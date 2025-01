Hoe Base Blockchain Ethereum sneller en goedkoper maakt zonder concessies te doen

Als u twee van de volgende opties zou moeten kiezen: vrede, gezondheid en welvaart, welke zou u dan kiezen?



Het is zeker dat welke optie u ook besluit op te geven, dit een prijskaartje heeft, aangezien ze allemaal even belangrijk zijn.

Dit is vergelijkbaar met de huidige situatie waarin Ethereum zich bevindt: het bedrijf twijfelt tussen twee van de drie cruciale kenmerken van de blockchain.

Decentralisatie, beveiliging en schaalbaarheid zijn de drie pijlers die het blockchainnetwerk ondersteunen. Elk van deze functies speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van het netwerk.





Decentralisatie in het blockchainnetwerk zorgt ervoor dat er geen enkele entiteit de controle heeft over het netwerk en zorgt voor een systeem zonder vertrouwen.

Verschillende beveiligingstechnieken, zoals digitale handtekeningen, hashfuncties en openbare sleutels, helpen het netwerk te beschermen tegen aanvallen.

Schaalbaarheid speelt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat transacties sneller worden verwerkt en de gaskosten laag zijn.



Als u de functies van elke functie nader bekijkt, welke zou u dan willen opofferen?



Omdat Ethereum zoveel waarde hecht aan een gedecentraliseerd en beveiligd netwerk, heeft het besloten om de schaalbaarheid (tot op zekere hoogte) op te offeren.



Het nadeel van het opofferen van schaalbaarheid is dat het netwerk overbelast raakt. Dit leidt vaak tot een lagere transactieverwerkingssnelheid en hogere transactiekosten, omdat meerdere gebruikers gebruik willen maken van de gespecialiseerde functionaliteit die Ethereum biedt.



Wat is het nut van decentralisatie en beveiliging als gebruikers moeten concurreren om hun transacties te verwerken door exorbitante transactiekosten te betalen?



Dit uitdagende probleem leidde tot de uitvinding van innovatieve technologie, zoals Base, een schaaloplossing op laag 2 om Ethereum te schalen.



In dit artikel verkennen we de wereld van Base en hoe het een efficiënte oplossing is voor het schaalbaarheidsprobleem van Ethereum.

Wat is Base Blockchain?

Base is een layer-2 schaaloplossing die is ontwikkeld door een van de grootste cryptobeurzen, Coinbase . Als een Layer-2 schaaloplossing is Base ontworpen om Ethereum te schalen door transacties van on-chain te offloaden, ze off-chain te verwerken, ze te bundelen in een enkele batch en ze terug te sturen naar de Ethereum Blockchain.



De oplossing die Base biedt versnelt de transactieverwerking. Bovendien zijn er beweringen dat transactiekosten tien keer goedkoper zijn dan bij verwerking op Ethereum.



Dit biedt een betere oplossing voor Ethereum, aangezien schaalbaarheidsproblemen kunnen worden opgelost zonder decentralisatie en beveiliging op te offeren. Base is gebouwd op Ethereum en erft alle beveiligings- en decentralisatie-eigenschappen.





Kenmerken van de basisblockchain

Base heeft een aantal opvallende kenmerken die het onderscheiden van andere layer-2 scaling-oplossingen. Deze kenmerken omvatten:





Compatibiliteit met Ethereum Virtual Machine (Evm) : Dankzij de compatibiliteit van Base met de Evm-standaard kunnen ontwikkelaars eenvoudig hun bestaande gedecentraliseerde applicaties naar Base migreren zonder grote wijzigingen in hun code aan te brengen.

: Dankzij de compatibiliteit van Base met de Evm-standaard kunnen ontwikkelaars eenvoudig hun bestaande gedecentraliseerde applicaties naar Base migreren zonder grote wijzigingen in hun code aan te brengen. Accountabstractie : Met deze functie kunnen gebruikersaccounts worden behandeld als slimme contracten. Dit verbetert uiteindelijk de gebruikerservaring door het complexe proces van het beheren van een account, het autoriseren van transacties en het verbeteren van beveiligingsfuncties te vereenvoudigen.

: Met deze functie kunnen gebruikersaccounts worden behandeld als slimme contracten. Dit verbetert uiteindelijk de gebruikerservaring door het complexe proces van het beheren van een account, het autoriseren van transacties en het verbeteren van beveiligingsfuncties te vereenvoudigen. Gebruiksvriendelijke Application Programming Interface (API) : Base biedt een API waarmee ontwikkelaars gasless-transacties kunnen opzetten voor hun gedecentraliseerde applicatie en waarmee het app-ontwikkelingsproces wordt versneld.

: Base biedt een API waarmee ontwikkelaars gasless-transacties kunnen opzetten voor hun gedecentraliseerde applicatie en waarmee het app-ontwikkelingsproces wordt versneld. Coinbase-ondersteuning: Dankzij de integratie van Base met Coinbase kunt u eenvoudig gedecentraliseerde applicaties bouwen met toegang tot Coinbase-producten, -gebruikers en -tools.



Hoe schaalt Base Blockchain Ethereum precies?

Base maakt gebruik van de kracht van de Optimism Stack (OpStack) en gebruikt een Optimistic Roll-up om het Ethereum-netwerk te helpen schalen. De OpStack, een open-sourceproject van Optimism, maakt het voor iedereen eenvoudig om een layer-2-oplossing op Ethereum te bouwen. Het doel is om iets groters te creëren: een superchain-netwerk, waar een groep onderling verbonden layer-2-blockchains samenwerken en beveiliging, governance en communicatie delen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de OP Stack.



Als een laag-2-oplossing die Optimistic Roll-up gebruikt, schaalt Base Ethereum via het volgende proces:

Transacties buiten de blockchain : Base vermindert de werklast op Ethereum door transacties uit te besteden en ze buiten de blockchain te verwerken. Batched transaction : De transacties die off-chain worden uitgevoerd, worden verwerkt en gebundeld in één batch. Dit verlaagt de transactiekosten omdat er één transactievergoeding wordt betaald en gedeeld door alle gebruikers in de batchtransactie. Indienen : De batchtransactie wordt vervolgens teruggestuurd naar het Ethereum-hoofdnetwerk.



Omdat Base Optimistic Roll-up gebruikt, worden de batchtransacties echter standaard als geldig beschouwd en worden ze alleen aangevochten als er sprake is van een mogelijke frauduleuze activiteit. De gevalideerde transacties worden vervolgens naar Ethereum verzonden.

Voordelen van Base Blockchain

De Base blockchain biedt verschillende voordelen, waaronder:

Lage kosten : Base biedt een oplossing die de kosten van het verwerken van transacties op Ethereum verlaagt. Door Base te gebruiken, kunnen gebruikers hun transacties verwerken zonder exorbitante kosten te betalen.

: Base biedt een oplossing die de kosten van het verwerken van transacties op Ethereum verlaagt. Door Base te gebruiken, kunnen gebruikers hun transacties verwerken zonder exorbitante kosten te betalen. Hoge transactieverwerkingssnelheid : Base verhoogt de transactieverwerkingssnelheid door transacties van Ethereum te offloaden en ze off-chain te verwerken. Dit verbetert de gebruikerservaring doordat ze hun transacties sneller kunnen verwerken.

: Base verhoogt de transactieverwerkingssnelheid door transacties van Ethereum te offloaden en ze off-chain te verwerken. Dit verbetert de gebruikerservaring doordat ze hun transacties sneller kunnen verwerken. Beveiliging : Base heeft de beveiliging en decentralisatie van Ethereum overgenomen, waardoor het zeer veilig en bestand is tegen aanvallen.

: Base heeft de beveiliging en decentralisatie van Ethereum overgenomen, waardoor het zeer veilig en bestand is tegen aanvallen. Transacties zonder gas : Bij basistransacties zonder gas wordt de gebruikerservaring verbeterd door het verwijderen van gaskosten en het kosteneffectief maken van transacties.



Nadelen van de basisblockchain

Base biedt verschillende voordelen, maar net als elke andere aanpak heeft het ook nadelen. Enkele nadelen waar Base momenteel mee te maken heeft, zijn:

Centralisatie : Centralisatie is een van de uitdagingen waar Base momenteel mee te maken heeft, aangezien Coinbase momenteel de enige sequencer van het netwerk is. Dit houdt in dat Coinbase alle servers beheert die verantwoordelijk zijn voor het valideren van transacties. Het is ook verantwoordelijk voor het sequencen en finaliseren van transacties, wat in strijd is met het kernprincipe van een gedecentraliseerd netwerk. Hoewel er plannen en strategieën zijn waar het bedrijf aan werkt om dit centralisatieprobleem aan te pakken.

: Centralisatie is een van de uitdagingen waar Base momenteel mee te maken heeft, aangezien Coinbase momenteel de enige sequencer van het netwerk is. Dit houdt in dat Coinbase alle servers beheert die verantwoordelijk zijn voor het valideren van transacties. Het is ook verantwoordelijk voor het sequencen en finaliseren van transacties, wat in strijd is met het kernprincipe van een gedecentraliseerd netwerk. Hoewel er plannen en strategieën zijn waar het bedrijf aan werkt om dit centralisatieprobleem aan te pakken. Opnamevertragingen : Base gebruikt Optimistic Roll-ups, wat betekent dat er mogelijkheden zijn voor lange opnameperiodes waarbij gebruikers ongeveer zeven dagen moeten wachten voordat ze hun geld kunnen ontvangen. Deze uitdaging ontstaat vaak wanneer een gebruiker een potentiële fraude vermoedt en de transactie aanvecht met behulp van fraudebestendigheid. Het fraudebestendige systeem kan een langere periode nodig hebben voordat de definitieve versie is bereikt.

Basis Blockchain-gebruiksscenario's

Base biedt een breed scala aan mogelijkheden die verschillende applicaties ten goede kunnen komen. Enkele use cases zijn:

Decentralized Finance (DeFi) : DeFi-platforms kunnen profiteren van de kosteneffectiviteit en hoge doorvoer die Base biedt. Voorbeelden van DeFi-protocollen die Base gebruiken, zijn Uniswap, SushiSwap en Aave.

: DeFi-platforms kunnen profiteren van de kosteneffectiviteit en hoge doorvoer die Base biedt. Voorbeelden van DeFi-protocollen die Base gebruiken, zijn Uniswap, SushiSwap en Aave. Non-Fungible Tokens (NFT) : NFT-platforms kunnen de schaalbaarheid van Base benutten om schaalbare platforms te creëren voor het maken, kopen en verkopen van digitale kunst. Deze schaalbaarheid zorgt ervoor dat gebruikers NFT's kunnen minten en verhandelen zonder netwerkproblemen of hoge kosten.

Voorbeelden van NFT-platforms die Base gebruiken zijn OpenSea, Zora en Niftykits.

: NFT-platforms kunnen de schaalbaarheid van Base benutten om schaalbare platforms te creëren voor het maken, kopen en verkopen van digitale kunst. Deze schaalbaarheid zorgt ervoor dat gebruikers NFT's kunnen minten en verhandelen zonder netwerkproblemen of hoge kosten. Voorbeelden van NFT-platforms die Base gebruiken zijn OpenSea, Zora en Niftykits. Gamen : De hoge basistransactiesnelheid maakt blockchain-gebaseerde games mogelijk die vaak een groot aantal transacties vereisen om een soepele en naadloze ervaring te creëren zonder vertragingen of hoge kosten, die vaak voorkomen bij laag-1-netwerken.



Laatste gedachten

De Base Blockchain biedt een geweldige oplossing voor het schaalbaarheidsprobleem van Ethereum. Ethereum-gebruikers kunnen nu een kleine vergoeding betalen voor het verwerken van transacties en hoeven niet langer te wachten voordat hun transacties worden verwerkt, wat vaak werd geassocieerd met Ethereum voordat Base kwam.



Base is een veelbelovende oplossing met meer potentieel voor groei in de toekomst. Dit betekent dat het effectief een aantal problemen kan aanpakken waar het momenteel mee kampt.



