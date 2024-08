Beaucoup de bruit pour la réduction de moitié du Bitcoin

Table des matières

Introduction : Qu’est-ce que la réduction de moitié du Bitcoin ? Histoire de la réduction de moitié du Bitcoin : réductions de moitié précédentes et leurs effets sur les prix du Bitcoin L’état actuel de la réduction de moitié du Bitcoin : comment ça marche La prochaine réduction de moitié du Bitcoin : calendrier et impact Conclusion : l'avenir de la réduction de moitié du Bitcoin

Introduction

L'espace des crypto-monnaies est constamment en effervescence avec des mises à jour sur les parachutages, les tirages de tapis, les pièces de merde et l'exploitation minière qui tombent constamment sur différents groupes Telegram et Discord. La dernière mise à jour concerne la réduction de moitié du Bitcoin , et l'essentiel est que les récompenses du minage de Bitcoin seront réduites de moitié. Bitcoin, comme toute autre crypto-monnaie, nécessite une rareté pour conserver sa valeur.





La quantité de BTC disponible restera constamment à 21 millions et, à partir de 2020, 12,5 BTC ont été ajoutés à l'écosystème toutes les 10 minutes grâce au minage virtuel.





En 2024, ce chiffre tombera à 3,125 jusqu'à ce que tout le BTC soit épuisé vers 2140. La réduction de moitié du nombre de Bitcoins est un concept de crypto-monnaie dans lequel tous les quatre ans ou 210 000 blocs, la quantité de nouveaux Bitcoins ajoutés à l'écosystème est réduite de 50. % jusqu'à ce que les 21 millions de BTC de l'écosystème soient épuisés.





Le minage de Bitcoin était au départ plus lucratif qu’aujourd’hui : à un moment donné, les mineurs étaient payés 50 BTC par bloc lorsque le prix du Bitcoin était bas, et le jeton lui-même n’avait pas atteint une grande popularité.





En raison des forces de l’offre et de la demande, les Bitcoins ont été réduits de moitié pour créer une certaine rareté du jeton tout en maintenant le prix élevé. Jusqu'à présent, trois réductions de moitié du Bitcoin ont été réalisées en 2012, 2016 et 2020. La première division du Bitcoin a réduit la récompense pour l'extraction d'un bloc à 25 BTC en 2012, tandis que la deuxième division a réduit la récompense pour l'extraction d'un bloc à 12,5 BTC en 2016. .





En mai 2020, le Bitcoin a de nouveau été réduit de moitié, à 6,25 BTC. La prochaine session de réduction de moitié du Bitcoin est facturée pour avril 2024 et se poursuivra jusqu'à ce que chaque Bitcoin soit extrait. Cela signifie que tous les quatre ans jusqu'en 2140 environ, la récompense de chaque mineur de BTC sera réduite de moitié et moins de mineurs de cryptomonnaies seront intéressés par l'exploitation de BTC.

Histoire de la réduction de moitié du Bitcoin : réductions de moitié précédentes et leurs effets sur les prix du Bitcoin

Le premier événement de réduction de moitié du Bitcoin s'est produit en novembre 2012 , lorsque seules quelques personnes connaissaient le Bitcoin, et le prix d'un seul jeton était alors de 13 $, mais l'année suivante, le prix d'un BTC est passé à 1 152 $.





L'augmentation massive du prix du jeton a fait connaître davantage le jeton, et l'adoption du Bitcoin a augmenté jusqu'en 2015, lorsque le prix est tombé à 200 $ et que certaines personnes ont abandonné le BTC.





En juillet 2016, le prix du BTC était de 664 $ au moment de la réduction de moitié, et par la suite, le Bitcoin est apparu sous les feux de la rampe. Au cours de l'année qui a suivi, le BTC a atteint 17 760 dollars et des discussions ont eu lieu sur les réseaux sociaux sur les possibilités qui pourraient découler de la détention de BTC.





La troisième réduction de moitié du Bitcoin a eu lieu pendant la pandémie, et on pourrait penser que même avec la réduction de moitié, le prix du BTC n’augmenterait pas de manière significative. Cependant, le prix du BTC est passé de 9 734 $ à 67 549 $ l’année suivante.





Il existe une tendance observée dans chacun de ces cycles de réduction de moitié : à chaque réduction de moitié, le prix du BTC augmente avec l’augmentation de la demande. À mesure que l’offre de BTC diminue à chaque cycle de réduction de moitié, une rareté se crée, augmentant ainsi la demande de jetons. À mesure que la demande de BTC augmente, le prix du Bitcoin augmente également. Malgré cette tendance, de nombreux facteurs de marché affectent le prix d’un jeton.





Le cycle de réduction de moitié du Bitcoin entraîne généralement une augmentation du prix du jeton six à douze mois après la réduction de moitié. Il y a également une augmentation du prix du jeton juste avant l’événement de réduction de moitié, car les investisseurs en crypto-monnaie s’attendent à une hausse du prix du jeton après le cycle de réduction de moitié et la rareté des jetons s’accentue.





La réduction de moitié est un bon modèle économique qui distingue Bitcoin des autres jetons de crypto-monnaie, car elle contribue à réduire l’effet de l’inflation sur le jeton. Cependant, la réduction de moitié du Bitcoin et ses effets sur le prix peuvent inciter certains investisseurs à accumuler leurs jetons dans l’espoir de réaliser un profit important lors des cycles de réduction de moitié suivants.





Cela a un effet négatif sur l’écosystème Bitcoin : la majorité des tokens pourraient être détenus par des investisseurs disposant d’un capital plus important, laissant le reste avec quelques BTC.

L’état actuel de la réduction de moitié du Bitcoin : comment ça marche

La réduction de moitié du Bitcoin se produit lorsque le processus de minage réduit la récompense des mineurs tous les 210 000 blocs. Dans le minage BTC, un réseau décentralisé de validateurs valide toutes les transactions Bitcoin. Un mineur reçoit un montant fixe de BTC pour être le premier à vérifier un bloc de transactions blockchain. Ces blocs de transactions sont ajoutés toutes les dix minutes, et le code Bitcoin a déterminé qu'une fois 210 000 blocs ajoutés, la récompense des mineurs est réduite de moitié.





L'offre de BTC reste fixée à 21 millions de jetons, et chaque événement de réduction de moitié est codé dans un protocole de lancement depuis le bloc Bitcoin sur un réseau de preuve de travail. L'événement de réduction de moitié du Bitcoin est spécifié par deux lignes de code : une ligne qui spécifie quand la réduction de moitié doit commencer et une autre ligne qui spécifie quand la réduction de moitié doit prendre fin.





Le système de réduction de moitié du Bitcoin réduit les taux de production des jetons, réduisant ainsi l’offre de jetons en circulation. Le système continuera jusqu’à environ 21 h 40, lorsque tous les jetons Bitcoin seront épuisés. À ce stade, les mineurs seront récompensés pour leurs transactions grâce aux frais de transaction payés par les utilisateurs de crypto-monnaie.





Les mineurs disposant d’un faible capital et d’un matériel moins efficace pourraient alors être confrontés à des difficultés, et les grandes entreprises pourraient être en mesure de financer l’exploitation minière de Bitcoin à grande échelle. Les événements de réduction de moitié marquent la réduction de l’offre de BTC disponible : dès 2009, la récompense pour l’extraction d’un bloc de BTC était de 50 BTC.





En octobre 2023, 19,5 millions de BTC étaient déjà en circulation, ne laissant que 1,5 million de BTC pour l’exploitation minière.

La prochaine réduction de moitié du Bitcoin : calendrier et impact

La prochaine session de réduction de moitié du Bitcoin devrait avoir lieu en avril 2024, et la récompense pour l'extraction d'un bloc tombera à 3,125 BTC. La date n’est pas gravée dans le marbre, puisque le temps nécessaire pour extraire de nouveaux blocs diffère en moyenne de dix minutes par bloc. On s'attend à ce qu'avec ce cycle de réduction de moitié, 656 250 nouveaux jetons soient disponibles.





L'impact du cycle de réduction de moitié du Bitcoin est multifactoriel : la récompense réduite pour l'exploitation minière de BTC entraînera une réduction de la rentabilité de l'exploitation minière de Bitcoin, et davantage de mineurs de BTC utiliseront leurs ressources pour extraire d'autres jetons de crypto-monnaie.





De plus, les mineurs disposant d’un matériel moins efficace et de coûts énergétiques plus élevés seront confrontés à des difficultés. Un autre impact de la prochaine réduction de moitié du Bitcoin est qu'il encouragera les discussions et les innovations dans l'écosystème Bitcoin , favorisant ainsi un changement positif.





Les cycles de réduction de moitié du Bitcoin sont généralement des événements prévisibles, mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de buzz autour de la prochaine session de réduction de moitié du Bitcoin. Il y aura davantage de discussions, de panels sur les réseaux sociaux et de prédictions sur la réduction de moitié. La période initiale juste avant et après la séance de réduction de moitié sera associée à la volatilité des prix du BTC en raison des spéculations sur les prix symboliques. Cependant, après la volatilité initiale, les événements de réduction de moitié du BTC sont généralement haussiers .





L’offre de jetons BTC disponibles sera réduite, tandis que la demande de BTC augmentera et le prix des jetons augmentera. Les prix du BTC sont susceptibles d’augmenter considérablement après la prochaine réduction de moitié du Bitcoin, ce qui rendra l’exploitation minière du Bitcoin intéressante pour les mineurs.





Les mineurs compteront très probablement davantage sur les frais de transaction pour réaliser leurs bénéfices, et il y aura une concurrence accrue entre les mineurs pour inclure les transactions dans des blocs, augmentant ainsi les frais de transaction pour les utilisateurs de crypto-monnaie.

Conclusion : l'avenir de la réduction de moitié du Bitcoin

La prochaine réduction de moitié du Bitcoin devrait changer les choses dans le secteur des cryptomonnaies, mais 2024 n’est pas le seul événement de réduction de moitié du Bitcoin. En 2028, il devrait y avoir un autre cycle de réduction de moitié du Bitcoin. La récompense pour l’extraction d’un bloc sera réduite à 1,5625 BTC. Le nombre total de nouveaux BTC devrait alors être de 328 125 à partir de 2028.





Ce sera le 5ème événement de réduction de moitié du Bitcoin, et 98,4375 % du BTC sera déjà extrait d’ici là.





2032 devrait marquer le 6ème événement de réduction de moitié du Bitcoin : la récompense minière pour un bloc sera alors de 0,78125 BTC, et 99,21875 % du BTC aura déjà été extrait.





Alors que les événements de réduction de moitié se poursuivent au fil des années jusqu'en 2140, il n'y aura pas de récompense significative pour les blocs miniers. Cependant, les mineurs pourraient gagner des frais de transaction.





En général, Bitcoin Halving va changer le système de crypto - monnaie . L’offre réduite de BTC peut avoir un impact sur la demande du jeton ainsi que sur les prix du marché du Bitcoin et des autres jetons associés. La demande accrue de Bitcoin entraînera une augmentation des prix lorsque l’offre de jetons sera limitée. La flambée des prix du BTC peut générer des bénéfices massifs pour les investisseurs en crypto et les mineurs de BTC.





En outre, l’effet de la rentabilité réduite du minage de Bitcoin se traduira par une utilisation plus innovante du matériel par les mineurs et une augmentation des frais de transaction pour les utilisateurs de crypto-monnaie. Ces développements se traduisent par une sécurité améliorée et un renforcement de l’écosystème Bitcoin.

Clause de non-responsabilité

Cet article est basé sur les recherches personnelles de l'auteur et non sur une représentation des opinions du personnel de HackerNoon ou de HackerNoon en tant qu'organisation. Faites vos propres recherches avant d’acheter du Bitcoin ou tout autre jeton de crypto-monnaie.