforço visa aplicar a teoria dos jogos, a criptografia e a ciência da computação para promover valores diferentes, ainda que de forma suave e não determinística, com a compreensão de que não podemos forçar as pessoas a comportar-se da forma que desejamos. Os próximos segmentos desta série explorarão essas questões com mais detalhes.





delegat0x é um engenheiro de P&D anticapitalista libertário no espaço criptográfico. Eles escrevem sobre as intersecções entre filosofia, política, mídia, alternativas ao capitalismo, movimentos sociais e autonomia coletiva.













