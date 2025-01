Base Blockchain, burçlary kesmän Ethereumy has çalt we arzan edýär

Size bu wariantlaryň ikisini saýlamagyňyz soralsa: parahatçylyk, saglyk we baýlyk, haýsy üçin barardyňyz?



Taşlamak kararyna gelen islendik wariantyň gymmada düşjekdigine ynam bar, sebäbi olaryň hemmesi deň derejede möhümdir.

Bu, Ethereumyň häzirki ýagdaýyna meňzeýär: blokirlemegiň üç möhüm aýratynlygynyň ikisini saýlamagyň arasynda.

Merkezden daşlaşdyrmak, Howpsuzlyk we Göwrümlilik blokirleme toruny saklaýan üç sütün. Bu aýratynlyklaryň her biri tory goldamakda möhüm rol oýnaýar.





Blokain ulgamynda merkezden daşlaşdyrmak, hiç bir guramanyň oňa gözegçilik etmezligini we ynamsyz ulgamy üpjün etmegini üpjün edýär.

Sanly gollar, hash funksiýalary we açar açarlary ýaly birnäçe howpsuzlyk usullary, ulgamy hüjümlerden goramaga kömek edýär.

Göwrümlilik, amallaryň has çalt işlenmegini we gaz tölegleriniň pes bolmagyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.



Her aýratynlygyň hödürleýän funksiýasyna has içgin göz aýlamak bilen, haýsysyny gurban bermeli diýip pikir etdiňiz?



Merkezleşdirilmedik we ygtybarly tora eýe bolmak üçin Ethereum ulalmagy (belli bir derejede) gurban bermek kararyna geldi.



Göwrümliligini pida etmegiň zyýanly tarapy, toruň dykylmagydyr, bu köplenç amallary gaýtadan işlemegiň tizliginiň haýallaşmagyna we birnäçe ulanyjy Ethereumyň ýöriteleşdirilen funksiýasyny ulanmak isleýänligi sebäpli amal tölegleriniň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.



Ulanyjylar aşa köp amal töleglerini töläp amallaryny gaýtadan işlemek üçin bäsleşmeli bolsa, merkezden daşlaşdyrmagyň we howpsuzlygyň näme peýdasy bar?



Bu çylşyrymly mesele, Ethereum-y masştablandyrmak üçin Base, gatlak-2 masştablaýyş çözgüdi ýaly innowasion tehnologiýalaryň oýlap tapylmagyna sebäp boldy.



Bu makalada “Base” dünýäsini we onuň “Ethereum” ulalmak meselesiniň netijeli çözgüdini öwreneris.

Base Blockchain näme?

Base, iň uly kripto biresalarynyň biri bolan Coinbase tarapyndan işlenip düzülen gatlak-2 masştab çözgüdi. “Layer-2” masştablaşdyryş çözgüdi hökmünde “Base”, zynjyrdan geleşikleri düşürmek, zynjyrdan daşgary gaýtadan işlemek, bir topara baglamak we “Ethereum Blockchain” -e tabşyrmak arkaly “Ethereum” -y giňeltmek üçin döredildi.



“Base” çözgüdi geleşigi gaýtadan işlemegi çaltlaşdyrýar. Mores, geleşik tölegleriniň Ethereumda gaýtadan işlenenden on esse arzandygyny öňe sürýär.



Bu Ethereum üçin has oňat çözgüt hödürleýär, sebäbi göwrümlilik meselesi merkezden daşlaşdyrylmagy we howpsuzlygy pida etmezden çözülip bilner. Baza Ethereum-da gurlup, ähli howpsuzlyk we merkezden daşlaşdyryş aýratynlyklaryna eýe bolýar.





Esasy blokirlemäniň aýratynlyklary

Base, beýleki gatlak-2 masştablaşdyryş çözgütlerinden tapawutlandyrýan birnäçe görnükli aýratynlyklara eýedir. Bu aýratynlyklar şulary öz içine alýar:





“Ethereum Wirtual Machine” (Evm) utgaşyklygy : “Evm” standarty bilen esasy utgaşyklyk döredijilere kodlaryna düýpli üýtgeşmeler girizmezden bazada bar bolan merkezleşdirilmedik programmalaryny göçürmegi aňsatlaşdyrýar.

: “Evm” standarty bilen esasy utgaşyklyk döredijilere kodlaryna düýpli üýtgeşmeler girizmezden bazada bar bolan merkezleşdirilmedik programmalaryny göçürmegi aňsatlaşdyrýar. Hasap abstraksiýasy : Bu aýratynlyk, ulanyjylaryň hasaplaryna akylly şertnamalar hökmünde garamaga mümkinçilik berýär, netijede hasaby dolandyrmagyň çylşyrymly amallaryny ýönekeýleşdirmek, amallara rugsat bermek we howpsuzlyk aýratynlyklaryny ýokarlandyrmak arkaly ulanyjy tejribesini ýokarlandyrýar.

: Bu aýratynlyk, ulanyjylaryň hasaplaryna akylly şertnamalar hökmünde garamaga mümkinçilik berýär, netijede hasaby dolandyrmagyň çylşyrymly amallaryny ýönekeýleşdirmek, amallara rugsat bermek we howpsuzlyk aýratynlyklaryny ýokarlandyrmak arkaly ulanyjy tejribesini ýokarlandyrýar. Ulanylyşy aňsat programma programma interfeýsi (API) : Base döredijilere merkezleşdirilmedik programmasy üçin gazsyz amallary gurmaga mümkinçilik berýän we programmany işläp düzmek prosesini çaltlaşdyrýan API hödürleýär.

: Base döredijilere merkezleşdirilmedik programmasy üçin gazsyz amallary gurmaga mümkinçilik berýän we programmany işläp düzmek prosesini çaltlaşdyrýan API hödürleýär. Coinbase goldawy: Coinbase bilen esasy integrasiýa, Coinbase önümlerine, ulanyjylaryna we gurallaryna girip, merkezleşdirilmedik programmalary gurmagy aňsatlaşdyrýar.



“Base Blockchain Scale Ethereum” näderejede takyk?

Esasy optimizm Stack (OpStack) güýjüne girýär we Ethereum toruny giňeltmek üçin Optimistic Roll-up ulanýar. “Optimism” tarapyndan açyk çeşme bolan “OpStack”, her kime Ethereumda gatlak-2 çözgüdi gurmagy aňsatlaşdyrýar. Maksat has ulurak bir zat döretmek - birek-birege bagly gatlak-2 blokçainleriň topary bilelikde işleýän, howpsuzlyk, dolandyryş we aragatnaşyk paýlaşýan super ulgam. Bularyň hemmesi “OP Stack” arkaly mümkin boldy.



“Optimistic Roll-up” -y ulanýan gatlak-2 çözgüdi hökmünde “Base Ethereum” -y aşakdaky proses arkaly terezisi:

Zynjyrdan daşary amallar : Baza, amallary ýüklemek we gaýtadan işlemek üçin zynjyrdan çykarmak arkaly Ethereum-daky iş ýüküni azaldýar. Toplumlaýyn amal : Zynjyrdan alnan amallar gaýtadan işlenýär we bir topara baglanýar. Bu geleşik bahasyny peseldýär, sebäbi bir geleşik tölegi partiýa geleşigindäki ähli ulanyjylar tarapyndan tölener we paýlaşylar. Ibermek : Topar geleşigi soňra Ethereum esasy toruna iberilýär.



Şeýle-de bolsa, “Base Optimistic Roll-up” ulanýandygy sebäpli, partiýa amallary adaty ýagdaýda dogry hasaplanýar we diňe potensial galplyk işi bar bolsa kynçylyk çekiler. Barlanylan amallar soňra Ethereuma iberilýär.

Esasy blokirlemäniň artykmaçlyklary

“Base blockchain” birnäçe artykmaçlygy hödürleýär:

Pes çykdajylar : Base, Ethereum-da amallary gaýtadan işlemegiň bahasyny azaldýan çözgüt hödürleýär. “Base” ulanmak bilen, ulanyjylar amallaryny aşa köp tölemezden amal edip bilerler.

: Base, Ethereum-da amallary gaýtadan işlemegiň bahasyny azaldýan çözgüt hödürleýär. “Base” ulanmak bilen, ulanyjylar amallaryny aşa köp tölemezden amal edip bilerler. Transokary amallary gaýtadan işlemegiň tizligi : Esasy, Ethereum-dan geleşikleri düşürip, zynjyrdan daşary gaýtadan işlemek arkaly amallary gaýtadan işlemegiň tizligini ýokarlandyrýar. Bu, amallaryny has çalt işlemäge mümkinçilik bermek bilen ulanyjylaryň tejribesini ýokarlandyrýar.

: Esasy, Ethereum-dan geleşikleri düşürip, zynjyrdan daşary gaýtadan işlemek arkaly amallary gaýtadan işlemegiň tizligini ýokarlandyrýar. Bu, amallaryny has çalt işlemäge mümkinçilik bermek bilen ulanyjylaryň tejribesini ýokarlandyrýar. Howpsuzlyk : Base, Ethereum-yň howpsuzlygyny we merkezden daşlaşdyrylmagyny miras alýar, bu bolsa ony ýokary ygtybarly we hüjümlere çydamly edýär.

: Base, Ethereum-yň howpsuzlygyny we merkezden daşlaşdyrylmagyny miras alýar, bu bolsa ony ýokary ygtybarly we hüjümlere çydamly edýär. Gazsyz amallar : Esasy gazsyz amallar, gaz töleglerini aýyrmak we amallary tygşytly etmek arkaly ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrýar.



Esasy blokirlemäniň kemçilikleri

Baza birnäçe peýdany hödürleýär; muňa garamazdan, beýleki çemeleşmeler ýaly, kemçilikleri hem bar. Häzirki wagtda ýüzbe-ýüz bolýan käbir kemçilikler:

Merkezleşdirmek : Coinbase häzirki wagtda toruň ýeke-täk yzygiderliligi bolany üçin, merkezleşdirmek häzirki wagtda ýüze çykýan kynçylyklaryň biridir. Bu, Coinbase-yň amallary barlamak üçin jogapkär ähli serwerlere gözegçilik edýändigini aňladýar. Şeýle hem merkezleşdirilmedik toruň esasy ýörelgesine ters gelýän amallary yzygiderlilik we gutarmak üçin jogapkärdir. Bu merkezleşdirmek meselesini çözmek üçin kompaniýanyň üstünde işleýän meýilnamalary we strategiýalary bar.

: Coinbase häzirki wagtda toruň ýeke-täk yzygiderliligi bolany üçin, merkezleşdirmek häzirki wagtda ýüze çykýan kynçylyklaryň biridir. Bu, Coinbase-yň amallary barlamak üçin jogapkär ähli serwerlere gözegçilik edýändigini aňladýar. Şeýle hem merkezleşdirilmedik toruň esasy ýörelgesine ters gelýän amallary yzygiderlilik we gutarmak üçin jogapkärdir. Bu merkezleşdirmek meselesini çözmek üçin kompaniýanyň üstünde işleýän meýilnamalary we strategiýalary bar. Yza çekilişiň gijikdirilmegi : “Base Optimistic Roll-ups” ulanýar, bu bolsa ulanyjylaryň serişdeleri almazdan ozal ýedi gün garaşmaly bolýan uzak möhletli yza çekilmek mümkinçiliginiň bardygyny aňladýar. Ulanyjy potensial galplygy duýup, galplygy subut etmek arkaly geleşige garşy çykanda, bu kynçylyk köplenç ýüze çykýar. Galplygy subut edýän ulgam, ahyrky netijä gelmezden has köp wagt alyp biler.

Esasy blokirleme ulanylyşy

Base dürli programmalara peýdaly bolup biljek giň mümkinçilikleri hödürleýär. Ulanyş hadysalarynyň käbiri:

Merkezleşdirilmedik Maliýe (DeFi) : DeFi platformalary çykdajylaryň netijeliligini we ýokary geçiş bazasy tekliplerini ulanyp biler. Base ulanýan DeFi protokollaryna mysal hökmünde Uniswap, SushiSwap we Aave.

: DeFi platformalary çykdajylaryň netijeliligini we ýokary geçiş bazasy tekliplerini ulanyp biler. Base ulanýan DeFi protokollaryna mysal hökmünde Uniswap, SushiSwap we Aave. Fungible däl Tokens (NFT) : NFT platformalary sanly sungaty döretmek, satyn almak we satmak üçin ulaldylan platformalary döretmek üçin Base göwrümliligini ýokarlandyryp biler. Bu ulalmak, ulanyjylaryň tor meselesi ýa-da ýokary çykdajylar bilen ýüzbe-ýüz bolmazdan NFT-leri çap edip we söwda edip biljekdigini üpjün edýär.

Base ulanýan NFT platformalaryna mysallar OpenSea, Zora we Niftykits.

: NFT platformalary sanly sungaty döretmek, satyn almak we satmak üçin ulaldylan platformalary döretmek üçin Base göwrümliligini ýokarlandyryp biler. Bu ulalmak, ulanyjylaryň tor meselesi ýa-da ýokary çykdajylar bilen ýüzbe-ýüz bolmazdan NFT-leri çap edip we söwda edip biljekdigini üpjün edýär. Base ulanýan NFT platformalaryna mysallar OpenSea, Zora we Niftykits. Oýun : Esasy ýokary amal tizligi, köplenç gatlak-1 torlary bilen ýygy-ýygydan gijikdirilmezden ýa-da ýokary çykdajysyz, köp sanly amallary talap edýän blokirleme esasly oýunlara mümkinçilik berýär.



Jemleýji pikirler

Base Blockchain, Ethereumyň ulalmagy meselesine ajaýyp çözgüt hödürleýär. Ethereum ulanyjylary indi amallary gaýtadan işlemek üçin az töleg töläp bilerler we Base girmezden ozal Ethereum bilen baglanyşykly amallaryny gaýtadan işlemezden has köp wagt garaşmaly bolmazlar.



Baza geljekde ösüş üçin has köp potensialy bolan geljegi uly çözgütdir. Bu, häzirki wagtda ýüzbe-ýüz bolýan käbir meselelerini netijeli çözüp biljekdigini aňladýar.



Salgylar

Coinbase Layer2 Blockchain düşündirildi

Ethereumy ulaltmak üçin Base blockchain çözgüdi bilen tanyşdyrmak

Esasy: Coinbase L2-iň aýratynlyklary, kemçilikleri we geljegi