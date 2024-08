Le paiement Slash accepte désormais les paiements Worldcoin (WLD)

Nous sommes heureux d'annoncer que le paiement crypté « Slash Payment » prend désormais en charge Worldcoin (WLD).

À propos du partenariat stratégique Worldcoin × Slash Payment

Worldcoin vise à réaliser un futur revenu de base universel (UBI) en identifiant les individus à l'aide du dispositif de balayage de l'iris « Orb » et en largant des jetons WLD basés sur « World ID ». Slash Payment vise à devenir une infrastructure permettant aux personnes du monde entier participant à Worldcoin d'effectuer des paiements quotidiens à l'aide de jetons WLD, et soutient la construction d'un système monétaire numérique en popularisant la crypto-monnaie comme méthode de paiement.





En plus de soutenir Optimism, nous avons développé le système de paiement WLD. Sur la base de notre partenariat stratégique, nous continuerons à promouvoir la collaboration mutuelle dans le monde entier, notamment en mettant en place Orb dans les magasins qui ont introduit le paiement Slash.

Comment payer avec Worldcoin (WLD) en utilisant Slash Payment

1. Lorsque vous connectez votre portefeuille, les tokens que vous possédez seront affichés sur l'écran de paiement Slash Payment, cliquez donc sur WLD.









2. Le tarif optimal sera affiché, alors cliquez sur « Payer »









3. Cliquez sur « Confirmer » et le paiement sera effectué en quelques secondes.













Comment envoyer du Worldcoin (WLD) sur votre portefeuille





Vous pouvez utiliser la fonction Envoyer de l'application World pour envoyer des WLD vers des portefeuilles tels que Metamask.









Saisissez le montant en monnaie légale et confirmez sur la page Confirmer l'envoi.





À propos de Worldcoin





World ID 1.0 a été introduit début 2023 comme la réponse fondamentale pour résoudre la preuve de la personnalité à l’ère de l’IA – et ce, d’une manière préservant la confidentialité, inclusive et ouverte. Comme de nombreuses plateformes en ligne, communautés et gouvernements l’ont appris au cours de l’année qui a suivi, il s’agit d’un défi important de notre époque. 2 657 825 personnes sur tous les continents ont déjà vérifié leur identification mondiale avec un Orbe, dont plus de 1 % de la population du Chili, 1 % de celle de l'Argentine et 2 % de celle du Portugal.





World ID 2.0 introduira Apps, une nouvelle façon de créer et d'utiliser des intégrations pour vérifier vos comptes en ligne à l'aide de World ID. Vous pouvez explorer les applications disponibles sur le nouveau Worldcoin App Store, y compris les nouvelles intégrations avec Reddit, Discord, Shopify, Minecraft et Telegram.





Créer des applications World ID est facile avec la nouvelle plateforme de développement. ID Kit a été reconstruit à l'aide de Wallet Bridge, un nouveau pont open source qui rend les connexions avec les applications beaucoup plus fiables. Les preuves zéro connaissance de World ID sont désormais générées environ 30 % plus rapidement sur les appareils 64 bits et jusqu'à 24 fois plus rapidement sur les appareils 32 bits. Le portail des développeurs est livré avec un simulateur mis à jour pour faciliter les tests et prend désormais en charge les comptes d'équipe.





World ID a été conçu avec la conviction que la vie privée est un droit humain fondamental, que les individus doivent posséder leur identité et qu'un tel système doit être un bien public. World ID 1.0 a été décrit comme le plus privé de son genre, en partie grâce à son utilisation de la cryptographie de pointe Zero-Knowledge Proof. En fait, World ID 1.0 représente déjà 87 % du type de ZKP le plus courant dans l’écosystème Ethereum. World ID réside directement sur votre appareil, vous seul pouvez donc y accéder, le contrôler ou même décider de le supprimer. Et bien sûr, World ID est open source. World ID 2.0 double ces principes avec six mises à niveau principales.





Réinitialiser votre identifiant mondial Garde personnelle Dépréciation de la conservation des données Effacement de votre vérification d'identité mondiale Pont de portefeuille Prise en charge étendue d'OIDC + OAuth