Slash Payment agora aceita pagamentos Worldcoin (WLD)

Temos o prazer de anunciar que o pagamento criptográfico “Slash Payment” agora suporta Worldcoin (WLD).

Sobre a parceria estratégica Worldcoin × Slash Payment

A Worldcoin pretende realizar uma futura Renda Básica Universal (UBI), identificando indivíduos usando o dispositivo de leitura de íris “Orb” e lançando tokens WLD baseados em “World ID”. O Slash Payment pretende se tornar uma infraestrutura para pessoas de todo o mundo que participam do Worldcoin fazerem pagamentos diários usando tokens WLD e apoia a construção de um sistema monetário digital ao popularizar a criptomoeda como método de pagamento.





Além de apoiar o Otimismo, desenvolvemos o sistema de pagamento WLD. Com base na nossa parceria estratégica, continuaremos a promover a colaboração mútua em todo o mundo, incluindo a instalação da Orb em lojas que introduziram o Slash Payment.

Como pagar com Worldcoin (WLD) usando Slash Payment

1. Ao conectar sua carteira, os tokens que você possui serão exibidos na tela de pagamento do Slash Payment, então clique em WLD.









2. A taxa ideal será exibida, então clique em “Pagar”









3. Clique em “Confirmar” e o pagamento será concluído em alguns segundos.













Como enviar Worldcoin (WLD) para sua carteira





Você pode usar a função Enviar do aplicativo World para enviar WLD para carteiras como Metamask.









Insira o valor em moeda legal e confirme na página Confirmar envio.





Sobre Worldcoin





O World ID 1.0 foi introduzido no início de 2023 como a resposta fundamental para resolver a prova de personalidade na Era da IA — e para fazê-lo de forma que preserve a privacidade, seja inclusiva e aberta. Como muitas plataformas online, comunidades e governos aprenderam desde então, este é um desafio importante dos nossos tempos. 2.657.825 pessoas em todos os continentes já verificaram o seu World ID com um Orb, incluindo mais de 1% da população do Chile, 1% da Argentina e 2% da população de Portugal.





O World ID 2.0 apresentará os Apps, uma nova maneira de criar e usar integrações para verificar suas contas online usando o World ID. Você pode explorar os aplicativos disponíveis na nova Worldcoin App Store, incluindo as novas integrações com Reddit, Discord, Shopify, Minecraft e Telegram.





Criar aplicativos World ID é fácil com a nova plataforma de desenvolvedor. O ID Kit foi reconstruído usando o Wallet Bridge, uma nova ponte de código aberto que torna as conexões com aplicativos significativamente mais confiáveis. As provas de conhecimento zero do World ID agora são geradas cerca de 30% mais rápido em dispositivos de 64 bits e até 24 vezes mais rápido em dispositivos de 32 bits. O Portal do Desenvolvedor vem com um Simulador atualizado para facilitar os testes e agora oferece suporte a contas de equipe.





O World ID foi concebido com a crença de que a privacidade é um direito humano fundamental, que os indivíduos devem possuir a sua identidade e que tal sistema deve ser um bem público. O World ID 1.0 foi descrito como o mais privado do gênero, em parte graças ao uso de criptografia de ponta à prova de conhecimento zero. Na verdade, o World ID 1.0 já representa 87% dos tipos mais comuns de ZKPs no ecossistema Ethereum. O World ID fica diretamente no seu dispositivo para que somente você possa acessá-lo, controlá-lo ou até mesmo decidir excluí-lo. E, claro, o World ID é de código aberto. O World ID 2.0 reforça esses princípios com seis atualizações principais.





Redefinindo seu ID mundial Custódia Pessoal Descontinuando a custódia de dados Limpando sua verificação de identificação mundial Ponte da carteira Suporte expandido para OIDC + OAuth