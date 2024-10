Une critique postcapitaliste de la cryptoéconomie

Proposant une rupture avec les théories cryptoéconomiques dominantes qui régissent les écosystèmes blockchain, cette série vise à établir un nouveau cadre pour les protocoles de consensus décentralisés.





1. Incitations du marché et effets négatifs

La cryptoéconomie consiste à utiliser la théorie des jeux, les preuves cryptographiques et l’informatique pour garantir les résultats économiques futurs. La plupart des principaux protocoles de l'écosystème blockchain, tels que Bitcoin , Ethereum et autres, appliquent la cryptoéconomie, par exemple en décrivant la tolérance aux pannes d'un protocole à travers le « problème des généraux byzantins » , qui est un problème de jeu de coordination , mais aussi lorsque encourager les systèmes, comme les récompenses de preuve de travail en matière d'exploitation minière, les récompenses des validateurs de preuve de participation, et rendre très coûteuse la réalisation d'attaques contre les réseaux, par exemple des attaques à 51 %.





Le problème de la cryptoéconomie aujourd’hui est qu’elle a été utilisée pour théoriser le développement de protocoles et les expériences des utilisateurs d’une manière qui suppose que les gens sont des individualistes qui maximisent leurs profits et que, en recherchant leur intérêt personnel, ce comportement est rationnel. Par exemple, un individu mise 32 ETH pour devenir validateur, et il existe des récompenses pour les validateurs - c'est pourquoi n'importe qui deviendrait validateur - et on s'attend à ce qu'ils se comportent en conséquence (par exemple, pas de manière malveillante), sinon ils s'exposent à des sanctions et leur ETH est réduit. .





Dans cette cryptoéconomie, l’intérêt personnel est la main invisible qui fait que chacun se comporte selon les règles du jeu, mais il a des effets néfastes. Par exemple, lors du trading de paires de cryptomonnaies, il est naturel d’acheter à bas prix et de vendre cher en prenant le moins de risques personnels possible. Cela contribue à favoriser des incitations perverses sur le marché, dans lesquelles les opportunités d’ arbitrage et de leadership génèrent des externalités et se produisent au détriment du reste du bien-être du réseau et de la communauté. Par exemple, l'équipe Flashbots a révélé que la « valeur maximale extraite » (MEV) représentait environ 900 millions de dollars en 2021 grâce à l'exploitation du frontrunning, de l'arbitrage et d'autres stratégies MEV.





2. Économie des jetons et abstraction axée sur le profit

Un autre exemple est « l’économie des jetons », qui est une forme de cryptoéconomie qui fait abstraction des considérations protocolaires et est motivée par le désir de tout symboliser. Les technologies de registre distribué et les protocoles de consensus décentralisés sont trop importants pour que les individus et la planète les abandonnent aux intérêts personnels et à la maximisation des profits. Une intervention est nécessaire pour promouvoir une alternative afin que des protocoles et des applications puissent être construits qui promeuvent de meilleures valeurs.





3. Cadre capitaliste et biais de développement

Il n’est pas surprenant que les hypothèses qui sous-tendent la cryptoéconomie actuelle aient biaisé l’évolution de la technologie des registres distribués et des protocoles de consensus décentralisés vers l’intérêt personnel et la maximisation des profits. Cela est cohérent dans une société basée sur le capitalisme et les marchés, où acheteurs et vendeurs s’affrontent pour acquérir richesse et pouvoir, tandis que la grande majorité lutte pour survivre.





L’individualiste maximisant le profit, partisan actuel de la cryptoéconomie, pourrait lever les yeux au ciel avant de rétorquer que la lutte de l’individu pour la richesse personnelle a globalement réduit la pauvreté et que la maximisation du profit a donc fait plus de bien que de mal. Il s’agit d’une vision libérale fondamentale cohérente avec la théorie du contrat social.





Par exemple, la théorie de la justice de John Rawls envisageait un résultat juste comme étant celui qui élève la position des plus défavorisés de la société à une meilleure. Il l’a fait à travers une expérience de pensée du « voile d’ignorance » dans laquelle il est demandé à un individu d’imaginer les principes qu’il utiliserait pour guider une structure de base de la société, sans savoir à l’avance quelle position il occuperait dans cette société. Le choix est fait derrière un « voile d'ignorance » qui les empêche de connaître leur propre race, classe sociale, sexe, capacité ou statut décisionnel et également sans connaître celui des autres.





L’idée est qu’un individu imagine les principes directeurs d’une société juste. Mais ce n'est pas assez. En effet, dans la formulation de Rawls, vous pouvez à la fois améliorer la position des plus démunis dans la société et, en même temps, accroître l'écart entre les riches et les pauvres, les puissants et les impuissants, etc. La maximisation égoïste du profit est un piètre argument en faveur d’une société plus égalitaire.













4. Vers une cryptoéconomie post-capitaliste

L’objectif d’une nouvelle cryptoéconomie post-capitaliste est d’augmenter le bien-être des moins aisés et de minimiser l’écart entre les riches et les pauvres, les puissants et les impuissants, globalement incités à conduire la société vers une société solidaire, sans classes, autogestionnaire et directement démocratique. , et des résultats divers.





La cryptoéconomie post-capitaliste exposée dans cette série ne croit pas que l’on puisse utiliser la théorie des jeux pour programmer les gens ou leur comportement. En effet, cette théorie abandonne l'hypothèse dépassée selon laquelle les gens sont des « homonomicus » , l'individualiste maximisant le profit qui hante aujourd'hui la scène crypto. Au lieu de cela, cet effort vise à appliquer la théorie des jeux, la cryptographie et l’informatique pour promouvoir différentes valeurs, même de manière douce et non déterministe, en sachant que nous ne pouvons pas forcer les gens à se comporter comme nous le souhaitons. Les prochains segments de cette série exploreront ces questions plus en détail.





delegat0x est un ingénieur R&D libertaire anticapitaliste dans le domaine de la cryptographie. Ils écrivent sur les intersections entre la philosophie, la politique, les médias, les alternatives au capitalisme, les mouvements sociaux et l'autonomie collective.













