Kamoo Base Blockchain e Dirago Ethereum ka lebelo le ka theko e tlase Ntle le go sega dikhutlo

Ge e ba o be o ka kgopelwa gore o kgethe dikgetho le ge e le dife tše pedi tša tše: khutšo, bophelo bjo bobotse le lehumo, ke efe yeo o bego o tla ya go e nyaka?



Go na le kgonthišetšo ya gore kgetho le ge e le efe yeo o dirago phetho ya go e tlogela e tla ka ditshenyagalelo, ka ge ka moka di le bohlokwa ka mo go swanago.

Se se swana le bothata bja bjale bja Ethereum: se magareng ga go kgetha tše pedi tša dikarolo tše tharo tša bohlokwa tša blockchain.

Decentralization, Tšhireletšo, le Scalability ke dikokwane tše tharo tšeo di swerego netweke ya blockchain. E nngwe le e nngwe ya dikarolo tše e kgatha tema ye bohlokwa go thekga netweke.





Decentralization ka blockchain marangrang netefatsa hore ha ho mokhatlo o le 'ngoe laola e le ho fana ka tsamaiso e sa tšepahaleng.

Mekgwa e mmalwa ya tšhireletšo, e bjalo ka go saena ga dijithale, mešomo ya hash le dinotlelo tša setšhaba, di thuša go diša netweke ditlhaselong.

Scalability e kgatha tema ye bohlokwa go netefatša gore ditirišano di šongwa ka lebelo gomme ditefelo tša gase di fase.



Ge o lebelela ka kelohloko mošomo wo tšobotsi e nngwe le e nngwe e o neago, ke ofe wo o ilego wa nagana gore o swanetše go gafa?



Ethereum, ka ge e le ye kgolo kudu ka go ba le netweke ye e arotšwego le ye e šireletšegilego, e ile ya tšea sephetho sa go dira sehlabelo ka scalability (go fihla bokgoleng bjo itšego).



The downside ya go dira sehlabelo scalability ke gore netweke e ba congested, e leng hangata lebisa ho butle kgwebisano tshebetso lebelo le hike ka kgwebisano ditefello e le basebedisi ba 'maloa batla ho leverage khethehileng tshebetso Ethereum fana ka.



Ke tšhomišo efe ya go arolwa ga mmušo le tšhireletšo ge badiriši ba swanetše go phadišana go šoma ditirišano tša bona ka go lefa ditefelo tša kgwebišano tše di feteletšego?



Bothata bjo bjo bo hlohlago bo ile bja lebiša go hlameng theknolotši ya boitlhamelo, go swana le Base, e lego tharollo ya go lekanya ya legato la 2, go lekalekantšha Ethereum.



Sehloohong sena, re tla hlahloba lefatše la Base le kamoo e leng tharollo e sebetsang hantle ho taba ea Ethereum scalability.

Base Blockchain ke eng?

Base ke tharollo ya go lekanya ya legato-2 yeo e hlamilwego ke e nngwe ya diphapantšho tše kgolo tša crypto, Coinbase . Bjalo ka tharollo ya go lekanya ya Layer-2, Base e reretšwe go lekalekantšha Ethereum ka go fološa ditirišano go tšwa go ketane, go di šoma ka ntle ga ketane, go di kopanya ka sehlopha se tee, le go di romela morago go Ethereum Blockchain.



Tharollo Base e fana ka potlakisa tshebetso kgwebisano. Mores, go na le ditleleimi tša gore ditefelo tša kgwebišano di theko ya fase ka makga a lesome go feta ge o di šoma go Ethereum.



Se se fa tharollo ye kaone ya Ethereum, ka ge ditaba tša scalability di ka rarollwa ntle le go dira sehlabelo ka go arolwa ga mebušo le tšhireletšo. Base e agilwe godimo ga Ethereum gomme e ja bohwa bja dithoto tša yona ka moka tša tšhireletšo le tša go arolwa.





Dikarolo tša Base Blockchain

Base e na le dikarolo tše mmalwa tše di lemogegago tšeo di e fapantšhago go tšwa go ditharollo tše dingwe tša go lekanya legato la-2. Dikarolo tše di akaretša:





Ethereum Virtual Machine (Evm) lumellana : Base lumellana le Evm tekanyetso etsa hore ho be bonolo bakeng sa bahlahisi ho fallela bona teng teng decentralized dikopo ka Base ntle le ho etsa liphetoho tse khōlō ho khoutu ya bona.

: Base lumellana le Evm tekanyetso etsa hore ho be bonolo bakeng sa bahlahisi ho fallela bona teng teng decentralized dikopo ka Base ntle le ho etsa liphetoho tse khōlō ho khoutu ya bona. Account Abstraction : Sebopego se se dumelela diakhaonto tša badiriši go swarwa bjalo ka dikonteraka tše bohlale, mafelelong go oketša boitemogelo bja mosediriši ka go nolofatša tshepedišo ye e raraganego ya go laola akhaonto, go dumelela ditirišano, le go godiša dikarolo tša tšhireletšo.

: Sebopego se se dumelela diakhaonto tša badiriši go swarwa bjalo ka dikonteraka tše bohlale, mafelelong go oketša boitemogelo bja mosediriši ka go nolofatša tshepedišo ye e raraganego ya go laola akhaonto, go dumelela ditirišano, le go godiša dikarolo tša tšhireletšo. Easy-ho-sebelisa Application Programming Interface (API) : Base fana ka API e lumellang bahlahisi ho hlomamisa ditransekshene khase bakeng sa kopo bona decentralized le hape potlakisa tshebetso ntshetsopele ya tiriso ye.

: Base fana ka API e lumellang bahlahisi ho hlomamisa ditransekshene khase bakeng sa kopo bona decentralized le hape potlakisa tshebetso ntshetsopele ya tiriso ye. Thekgo ya Coinbase: Kopanyo ya motheo le Coinbase e dira gore go be bonolo go aga dikgopelo tše di arotšwego ka phihlelelo go ditšweletšwa tša Coinbase, badiriši, le didirišwa.



Base Blockchain e Lekanya Ethereum ka tsela e nepahetseng?

Base o kgotla ka maatla a Optimism Stack (OpStack) gomme o šomiša Optimistic Roll-up go thuša go lekanya netweke ya Ethereum. OpStack, e lego projeke ya mohlodi wo o bulegilego ke Optimism, e dira gore go be bonolo go mang le mang go aga tharollo ya legato la 2 go Ethereum. Maikemišetšo ke go bopa selo se sengwe se segolo—netweke ya superchain, moo sehlopha sa di-blockchain tša legato la 2 tšeo di kgokaganego di šomago gotee, di abelana tšhireletšego, pušo le poledišano. Tše ka moka di kgonega ka OP Stack.



Bjalo ka tharollo ya legato-2 yeo e šomišago Optimistic Roll-up, Base e lekanya Ethereum ka tshepedišo ye e latelago:

Dikgwebišano tša ka ntle ga ketane : Base e fokotša mošomo go Ethereum ka go fološa ditirišano le go di tšea ka ntle ga ketane bakeng sa go di šoma. Kgwebišano ya dihlopha : Dikgwebišano tšeo di tšerwego ka ntle ga ketane di šongwa le go kgoboketšwa ka sehlopha se tee. Se se fokotša ditshenyagalelo tša kgwebišano ka gobane tefo e tee ya kgwebišano e tla lefelwa le go abelanwa ke badiriši ka moka kgwebišanong ya sehlopha. Thomelo : Kgwebišano ya sehlopha e gona e romelwa morago go nete ye kgolo ya Ethereum.



Le ge go le bjalo, ka ge Base e šomiša Optimistic Roll-up, ditirišano tša sehlopha di tšewa gore di šoma ka go se fetoge gomme di tla hlohlwa fela ge go na le mošomo wo o ka bago gona wa bofora. Dikgwebišano tše di netefaditšwego di gona di romelwa go Ethereum.

Melemo ya Base Blockchain

The Base blockchain fana ka melemo e 'maloa, e leng akarelletsa:

Ditshenyagalelo tša fase : Base e fana ka tharollo yeo e fokotšago ditshenyegelo tša go šoma ditirišano go Ethereum. Ka go šomiša Base, badiriši ba ka šoma ditirišano tša bona ntle le go lefa ditefelo tše di feteletšego.

: Base e fana ka tharollo yeo e fokotšago ditshenyegelo tša go šoma ditirišano go Ethereum. Ka go šomiša Base, badiriši ba ka šoma ditirišano tša bona ntle le go lefa ditefelo tše di feteletšego. High Transaction Processing Speed : Base eketsa kgwebisano tshebetso lebelo ka offloading ditransekshene ho tloha Ethereum le ho sebetsa bona off-ketane. Se se oketša maitemogelo a badiriši ka go ba dumelela go šoma ditirišano tša bona ka lebelo.

: Base eketsa kgwebisano tshebetso lebelo ka offloading ditransekshene ho tloha Ethereum le ho sebetsa bona off-ketane. Se se oketša maitemogelo a badiriši ka go ba dumelela go šoma ditirišano tša bona ka lebelo. Tšhireletšo : Base inherits Ethereum ya tšireletso le decentralization, e leng e etsang hore e sireletsehileng haholo le ho hanyetsa litlhaselo.

: Base inherits Ethereum ya tšireletso le decentralization, e leng e etsang hore e sireletsehileng haholo le ho hanyetsa litlhaselo. Dikgwebišano tše di se nago khase : Dikgwebišano tša motheo tše di se nago khase di godiša boitemogelo bja mosediriši ka go tloša ditefelo tša khase le go dira gore ditirišano di be le ditshenyagalelo tše di šomago.



Mafokodi a Base Blockchain

Base e fana ka mehola e 'maloa; lega go le bjalo, go fo swana le mokgwa o mongwe le o mongwe, e na le mafokodi. Tše dingwe tša diphošo tšeo Base e lebanego le tšona ga bjale di akaretša:

Centralization : Centralization ke e nngwe ya ditlhohlo tšeo Base e lebanego le tšona ga bjale ka ge Coinbase ga bjale e le yona feela sequencer ya netweke. Se se ra gore Coinbase e laola di-server ka moka tšeo di ikarabelago ka go netefatša ditirišano. E bile e na le maikarabelo a tatelano le go phethagatša ditirišano, e lego seo se lego kgahlanong le molaotheo wa motheo wa go ba le netweke ye e arotšwego. Le ge go na le maano le maano ao khamphani e šomago go ona go rarolla taba ye ya go tsenya dilo bogareng.

: Centralization ke e nngwe ya ditlhohlo tšeo Base e lebanego le tšona ga bjale ka ge Coinbase ga bjale e le yona feela sequencer ya netweke. Se se ra gore Coinbase e laola di-server ka moka tšeo di ikarabelago ka go netefatša ditirišano. E bile e na le maikarabelo a tatelano le go phethagatša ditirišano, e lego seo se lego kgahlanong le molaotheo wa motheo wa go ba le netweke ye e arotšwego. Le ge go na le maano le maano ao khamphani e šomago go ona go rarolla taba ye ya go tsenya dilo bogareng. Ditiego tša go gogela morago : Base e šomiša Optimistic Roll-ups, seo se ra gore go na le dikgonagalo tša dinako tše telele tša go goga moo badiriši ba swanetšego go leta matšatši a ka bago a šupa pele ba ka hwetša ditšhelete tša bona. Tlhohlo ye gantši e tšwelela ge modiriši a lemoga bofora bjo bo ka bago gona gomme a hlohla kgwebišano a diriša go thibela bofora. Tshepedišo ya go hlatsela bofora e ka tšea nako e telele pele ga ge mafelelo a ka fihlelelwa.

Base Blockchain Tšhomišo Dikgetse

Base e fana ka mehutahuta ya menyetla yeo e ka holago dikgopelo tše di fapanego. Tše dingwe tša ditiragalo tša tšhomišo di akaretša:

Decentralized Finance (DeFi) : DeFi platforms ka leverage ditjeo-atlehang le phahameng throughput Base fana ka. Mehlala ya diprothokhole tša DeFi tšeo di šomišago Base ke Uniswap, SushiSwap, le Aave.

: DeFi platforms ka leverage ditjeo-atlehang le phahameng throughput Base fana ka. Mehlala ya diprothokhole tša DeFi tšeo di šomišago Base ke Uniswap, SushiSwap, le Aave. Non-Fungible Tokens (NFT) : NFT platforms ka leverage Base scalability ho bopa diforamo scalable bakeng sa ho bōpa, ho reka, le ho rekisa bonono dijithale. Go lekalekanywa mo go netefatša gore badiriši ba ka mint le go gweba ka di-NFT ntle le go lebana le ditaba tša netweke goba ditshenyagalelo tše di phagamego.

Mehlala ya diforamo tša NFT tšeo di šomišago Base ke OpenSea, Zora, le Niftykits.

: NFT platforms ka leverage Base scalability ho bopa diforamo scalable bakeng sa ho bōpa, ho reka, le ho rekisa bonono dijithale. Go lekalekanywa mo go netefatša gore badiriši ba ka mint le go gweba ka di-NFT ntle le go lebana le ditaba tša netweke goba ditshenyagalelo tše di phagamego. Mehlala ya diforamo tša NFT tšeo di šomišago Base ke OpenSea, Zora, le Niftykits. Gaming : The motheo phahameng kgwebisano lebelo lumella blockchain-thehiloeng lipapali tse hangata hloka palo e khōlō ea ditransekshene ho haha e boreleli le seamless phihlelo ntle le lieha kapa litšenyehelo phahameng, tse hangata tloaelehileng le lera-1 dinetweke tseo.



Megopolo ya Mafelelo

The Base Blockchain fana ka tharollo e khōlō ho Ethereum o scalability bothata. Badiriši ba Ethereum bjale ba ka lefa tefo ye nnyane ya go šoma ditirišano gomme ba ka se swanelwe ke go leta nako ye telele pele ba šoma ditirišano tša bona, yeo gantši e bego e tswalanywa le Ethereum pele Base e tsena.



Base ke tharollo ye e holofetšago yeo e nago le bokgoni bjo bo oketšegilego bja kgolo nakong ye e tlago. Se se ra gore e ka rarolla ka mo go atlegilego a mangwe a mathata ao e lebanego le ona ga bjale.



