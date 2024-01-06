关于比特币减半的争论

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简介：什么是比特币减半？ 比特币减半的历史：之前的减半及其对比特币价格的影响 比特币减半的现状：它是如何运作的 下一次比特币减半：时机和影响 结论：比特币减半的未来

介绍

加密货币领域不断充斥着关于空投、地毯拉动、垃圾币的更新，而不同的 Telegram 和 Discord 群组中的挖矿也不断出现。最新的更新是关于比特币减半的，其要点是比特币挖矿的奖励将减少一半。与任何其他加密货币一样，比特币需要稀缺性才能保持其价值。





可用的 BTC 数量将始终保持在 2100 万个，截至 2020 年，每 10 分钟通过虚拟挖矿向生态系统添加 12.5 个 BTC。





到 2024 年，这个数字将下降到 3.125，直到 2140 年左右所有 BTC 耗尽。 比特币减半是加密货币中的一个概念，每四年或每 21 万个区块，生态系统中新增的比特币数量就会减少 50 % 直至生态系统中的 2100 万个 BTC 全部耗尽。





比特币挖矿最初比现在更有利可图：在某个时候，当比特币价格较低时，矿工每区块获得 50 BTC，而代币本身还没有获得太大的欢迎。





由于需求和供给的力量， 比特币减半是为了造成代币的一定稀缺性，同时仍然保持价格高位。到目前为止，比特币已经在2012年、2016年和2020年进行了三次减半。第一次比特币减半将2012年开采一个区块的奖励降至25 BTC，而第二次减半将开采一个区块的奖励在2016年降至12.5 BTC 。





2020年5月，比特币再次减半至6.25 BTC。下一次比特币减半将于 2024 年 4 月开始，并将持续到每一个比特币都被开采完毕为止。这意味着每四年直到2140年左右，每个BTC矿工的奖励就会减少一半，对开采BTC感兴趣的加密货币矿工将会减少。

比特币减半的历史：之前的减半及其对比特币价格的影响

第一次比特币减半事件发生在 2012 年 11 月，当时只有少数人知道比特币，当时单个代币的价格为 13 美元，但第二年，一个 BTC 的价格上涨至 1,152 美元。





代币价格的大幅上涨让人们对代币有了更多的认识，比特币的采用率也随之增加，直到 2015 年价格跌至 200 美元，一些人放弃了比特币。





2016年7月，减半时BTC价格为664美元，随后，比特币开始受到关注。接下来的一年，BTC 涨至 17,760 美元，社交媒体上开始讨论持有 BTC 可能带来的可能性。





比特币第三次减半发生在疫情期间，人们认为即使减半，比特币的价格也不会大幅上涨。然而，比特币的价格在接下来的一年内从 9,734 美元飙升至 67,549 美元。





每个减半周期都有一个模式：每次减半，比特币的价格都会随着需求的增加而上涨。随着比特币的供应量随着每个减半周期的减少而减少，就会产生稀缺性，从而增加对代币的需求。随着比特币需求的增加，比特币的价格也会上涨。尽管存在这种模式，但仍有许多市场因素影响代币的价格。





比特币减半周期通常会导致代币价格在减半发生后六到十二个月内上涨。在减半事件之前，代币价格也会上涨，因为加密货币投资者预计减半周期后代币价格会上涨，并且代币更加稀缺。





减半是一种很好的经济模型，使比特币有别于其他加密货币代币，因为它有助于减少通货膨胀对代币的影响。然而，比特币减半及其对价格的影响可能会让一些投资者囤积代币，希望在随后的减半周期中能够获得巨额利润。





这对比特币生态系统产生了负面影响：大部分代币可能由资本较多的投资者持有，而剩下的则只有少量比特币。

比特币减半的现状：它是如何运作的

当挖矿过程每 210,000 个区块后减少矿工的奖励时，比特币就会减半。在比特币挖矿中，去中心化的验证器网络会验证所有比特币交易。矿工因第一个验证区块链交易而获得固定数量的 BTC。这些交易块每十分钟添加一次，比特币代码规定，一旦添加 210,000 个块，矿工的奖励就会减少一半。





BTC 的供应量保持固定在 2100 万个代币，每次减半事件都会被编码到工作量证明网络上的比特币区块的启动协议中。 比特币减半事件由两行代码指定：一行指定减半何时开始，另一行指定减半何时结束。





比特币减半系统降低了代币的生产速度，从而减少了流通中代币的供应。该系统将持续到大约 2140 年，届时所有比特币代币都将耗尽。届时，矿工将从加密货币用户支付的交易费用中获得交易奖励。





资本低、硬件效率低的矿工可能会面临困难，而大公司可能有能力资助大规模的比特币挖矿。减半事件标志着可用 BTC 供应量的减少：早在 2009 年，开采 1 个 BTC 的奖励为 50 BTC。





2023 年 10 月，已有 1950 万比特币在流通，只剩下 150 万比特币可供开采。

下一次比特币减半：时机和影响

下一次比特币减半将于 2024 年 4 月发生，开采一个区块的奖励将降至 3.125 BTC。该日期并不是一成不变的，因为开采新区块所需的时间各不相同，每个区块平均需要十分钟。预计在这个减半周期中，将有 656、250 个新代币可用。





比特币减半周期的影响是多因素的：开采BTC的奖励减少将导致比特币开采的盈利能力下降，更多的BTC矿工将使用他们的资源来开采其他加密货币代币。





此外，硬件效率较低、能源成本较高的矿工将面临困难。 下一次比特币减半的另一个影响是，它将鼓励比特币生态系统的讨论和创新，促进积极的变化。





比特币减半周期通常是可预测的事件，但这并不意味着下一次比特币减半不会有任何嗡嗡声。将会有更多关于减半的讨论、社交媒体小组和预测。由于代币价格投机，减半前后的初始阶段将与 BTC 价格波动相关。然而，在最初的波动之后， BTC减半事件通常是看涨的。





可用的 BTC 代币的供应量将会减少，而 BTC 的需求将会增加，代币价格将会上涨。在下一次比特币减半后，比特币价格可能会大幅上涨，这使得比特币挖矿对于矿工来说是值得的。





矿工很可能会更多地依赖交易费用来赚取利润，并且矿工之间将交易纳入区块的竞争将会加剧，从而增加加密货币用户的交易费用。

结论：比特币减半的未来

下一次比特币减半将改变加密货币行业的情况，但 2024 年并不是唯一的比特币减半事件。 2028年，比特币将迎来另一个减半周期。开采一个区块的奖励将减少至 1.5625 BTC。截至 2028 年，新增 BTC 总数预计将达到 328,125 个。





这将是比特币第五次减半事件，届时98.4375%的BTC已经被开采出来。





2032年将迎来比特币第六次减半事件：届时一个区块的挖矿奖励为0.78125 BTC，而99.21875%的BTC已被开采。





随着减半事件持续多年，直至 2140 年，采矿区块将不会获得重大奖励。然而，矿工可以从交易费中赚取收入。





总的来说， 比特币减半将改变加密货币体系。比特币供应量的减少可能会影响对该代币的需求以及比特币和其他相关代币的市场价格。当代币供应有限时，对比特币的需求增加将导致价格上涨。比特币价格的飙升可以为加密货币投资者和比特币矿工带来巨额利润。





此外，比特币挖矿盈利能力下降的影响将导致矿工更加创新地使用硬件，并增加加密货币用户的交易费用。这些发展提高了安全性并加强了比特币生态系统。

免责声明

本文基于作者的个人研究，并不代表 HackerNoon 员工或 HackerNoon 作为一个组织的意见。在购买比特币或任何其他加密货币代币之前，请先进行自己的研究。