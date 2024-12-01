Як Base Blockchain робить Ethereum швидшим і дешевшим без проблем





Якби вас попросили вибрати будь-які два з цих варіантів: мир, здоров’я та багатство, який би ви вибрали?



Є впевненість, що будь-який варіант, від якого ви вирішите відмовитися, має певну ціну, оскільки всі вони однаково важливі.

Це схоже на нинішнє скрутне становище Ethereum: це між вибором двох із трьох ключових функцій блокчейну.

Децентралізація, безпека та масштабованість — це три стовпи, на яких тримається мережа блокчейн. Кожна з цих функцій відіграє важливу роль у підтримці мережі.





Децентралізація в мережі блокчейн гарантує, що жоден суб’єкт не контролює її, і забезпечує надійну систему.

Деякі методи безпеки, такі як цифрові підписи, хеш-функції та відкриті ключі, допомагають захистити мережу від атак.

Масштабованість відіграє важливу роль у забезпеченні швидшої обробки транзакцій і низького рівня плати за газ.



Якщо уважніше розглянути функції, які пропонує кожна функція, якою, на вашу думку, варто пожертвувати?



Ethereum, оскільки має децентралізовану та захищену мережу, вирішив пожертвувати масштабованістю (певною мірою).



Негативна сторона жертвування масштабованістю полягає в тому, що мережа стає перевантаженою, що часто призводить до зниження швидкості обробки транзакцій і підвищення комісії за транзакції, оскільки кілька користувачів хочуть використовувати спеціалізовані функції, які пропонує Ethereum.



Яка користь від децентралізації та безпеки, якщо користувачам доводиться конкурувати за обробку своїх транзакцій, сплачуючи непомірні комісії за транзакції?



Ця складна проблема призвела до винаходу інноваційної технології, такої як Base, рішення масштабування рівня 2 для масштабування Ethereum.



У цій статті ми досліджуємо світ Base і те, як це ефективне рішення проблеми масштабованості Ethereum.

Що таке базовий блокчейн?

Base — це рішення для масштабування рівня 2, розроблене однією з найбільших криптобірж Coinbase . Як рішення для масштабування рівня 2, Base розроблено для масштабування Ethereum шляхом розвантаження транзакцій із мережі, обробки поза мережею, об’єднання в один пакет і надсилання назад до блокчейну Ethereum.



Рішення, яке пропонує Base, прискорює обробку транзакцій. Більше того, є твердження, що комісія за транзакції в десять разів дешевша, ніж при їх обробці на Ethereum.



Це забезпечує краще рішення для Ethereum, оскільки проблеми масштабованості можна вирішити без шкоди для децентралізації та безпеки. Base побудовано на Ethereum і успадковує всі його властивості безпеки та децентралізації.





Особливості базового блокчейна

Base має кілька помітних особливостей, які відрізняють його від інших рішень масштабування рівня 2. Ці функції включають:





Сумісність з віртуальною машиною Ethereum (Evm) : сумісність Base зі стандартом Evm дозволяє розробникам легко перенести свої існуючі децентралізовані програми на Base, не вносячи значних змін у код.

: сумісність Base зі стандартом Evm дозволяє розробникам легко перенести свої існуючі децентралізовані програми на Base, не вносячи значних змін у код. Абстракція облікового запису : ця функція дозволяє розглядати облікові записи користувачів як смарт-контракти, що в кінцевому підсумку покращує роботу користувача шляхом спрощення складного процесу керування обліковим записом, авторизації транзакцій і покращення функцій безпеки.

: ця функція дозволяє розглядати облікові записи користувачів як смарт-контракти, що в кінцевому підсумку покращує роботу користувача шляхом спрощення складного процесу керування обліковим записом, авторизації транзакцій і покращення функцій безпеки. Простий у користуванні інтерфейс програмування додатків (API) : Base пропонує API, який дозволяє розробникам налаштовувати безгазові транзакції для своїх децентралізованих додатків, а також прискорює процес розробки додатків.

: Base пропонує API, який дозволяє розробникам налаштовувати безгазові транзакції для своїх децентралізованих додатків, а також прискорює процес розробки додатків. Підтримка Coinbase: інтеграція Base з Coinbase дозволяє легко створювати децентралізовані програми з доступом до продуктів, користувачів і інструментів Coinbase.



Як саме Base Blockchain масштабує Ethereum?

Base використовує потужність Optimism Stack (OpStack) і використовує Optimistic Roll-up, щоб допомогти масштабувати мережу Ethereum. OpStack, проект з відкритим вихідним кодом від Optimism, дозволяє будь-кому легко створити рішення рівня 2 на Ethereum. Мета полягає в тому, щоб створити щось більше — мережу суперланцюгів, де група взаємопов’язаних блокчейнів рівня 2 працює разом, поділяючи безпеку, управління та зв’язок. Все це стало можливим завдяки OP Stack.



Як рішення рівня 2, яке використовує Optimistic Roll-up, Base масштабує Ethereum за допомогою наступного процесу:

Транзакції поза мережею : Base зменшує робоче навантаження на Ethereum, розвантажуючи транзакції та виводячи їх на обробку поза мережею. Пакетна транзакція : транзакції, взяті поза мережею, обробляються та об’єднуються в одну партію. Це зменшує вартість транзакції, оскільки єдина комісія за транзакцію буде сплачена та розподілена між усіма користувачами в пакетній транзакції. Надсилання : пакетна транзакція надсилається назад до основної мережі Ethereum.



Однак, оскільки Base використовує Optimistic Roll-up, пакетні транзакції вважаються дійсними за замовчуванням і оскаржуватимуться лише за наявності потенційної шахрайської діяльності. Потім підтверджені транзакції надсилаються в Ethereum.

Переваги Base Blockchain

Базовий блокчейн пропонує кілька переваг, серед яких:

Низькі витрати : Base пропонує рішення, яке знижує вартість обробки транзакцій на Ethereum. Використовуючи Base, користувачі можуть обробляти свої транзакції, не сплачуючи непомірних комісій.

: Base пропонує рішення, яке знижує вартість обробки транзакцій на Ethereum. Використовуючи Base, користувачі можуть обробляти свої транзакції, не сплачуючи непомірних комісій. Висока швидкість обробки транзакцій : Base збільшує швидкість обробки транзакцій, розвантажуючи транзакції з Ethereum і обробляючи їх поза мережею. Це покращує досвід користувачів, дозволяючи їм швидше обробляти свої транзакції.

: Base збільшує швидкість обробки транзакцій, розвантажуючи транзакції з Ethereum і обробляючи їх поза мережею. Це покращує досвід користувачів, дозволяючи їм швидше обробляти свої транзакції. Безпека : Base успадковує безпеку та децентралізацію Ethereum, що робить її надзвичайно безпечною та стійкою до атак.

: Base успадковує безпеку та децентралізацію Ethereum, що робить її надзвичайно безпечною та стійкою до атак. Безгазові транзакції : базові безгазові транзакції покращують досвід користувача, усуваючи плату за газ і роблячи транзакції економічно ефективними.



Недоліки базового блокчейна

База пропонує кілька переваг; однак, як і будь-який інший підхід, він має недоліки. Деякі недоліки, з якими зараз стикається Base, включають:

Централізація : Централізація є одним із викликів, з якими зараз стикається Base, оскільки Coinbase наразі є єдиним секвенсером у мережі. Це означає, що Coinbase контролює всі сервери, відповідальні за перевірку транзакцій. Він також відповідає за послідовність і завершення транзакцій, що суперечить основному принципу наявності децентралізованої мережі. Хоча є плани та стратегії, над якими компанія працює, щоб вирішити цю проблему централізації.

: Централізація є одним із викликів, з якими зараз стикається Base, оскільки Coinbase наразі є єдиним секвенсером у мережі. Це означає, що Coinbase контролює всі сервери, відповідальні за перевірку транзакцій. Він також відповідає за послідовність і завершення транзакцій, що суперечить основному принципу наявності децентралізованої мережі. Хоча є плани та стратегії, над якими компанія працює, щоб вирішити цю проблему централізації. Затримки виведення : База використовує Optimistic Roll-ups, що означає, що можливі тривалі періоди виведення, коли користувачі повинні чекати близько семи днів, перш ніж вони зможуть отримати свої кошти. Ця проблема часто виникає, коли користувач відчуває потенційне шахрайство та оскаржує транзакцію за допомогою захисту від шахрайства. Система перевірки шахрайства може зайняти більше часу, перш ніж буде досягнуто остаточного результату.

Базові випадки використання блокчейна

Base пропонує широкий спектр можливостей, які можуть бути корисними для різних програм. Деякі з випадків використання включають:

Децентралізоване фінансування (DeFi) : платформи DeFi можуть використовувати пропозиції Base за економічною ефективністю та високою пропускною здатністю. Прикладами протоколів DeFi, які використовують Base, є Uniswap, SushiSwap і Aave.

: платформи DeFi можуть використовувати пропозиції Base за економічною ефективністю та високою пропускною здатністю. Прикладами протоколів DeFi, які використовують Base, є Uniswap, SushiSwap і Aave. Незамінні токени (NFT) : платформи NFT можуть використовувати масштабованість Base для створення масштабованих платформ для створення, купівлі та продажу цифрового мистецтва. Ця масштабованість гарантує, що користувачі можуть карбувати та торгувати NFT, не стикаючись з проблемами мережі чи високими витратами.

Прикладами платформ NFT, які використовують Base, є OpenSea, Zora та Niftykits.

: платформи NFT можуть використовувати масштабованість Base для створення масштабованих платформ для створення, купівлі та продажу цифрового мистецтва. Ця масштабованість гарантує, що користувачі можуть карбувати та торгувати NFT, не стикаючись з проблемами мережі чи високими витратами. Прикладами платформ NFT, які використовують Base, є OpenSea, Zora та Niftykits. Ігри : базова висока швидкість транзакцій дозволяє іграм на основі блокчейну, які часто вимагають великої кількості транзакцій, створювати плавний і бездоганний досвід без затримок або високих витрат, які часто зустрічаються в мережах рівня 1.



Заключні думки

Базовий блокчейн пропонує чудове вирішення проблеми масштабованості Ethereum. Користувачі Ethereum тепер можуть сплачувати невелику комісію за обробку транзакцій і їм не доведеться чекати довший період перед обробкою своїх транзакцій, що часто асоціювалося з Ethereum до появи Base.



База — це перспективне рішення з більшим потенціалом для зростання в майбутньому. Це означає, що він може ефективно вирішувати деякі проблеми, з якими зараз стикається.



Список літератури

Пояснення блокчейну Coinbase Layer2

Представляємо рішення Base blockchain для масштабування Ethereum

База: особливості, недоліки та майбутнє Coinbase L2







