Slash Ödemesi Artık Worldcoin (WLD) Ödemelerini Kabul Ediyor

Kripto ödemesi "Slash Payment"ın artık Worldcoin'i (WLD) desteklediğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Worldcoin × Slash Payment stratejik ortaklığı hakkında

Worldcoin, iris tarama cihazı “Orb”u kullanarak bireyleri tespit ederek ve “World ID”ye dayalı WLD tokenlerini airdrop yaparak gelecekte Evrensel Temel Geliri (UBI) gerçekleştirmeyi hedefliyor. Slash Payment, Worldcoin'e katılan dünyanın dört bir yanındaki insanların WLD tokenlerini kullanarak günlük ödemeler yapmaları için bir altyapı olmayı hedefliyor ve kripto para birimini bir ödeme yöntemi olarak yaygınlaştırarak dijital para sisteminin inşasını destekliyor.





İyimserliği desteklemenin yanı sıra WLD ödeme sistemini geliştirdik. Stratejik ortaklığımıza dayanarak, Slash Payment'ı uygulamaya koyan mağazalarda Orb'un kurulması da dahil olmak üzere dünya çapında karşılıklı iş birliğini teşvik etmeye devam edeceğiz.

Slash Payment'ı kullanarak Worldcoin (WLD) ile ödeme yapma

1. Cüzdanınızı bağladığınızda, sahip olduğunuz tokenlar Slash Payment ödeme ekranında görüntülenecektir, bu nedenle WLD'ye tıklayın.









2. Optimum oran görüntülenecektir, bu nedenle “Öde”ye tıklayın









3. "Onayla"ya tıkladığınızda ödeme birkaç saniye içinde tamamlanacaktır.













Worldcoin'i (WLD) cüzdanınıza nasıl gönderirsiniz?





WLD'yi Metamask gibi cüzdanlara göndermek için World uygulamasının Gönder işlevini kullanabilirsiniz.









Tutarı yasal para birimi cinsinden girin ve Gönderimi onayla sayfasında onaylayın.





Worldcoin Hakkında





World ID 1.0, Yapay Zeka Çağında kişilik kanıtını çözmeye ve bunu gizliliği koruyan, kapsayıcı ve açık bir şekilde yapmaya yönelik temel yanıt olarak 2023'ün başlarında tanıtıldı. O zamandan beri birçok çevrimiçi platform, topluluk ve hükümetin öğrendiği gibi, bu, zamanımızın önemli bir sorunudur. Şili nüfusunun %1'inden fazlası, Arjantin nüfusunun %1'i ve Portekiz nüfusunun %2'si dahil olmak üzere tüm kıtalarda 2.657.825 kişi Dünya Kimliklerini bir Küre ile doğruladı.





World ID 2.0, World ID'yi kullanarak çevrimiçi hesaplarınızı doğrulamak için entegrasyonlar oluşturmanın ve kullanmanın yeni bir yolu olan Uygulamaları tanıtacak. Reddit, Discord, Shopify, Minecraft ve Telegram ile yeni entegrasyonlar da dahil olmak üzere yeni Worldcoin App Store'daki mevcut uygulamaları keşfedebilirsiniz.





Yeni Geliştirici Platformu ile World ID Uygulamaları oluşturmak kolaydır. ID Kit, uygulamalarla bağlantıları önemli ölçüde daha güvenilir hale getiren yeni bir açık kaynak köprüsü olan Wallet Bridge kullanılarak yeniden oluşturuldu. World ID Sıfır Bilgi Kanıtları artık 64 bit cihazlarda yaklaşık %30 daha hızlı, 32 bit cihazlarda ise 24 kata kadar daha hızlı üretiliyor. Geliştirici Portalı, testi kolaylaştırmak için güncellenmiş bir Simülatörle birlikte gelir ve artık ekip hesaplarını destekler.





World ID, mahremiyetin temel bir insan hakkı olduğu, bireylerin kendi kimliklerine sahip çıkması gerektiği ve böyle bir sistemin kamu malı olması gerektiği inancıyla tasarlandı. World ID 1.0, kısmen son teknoloji ürünü Sıfır Bilgi Kanıtı şifrelemesi sayesinde türünün en özeli olarak tanımlanıyor. Aslında World ID 1.0, halihazırda Ethereum ekosistemindeki en yaygın ZKP türlerinin %87'sini temsil ediyor. World ID doğrudan cihazınızda bulunur, dolayısıyla ona yalnızca siz erişebilir, kontrol edebilir ve hatta silmeye karar verebilirsiniz. Ve tabii ki World ID açık kaynaktır. World ID 2.0, altı temel yükseltmeyle bu ilkeleri iki katına çıkarıyor.





Dünya Kimliğinizi sıfırlama Kişisel Velayet Veri Saklamanın Kullanımdan Kaldırılması Dünya Kimliği Doğrulamanızı Temizleme Cüzdan Köprüsü Genişletilmiş OIDC + OAuth desteği



