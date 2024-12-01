Base Blockchain 如何不偷工减料地让以太坊更快、更便宜





如果让你从以下三个选项中任选两个：和平、健康和财富，你会选择哪一个？



可以肯定的是，无论您决定放弃什么选择，都会付出代价，因为它们都同样重要。

这与以太坊当前的困境类似：在区块链的三个关键特性中，它需要选择两个。

去中心化、安全性和可扩展性是区块链网络的三大支柱。每个特性都对网络的维护起着重要作用。





区块链网络的去中心化确保没有任何单一实体控制它并提供一个无需信任的系统。

数字签名、哈希函数和公钥等多种安全技术有助于保护网络免受攻击。

可扩展性在确保更快处理交易和降低 gas 费用方面发挥着重要作用。



仔细观察每个功能所提供的功能，您认为应该牺牲哪些功能？



以太坊非常重视拥有一个去中心化且安全的网络，因此决定牺牲可扩展性（在一定程度上）。



牺牲可扩展性的缺点是网络变得拥挤，这通常会导致交易处理速度变慢和交易费用上涨，因为许多用户都想利用以太坊提供的专门功能。



如果用户必须通过支付高昂的交易费用来竞争处理交易，那么去中心化和安全有什么用呢？



这个具有挑战性的问题导致了创新技术的发明，例如 Base（一种第 2 层扩展解决方案）以扩展以太坊。



在本文中，我们将探索 Base 的世界以及它如何有效解决以太坊可扩展性问题。

什么是 Base Blockchain？

Base 是最大的加密货币交易所之一Coinbase开发的 Layer-2 扩展解决方案。作为 Layer-2 扩展解决方案，Base 旨在通过从链上卸载交易、在链下处理交易、将它们捆绑为单个批次并将它们提交回以太坊区块链来扩展以太坊。



Base 提供的解决方案加快了交易处理速度。此外，有消息称，交易费用比在以太坊上处理便宜十倍。



这为以太坊提供了更好的解决方案，因为可以在不牺牲去中心化和安全性的情况下解决可扩展性问题。Base 建立在以太坊之上，并继承了其所有安全性和去中心化属性。





基础区块链的特点

Base 具有几个显着的特点，使其有别于其他第 2 层扩展解决方案。这些功能包括：





以太坊虚拟机 (Evm) 兼容性 ：Base 与 Evm 标准的兼容性使开发人员可以轻松地在 Base 上迁移其现有的去中心化应用程序，而无需对其代码进行重大更改。

：Base 与 Evm 标准的兼容性使开发人员可以轻松地在 Base 上迁移其现有的去中心化应用程序，而无需对其代码进行重大更改。 账户抽象 ：此功能允许将用户的账户视为智能合约，最终通过简化管理账户、授权交易和增强安全功能的复杂流程来提高用户体验。

：此功能允许将用户的账户视为智能合约，最终通过简化管理账户、授权交易和增强安全功能的复杂流程来提高用户体验。 易于使用的应用程序编程接口（API） ：Base 提供的 API 允许开发人员为其去中心化应用程序设置无 gas 交易，并加快应用程序开发过程。

：Base 提供的 API 允许开发人员为其去中心化应用程序设置无 gas 交易，并加快应用程序开发过程。 Coinbase 支持：Base与 Coinbase 的集成使得构建可访问 Coinbase 产品、用户和工具的去中心化应用程序变得容易。



基础区块链究竟如何扩展以太坊？

Base 利用Optimism Stack (OpStack) 的强大功能，并使用 Optimistic Roll-up 来帮助扩展以太坊网络。OpStack 是 Optimism 的一个开源项目，它使任何人都可以轻松地在以太坊上构建第 2 层解决方案。目标是创建更大的东西——一个超级链网络，其中一组互连的第 2 层区块链协同工作，共享安全性、治理和通信。所有这些都是通过 OP Stack 实现的。



作为使用 Optimistic Roll-up 的 Layer-2 解决方案，Base 通过以下流程对以太坊进行扩容：

链下交易：Base 通过卸载交易并将其转移到链下进行处理来减少以太坊上的工作量。 批量交易：链下交易被处理并打包成单个批次。这降低了交易成本，因为批量交易中的所有用户只需支付一笔交易费并分摊。 提交：然后将批量交易提交回以太坊主网。



然而，由于 Base 采用的是 Optimistic Roll-up，批量交易默认为有效，只有存在潜在欺诈行为时才会受到质疑。验证过的交易随后会提交给以太坊。

Base区块链的优势

Base区块链具有多个优势，包括：

低成本 ：Base 提供了一种降低以太坊交易处理成本的解决方案。通过使用 Base，用户无需支付高昂的费用即可处理交易。

：Base 提供了一种降低以太坊交易处理成本的解决方案。通过使用 Base，用户无需支付高昂的费用即可处理交易。 高速交易处理 ：Base 通过从以太坊卸载交易并在链下进行处理来提高交易处理速度。这允许用户更快地处理交易，从而提升用户体验。

：Base 通过从以太坊卸载交易并在链下进行处理来提高交易处理速度。这允许用户更快地处理交易，从而提升用户体验。 安全性 ：Base继承了以太坊的安全性和去中心化特性，因此具有极高的安全性和抗攻击性。

：Base继承了以太坊的安全性和去中心化特性，因此具有极高的安全性和抗攻击性。 无 Gas 交易：基础的无 Gas 交易通过消除 Gas 费用并使交易更具成本效益来增强用户体验。



基础区块链的缺点

Base 提供了许多好处；但是，就像其他方法一样，它也有缺点。Base 目前面临的一些缺点包括：

中心化 ：中心化是 Base 目前面临的挑战之一，因为 Coinbase 目前是该网络的唯一排序器。这意味着 Coinbase 控制所有负责验证交易的服务器。它还负责对交易进行排序和最终确定，这违背了去中心化网络的核心原则。尽管该公司正在制定计划和策略来解决这个中心化问题。

：中心化是 Base 目前面临的挑战之一，因为 Coinbase 目前是该网络的唯一排序器。这意味着 Coinbase 控制所有负责验证交易的服务器。它还负责对交易进行排序和最终确定，这违背了去中心化网络的核心原则。尽管该公司正在制定计划和策略来解决这个中心化问题。 提款延迟：Base 使用 Optimistic Roll-ups，这意味着提款时间可能会很长，用户必须等待大约七天才能拿到资金。当用户感觉到潜在的欺诈并使用防欺诈措施对交易提出质疑时，通常会出现这种挑战。防欺诈系统可能需要更长的时间才能达到最终结果。

基本区块链用例

Base 提供了广泛的机会，可以使各种应用程序受益。一些用例包括：

去中心化金融 (DeFi) ：DeFi 平台可以利用 Base 提供的成本效益和高吞吐量。使用 Base 的 DeFi 协议示例包括 Uniswap、SushiSwap 和 Aave。

：DeFi 平台可以利用 Base 提供的成本效益和高吞吐量。使用 Base 的 DeFi 协议示例包括 Uniswap、SushiSwap 和 Aave。 非同质化代币 (NFT) ：NFT 平台可以利用 Base 可扩展性来创建可扩展的平台，用于创建、购买和销售数字艺术。这种可扩展性确保用户可以铸造和交易 NFT，而不会遇到网络问题或高成本。

使用 Base 的 NFT 平台示例有 OpenSea、Zora 和 Niftykits。

：NFT 平台可以利用 Base 可扩展性来创建可扩展的平台，用于创建、购买和销售数字艺术。这种可扩展性确保用户可以铸造和交易 NFT，而不会遇到网络问题或高成本。 使用 Base 的 NFT 平台示例有 OpenSea、Zora 和 Niftykits。 游戏：基本的高交易速度允许基于区块链的游戏（通常需要大量交易）构建流畅、无缝的体验，而不会出现延迟或高成本，这在第 1 层网络中很常见。



最后的想法

Base 区块链为以太坊的可扩展性问题提供了一个很好的解决方案。以太坊用户现在可以支付少量费用来处理交易，并且不必等待更长的时间才能处理交易，这在 Base 出现之前通常是与以太坊相关的。



Base 是一个很有前途的解决方案，未来具有更大的增长潜力。这意味着它可以有效地解决目前面临的一些问题。



参考

Coinbase Layer2 区块链解释

引入基础区块链解决方案来扩展以太坊

Base：Coinbase L2 的功能、缺点和未来







