Slash Payment 现在接受 Worldcoin (WLD) 付款

我们很高兴地宣布，加密货币支付“Slash Payment”现已支持世界币（WLD）。

关于Worldcoin × Slash Payment战略合作伙伴关系

世界币旨在通过使用虹膜扫描设备“Orb”识别个人并根据“世界 ID”空投 WLD 代币来实现未来的全民基本收入（UBI）。 Slash Payment旨在成为世界各地参与Worldcoin的人们使用WLD代币进行日常支付的基础设施，并通过普及加密货币作为支付方式来支持数字货币体系的构建。





除了支持Optimism之外，我们还开发了WLD支付系统。基于我们的战略合作伙伴关系，我们将继续促进全球范围内的相互合作，包括在引入 Slash Payment 的商店设立 Orb。

如何使用 Slash Payment 使用 Worldcoin (WLD) 进行支付

1. 当您连接钱包时，您拥有的代币将显示在 Slash Payment 支付屏幕上，因此点击 WLD。









2. 会显示最优费率，点击“支付”









3. 点击“确认”，几秒后付款完成。













如何将世界币 (WLD) 发送到您的钱包





您可以使用 World 应用程序的发送功能将 WLD 发送到 Metamask 等钱包。









输入法定货币金额并在确认发送页面上确认。





关于世界币





World ID 1.0 于 2023 年初推出，作为解决人工智能时代人格证明的基本答案，并以保护隐私、包容和开放的方式实现这一目标。正如许多在线平台、社区和政府今年以来所认识到的那样，这是我们时代的一个重要挑战。各大洲已有 2,657,825 人使用 Orb 验证了他们的 World ID，其中包括超过 1% 的智利人口、1% 的阿根廷人口和 2% 的葡萄牙人口。





World ID 2.0 将引入应用程序，这是一种构建和使用集成来验证使用 World ID 的在线帐户的新方法。您可以在新的 Worldcoin 应用商店中探索可用的应用程序，包括与 Reddit、Discord、Shopify、Minecraft 和 Telegram 的新集成。





使用新的开发者平台可以轻松构建 World ID 应用程序。 ID Kit 已使用 Wallet Bridge 进行了重建，这是一种新的开源桥，可以使与应用程序的连接更加可靠。 World ID 零知识证明现在在 64 位设备上的生成速度提高了约 30%，在 32 位设备上的生成速度提高了 24 倍。开发者门户附带更新的模拟器，使测试更容易，现在支持团队帐户。





World ID 的设计理念是：隐私是一项基本人权，个人应该拥有自己的身份，并且这样的系统应该是一种公共利益。 World ID 1.0 被认为是同类产品中最私密的，部分原因在于它使用了尖端的零知识证明密码学。事实上，World ID 1.0 已经代表了以太坊生态系统中最常见 ZKP 类型的 87%。 World ID 直接存在于您的设备上，因此只有您可以访问、控制甚至决定删除它。当然，World ID 是开源的。 World ID 2.0 通过六个核心升级进一步强化了这些原则。





重置您的世界 ID 个人监护 弃用数据托管 清除您的世界 ID 验证 钱包桥 扩展的 OIDC + OAuth 支持



