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    Slash Payment теперь принимает платежи Worldcoin (WLD)к@slashfintech
    796 чтения
    796 чтения

    Slash Payment теперь принимает платежи Worldcoin (WLD)

    к katomasa3m2024/01/04
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    Слишком долго; Читать

    Worldcoin стремится реализовать будущий универсальный базовый доход (UBI) путем идентификации людей с помощью устройства сканирования радужной оболочки глаза «Orb» и раздачи токенов WLD на основе «World ID». Slash Payment стремится стать инфраструктурой для людей во всем мире, участвующих в Worldcoin. производить ежедневные выплаты.
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    Мы рады сообщить, что криптовалютный платеж «Slash Payment» теперь поддерживает Worldcoin (WLD).

    О стратегическом партнерстве Worldcoin × Slash Payment

    Worldcoin стремится реализовать будущий универсальный базовый доход (UBI) путем идентификации людей с помощью устройства сканирования радужной оболочки глаза «Orb» и раздачи токенов WLD на основе «World ID». Slash Payment стремится стать инфраструктурой для людей по всему миру, участвующих в Worldcoin, для осуществления ежедневных платежей с использованием токенов WLD, а также поддерживает построение цифровой денежной системы путем популяризации криптовалюты в качестве способа оплаты.


    Помимо поддержки Оптимизма, мы разработали платежную систему WLD. Основываясь на нашем стратегическом партнерстве, мы продолжим развивать взаимное сотрудничество по всему миру, включая установку Orb в магазинах, внедривших Slash Payment.

    Как оплатить Worldcoin (WLD) с помощью Slash Payment

    1. Когда вы подключаете свой кошелек, принадлежащие вам токены будут отображаться на экране оплаты Slash Payment, поэтому нажмите WLD.


    Источник: Слэш Платеж


    2. Будет отображена оптимальная ставка, поэтому нажмите «Оплатить».


    Источник: Слэш Платеж


    3. Нажмите «Подтвердить», и платеж будет завершен через несколько секунд.


    Источник: Слэш Платеж


    Источник: Слэш Платеж


    Как отправить Worldcoin (WLD) на свой кошелек

    Источник: Слэш Платеж


    Вы можете использовать функцию отправки приложения World, чтобы отправлять WLD на кошельки, такие как Metamask.


    Источник: Слэш Платеж


    Введите сумму в законной валюте и подтвердите ее на странице «Подтвердить отправку».


    О Worldcoin

    Источник: Слэш Платеж


    World ID 1.0 был представлен в начале 2023 года как фундаментальный ответ на вопрос подтверждения личности в эпоху искусственного интеллекта — и сделать это с сохранением конфиденциальности, инклюзивным и открытым способом. Как многие онлайн-платформы, сообщества и правительства поняли за прошедший год, это важный вызов нашего времени. 2 657 825 человек на всех континентах уже подтвердили свой World ID с помощью сферы, в том числе более 1% населения Чили, 1% населения Аргентины и 2% населения Португалии.


    World ID 2.0 представит Приложения — новый способ создания и использования интеграции для проверки ваших онлайн-аккаунтов с помощью World ID. Вы можете изучить доступные приложения в новом магазине приложений Worldcoin, включая новые интеграции с Reddit, Discord, Shopify, Minecraft и Telegram.


    Создавать приложения World ID легко с новой платформой разработчика. ID Kit был перестроен с использованием Wallet Bridge, нового моста с открытым исходным кодом, который делает соединения с приложениями значительно более надежными. Доказательства с нулевым разглашением данных World ID теперь генерируются примерно на 30% быстрее на 64-битных устройствах и до 24 раз быстрее на 32-битных устройствах. Портал разработчиков содержит обновленный симулятор, упрощающий тестирование, и теперь поддерживает учетные записи команд.


    World ID был разработан с учетом того, что конфиденциальность является фундаментальным правом человека, что люди должны владеть своей личностью и что такая система должна быть общественным благом. World ID 1.0 считается самым конфиденциальным в своем роде, отчасти благодаря использованию передовой криптографии с нулевым разглашением данных. Фактически, World ID 1.0 уже представляет 87% наиболее распространенных типов ZKP в экосистеме Ethereum. World ID находится непосредственно на вашем устройстве, поэтому только вы можете получить к нему доступ, контролировать или даже решить удалить его. И, конечно же, World ID имеет открытый исходный код. World ID 2.0 усиливает эти принципы за счет шести обновлений ядра.


    1. Сброс вашего World ID
    2. Личная опека
    3. Прекращение хранения данных
    4. Очистка вашей проверки World ID
    5. Кошелек Мост
    6. Расширенная поддержка OIDC + OAuth.


    Rootstock Grants Program
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    About Author

    katomasa HackerNoon profile picture
    katomasa@slashfintech
    I'm Kato from Slash. We are developing "Slash Web3 Payments” that integrates crypto payments and DEX.
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