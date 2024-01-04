Slash Payment 现在接受 Worldcoin (WLD) 付款

我们很高兴地宣布，加密货币支付“Slash Payment”现已支持世界币（WLD）。
世界币旨在通过使用虹膜扫描设备“Orb”识别个人并根据“世界 ID”空投 WLD 代币来实现未来的全民基本收入（UBI）。 Slash Payment旨在成为世界各地参与Worldcoin的人们使用WLD代币进行日常支付的基础设施，并通过普及加密货币作为支付方式来支持数字货币体系的构建。
除了支持Optimism之外，我们还开发了WLD支付系统。基于我们的战略合作伙伴关系，我们将继续促进全球范围内的相互合作，包括在引入 Slash Payment 的商店设立 Orb。
1. 当您连接钱包时，您拥有的代币将显示在 Slash Payment 支付屏幕上，因此点击 WLD。
2. 会显示最优费率，点击“支付”
3. 点击“确认”，几秒后付款完成。
您可以使用 World 应用程序的发送功能将 WLD 发送到 Metamask 等钱包。
输入法定货币金额并在确认发送页面上确认。
World ID 1.0 于 2023 年初推出，作为解决人工智能时代人格证明的基本答案，并以保护隐私、包容和开放的方式实现这一目标。正如许多在线平台、社区和政府今年以来所认识到的那样，这是我们时代的一个重要挑战。各大洲已有 2,657,825 人使用 Orb 验证了他们的 World ID，其中包括超过 1% 的智利人口、1% 的阿根廷人口和 2% 的葡萄牙人口。
World ID 2.0 将引入应用程序，这是一种构建和使用集成来验证使用 World ID 的在线帐户的新方法。您可以在新的 Worldcoin 应用商店中探索可用的应用程序，包括与 Reddit、Discord、Shopify、Minecraft 和 Telegram 的新集成。
使用新的开发者平台可以轻松构建 World ID 应用程序。 ID Kit 已使用 Wallet Bridge 进行了重建，这是一种新的开源桥，可以使与应用程序的连接更加可靠。 World ID 零知识证明现在在 64 位设备上的生成速度提高了约 30%，在 32 位设备上的生成速度提高了 24 倍。开发者门户附带更新的模拟器，使测试更容易，现在支持团队帐户。
World ID 的设计理念是：隐私是一项基本人权，个人应该拥有自己的身份，并且这样的系统应该是一种公共利益。 World ID 1.0 被认为是同类产品中最私密的，部分原因在于它使用了尖端的零知识证明密码学。事实上，World ID 1.0 已经代表了以太坊生态系统中最常见 ZKP 类型的 87%。 World ID 直接存在于您的设备上，因此只有您可以访问、控制甚至决定删除它。当然，World ID 是开源的。 World ID 2.0 通过六个核心升级进一步强化了这些原则。