Base Blockchain 如何不偷工减料地让以太坊更快、更便宜

如果让你从以下三个选项中任选两个：和平、健康和财富，你会选择哪一个？
可以肯定的是，无论您决定放弃什么选择，都会付出代价，因为它们都同样重要。
这与以太坊当前的困境类似：在区块链的三个关键特性中，它需要选择两个。
去中心化、安全性和可扩展性是区块链网络的三大支柱。每个特性都对网络的维护起着重要作用。
仔细观察每个功能所提供的功能，您认为应该牺牲哪些功能？
以太坊非常重视拥有一个去中心化且安全的网络，因此决定牺牲可扩展性（在一定程度上）。
牺牲可扩展性的缺点是网络变得拥挤，这通常会导致交易处理速度变慢和交易费用上涨，因为许多用户都想利用以太坊提供的专门功能。
如果用户必须通过支付高昂的交易费用来竞争处理交易，那么去中心化和安全有什么用呢？
这个具有挑战性的问题导致了创新技术的发明，例如 Base（一种第 2 层扩展解决方案）以扩展以太坊。
在本文中，我们将探索 Base 的世界以及它如何有效解决以太坊可扩展性问题。
Base 是最大的加密货币交易所之一Coinbase开发的 Layer-2 扩展解决方案。作为 Layer-2 扩展解决方案，Base 旨在通过从链上卸载交易、在链下处理交易、将它们捆绑为单个批次并将它们提交回以太坊区块链来扩展以太坊。
Base 提供的解决方案加快了交易处理速度。此外，有消息称，交易费用比在以太坊上处理便宜十倍。
这为以太坊提供了更好的解决方案，因为可以在不牺牲去中心化和安全性的情况下解决可扩展性问题。Base 建立在以太坊之上，并继承了其所有安全性和去中心化属性。
Base 具有几个显着的特点，使其有别于其他第 2 层扩展解决方案。这些功能包括：
Base 利用Optimism Stack (OpStack) 的强大功能，并使用 Optimistic Roll-up 来帮助扩展以太坊网络。OpStack 是 Optimism 的一个开源项目，它使任何人都可以轻松地在以太坊上构建第 2 层解决方案。目标是创建更大的东西——一个超级链网络，其中一组互连的第 2 层区块链协同工作，共享安全性、治理和通信。所有这些都是通过 OP Stack 实现的。
作为使用 Optimistic Roll-up 的 Layer-2 解决方案，Base 通过以下流程对以太坊进行扩容：
然而，由于 Base 采用的是 Optimistic Roll-up，批量交易默认为有效，只有存在潜在欺诈行为时才会受到质疑。验证过的交易随后会提交给以太坊。
Base区块链具有多个优势，包括：
Base 提供了许多好处；但是，就像其他方法一样，它也有缺点。Base 目前面临的一些缺点包括：
Base 提供了广泛的机会，可以使各种应用程序受益。一些用例包括：
Base 区块链为以太坊的可扩展性问题提供了一个很好的解决方案。以太坊用户现在可以支付少量费用来处理交易，并且不必等待更长的时间才能处理交易，这在 Base 出现之前通常是与以太坊相关的。
Base 是一个很有前途的解决方案，未来具有更大的增长潜力。这意味着它可以有效地解决目前面临的一些问题。
Coinbase Layer2 区块链解释
引入基础区块链解决方案来扩展以太坊
Base：Coinbase L2 的功能、缺点和未来