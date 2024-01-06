Много шума по поводу халвинга биткойнов

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Введение: Что такое халвинг биткойнов? История халвинга биткойнов: предыдущие халвинги и их влияние на цены биткойнов Текущее состояние халвинга биткойнов: как это работает Следующее сокращение биткойнов вдвое: время и влияние Заключение: будущее сокращения биткойнов вдвое

Введение

Криптовалютное пространство постоянно наполнено новостями об аирдропах, выдергивании ковров, дерьмовых монетах и майнинге, которые постоянно падают в различные группы Telegram и Discord. Последнее обновление касается сокращения биткойнов вдвое , и суть в том, что вознаграждение за майнинг биткойнов будет уменьшено вдвое. Биткойн, как и любая другая криптовалюта, требует дефицита, чтобы сохранить свою ценность.





Количество доступных BTC будет постоянно оставаться на уровне 21 миллиона, а по состоянию на 2020 год в экосистему добавлялось 12,5 BTC каждые 10 минут посредством виртуального майнинга.





В 2024 году эта цифра упадет до 3,125, пока примерно к 2140 году не будут исчерпаны все BTC. Число биткойнов, сокращающихся вдвое, — это концепция криптовалюты, при которой каждые четыре года или 210 000 блоков количество новых биткойнов, добавленных в экосистему, уменьшается на 50. %, пока все 21 миллион BTC в экосистеме не будут исчерпаны.





Первоначально майнинг биткойнов был более прибыльным, чем сейчас: в какой-то момент майнерам платили 50 BTC за блок, когда цена биткойнов была низкой, а сам токен не приобрел большой популярности.





Из-за сил спроса и предложения сокращение биткойнов вдвое было сделано, чтобы создать некоторый дефицит токена и при этом сохранить высокую цену. На данный момент произошло три сокращения биткойнов вдвое в 2012, 2016 и 2020 годах. Первое разделение биткойнов снизило вознаграждение за майнинг блока до 25 BTC в 2012 году, а второе разделение уменьшило вознаграждение за майнинг блока до 12,5 BTC в 2016 году. .





В мае 2020 года цена биткойна снова упала вдвое до 6,25 BTC. Следующий сеанс сокращения биткойнов пополам запланирован на апрель 2024 года, и он будет продолжаться до тех пор, пока не будет добыт каждый биткойн. Это означает, что каждые четыре года примерно до 2140 года вознаграждение за каждого майнера BTC будет уменьшаться вдвое, и меньше майнеров криптовалюты будут заинтересованы в добыче BTC.

История халвинга биткойнов: предыдущие халвинги и их влияние на цены биткойнов

Первое событие сокращения биткойнов вдвое произошло в ноябре 2012 года , когда о Биткойне знали лишь несколько человек, а цена одного токена тогда составляла 13 долларов, но в следующем году цена за один BTC выросла до 1152 долларов.





Массовое увеличение цены токена привело к повышению осведомленности о нем, и распространение Биткойна увеличилось до 2015 года, когда цена упала до 200 долларов, и некоторые люди отказались от BTC.





В июле 2016 года цена BTC на момент сокращения вдвое составляла 664 доллара, и впоследствии Биткойн оказался в центре внимания. В последующий год цена BTC выросла до 17 760 долларов, и в социальных сетях обсуждались возможности, которые могут возникнуть в результате владения BTC.





Третье халвинг биткойнов произошло во время пандемии, и можно было бы подумать, что даже после халвинга цена BTC не вырастет значительно. Однако в следующем году цена BTC выросла с $9 734 до колоссальных $67 549.





В каждом из этих циклов сокращения вдвое наблюдается закономерность : с каждым сокращением цена BTC увеличивается с ростом спроса. Поскольку предложение BTC сокращается с каждым циклом сокращения вдвое, создается дефицит, тем самым увеличивая спрос на токены. По мере роста спроса на BTC растет и цена Биткойна. Несмотря на эту закономерность, существует множество рыночных факторов, влияющих на цену токена.





Цикл сокращения биткойнов пополам обычно приводит к увеличению цены токена через шесть-двенадцать месяцев после того, как произошло сокращение вдвое. Непосредственно перед событием сокращения вдвое также наблюдается рост цены токена, поскольку инвесторы в криптовалюту ожидают роста цены токена после цикла сокращения вдвое, и существует еще больший дефицит токенов.





Халвинг — это хорошая экономическая модель, которая отличает Биткойн от других токенов криптовалюты, поскольку помогает снизить влияние инфляции на токен. Однако сокращение биткойнов вдвое и его влияние на цену могут заставить некоторых инвесторов копить свои токены в надежде, что в последующих циклах сокращения вдвое они смогут получить большую прибыль.





Это оказывает негативное влияние на экосистему Биткойн: большинство токенов могут принадлежать инвесторам с более крупным капиталом, а остальным останется лишь несколько BTC.

Текущее состояние халвинга биткойнов: как это работает

Уполовинивание биткойнов происходит , когда процесс майнинга сокращает вознаграждение майнеров после каждых 210 000 блоков. При майнинге BTC децентрализованная сеть валидаторов проверяет все транзакции биткойнов. Майнеру платят фиксированную сумму BTC за то, что он первым проверил блок транзакций блокчейна. Эти блоки транзакций добавляются каждые десять минут, и код Биткойна определил, что после добавления 210 000 блоков вознаграждение майнеров сокращается вдвое.





Предложение BTC остается фиксированным на уровне 21 миллиона токенов, и каждое событие сокращения вдвое закодировано в протоколе запуска из блока Биткойн в сети Proof-of-Work. Событие деления биткойнов пополам определяется двумя строками кода: одна строка определяет, когда должно начаться сокращение пополам, а другая строка указывает, когда сокращение пополам должно закончиться.





Система сокращения биткойнов вдвое снижает скорость производства токенов, тем самым сокращая количество токенов в обращении. Система будет действовать примерно до 2140 года, когда все токены Биткойн будут исчерпаны. На этом этапе майнеры будут получать вознаграждение за транзакции в виде комиссий за транзакции, уплачиваемых пользователями криптовалюты.





Майнеры с низким капиталом и менее эффективным оборудованием могут столкнуться с трудностями, а более крупные корпорации смогут финансировать крупномасштабный майнинг биткойнов. Сокращение вдвое означает сокращение предложения доступных BTC: еще в 2009 году вознаграждение за майнинг одного блока BTC составляло 50 BTC.





В октябре 2023 года в обращении уже находилось 19,5 млн BTC, и для майнинга оставалось всего 1,5 млн BTC.

Следующее сокращение биткойнов вдвое: время и влияние

Следующая сессия сокращения биткойнов пополам должна состояться в апреле 2024 года, а награда за майнинг одного блока снизится до 3,125 BTC. Дата не высечена на камне, поскольку время, необходимое для добычи новых блоков, различается в среднем на десять минут на каждый блок. Ожидается, что в этом цикле сокращения вдвое будет доступно 656 250 новых токенов.





Влияние цикла халвинга биткойнов многофакторно: уменьшение вознаграждения за майнинг BTC приведет к снижению прибыльности майнинга биткойнов, и все больше майнеров BTC будут использовать свои ресурсы для добычи других токенов криптовалюты.





Кроме того, с трудностями столкнутся майнеры с менее эффективным оборудованием и более высокими затратами на электроэнергию. Еще одним последствием следующего сокращения Биткойна вдвое будет то, что оно будет способствовать дискуссиям и инновациям в экосистеме Биткойна , способствуя позитивным изменениям.





Циклы халвинга биткойнов, как правило, являются предсказуемыми событиями, но это не означает, что вокруг следующего сеанса халвинга биткойнов не будет ажиотажа. Будет больше дискуссий, панелей в социальных сетях и прогнозов по поводу сокращения вдвое. Начальный период непосредственно перед и после сеанса сокращения пополам будет связан с волатильностью цен BTC из-за спекуляций по ценам на токены. Однако после начальной волатильности события сокращения BTC вдвое обычно являются бычьими .





Предложение доступных токенов BTC будет сокращено, в то время как спрос на BTC увеличится, а цена токена вырастет. Цены на BTC, вероятно, значительно вырастут после следующего сокращения биткойнов вдвое, что сделает майнинг биткойнов выгодным для майнеров.





Майнеры, скорее всего, будут больше полагаться на комиссию за транзакции для получения прибыли, и среди майнеров будет возрастать конкуренция за включение транзакций в блоки, что приведет к увеличению комиссий за транзакции для пользователей криптовалюты.

Заключение: будущее сокращения биткойнов вдвое

Следующее сокращение биткойнов вдвое должно изменить ситуацию в криптовалютной индустрии, но 2024 год — не единственное событие сокращения биткойнов вдвое. В 2028 году произойдет еще один цикл сокращения биткойнов вдвое. Награда за майнинг одного блока будет снижена до 1,5625 BTC. Ожидается, что к 2028 году общее количество новых BTC составит 328 125.





Это будет пятое событие сокращения биткойнов вдвое, и к тому времени уже будет добыто 98,4375% BTC.





В 2032 году произойдет шестое событие халвинга биткойнов: к тому времени награда за майнинг одного блока составит 0,78125 BTC, а 99,21875% BTC уже будет добыто.





Поскольку события сокращения пополам будут продолжаться в течение многих лет до 2140 года, существенного вознаграждения за майнинг блоков не будет. Однако майнеры могут зарабатывать на комиссиях за транзакции.





В целом, биткойн-халвинг изменит систему криптовалют . Сокращение предложения BTC может повлиять на спрос на токен, а также на рыночные цены на биткойн и другие связанные токены. Повышенный спрос на Биткойн приведет к увеличению цен, когда предложение токенов будет ограничено. Рост цен на BTC может привести к огромной прибыли криптоинвесторам и майнерам BTC.





Кроме того, эффект снижения прибыльности добычи биткойнов приведет к более инновационному использованию оборудования майнерами и увеличению комиссий за транзакции для пользователей криптовалюты. Эти разработки приводят к повышению безопасности и укреплению экосистемы Биткойн.

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Эта статья основана на личном исследовании автора, а не на представлении мнения сотрудников HackerNoon или HackerNoon как организации. Прежде чем покупать биткойн или любой другой криптовалютный токен, проведите собственное исследование.