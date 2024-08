Bitcoin Yarılanmasıyla İlgili Çok Gürültü

İçindekiler

Giriş: Bitcoin Yarılanması Nedir? Bitcoin Yarılanmasının Tarihçesi: Önceki Yarılanmalar ve Bitcoin Fiyatlarına Etkileri Bitcoin Halving'in Mevcut Durumu: Nasıl Çalışır? Sonraki Bitcoin Yarılanması: Zamanlama ve Etki Sonuç: Bitcoin Halving'in Geleceği

giriiş

Kripto para birimi alanı, airdrop'lar, halı çekme, bozuk paralar ve madencilikle ilgili güncellemelerle sürekli olarak farklı Telegram ve Discord gruplarına düşüyor. En son güncelleme Bitcoin yarılanmasıyla ilgili ve ana fikir, Bitcoin madenciliğinden elde edilen ödüllerin yarı yarıya azaltılacağı. Bitcoin, diğer kripto para birimleri gibi, değerini korumak için kıtlığa ihtiyaç duyar.





Mevcut BTC miktarı sürekli olarak 21 milyonda kalacak ve 2020 yılı itibarıyla sanal madencilik aracılığıyla her 10 dakikada bir 12,5 BTC ekosisteme ekleniyor.





2024 yılında bu rakam 2140 yılı civarında tüm BTC tükenene kadar 3.125'e düşecek. Bitcoin halving sayısı, kripto para biriminde her dört yılda bir veya 210.000 blokta bir ekosisteme eklenen yeni Bitcoin miktarının 50 oranında azaldığı bir kavramdır. Ekosistemdeki 21 milyon BTC'nin tamamı tükenene kadar %.





Bitcoin madenciliği başlangıçta şimdi olduğundan daha kazançlıydı: Bir noktada, Bitcoin fiyatı düşükken madencilere blok başına 50 BTC ödeniyordu ve tokenın kendisi fazla popülerlik kazanmamıştı.





Arz ve talep güçleri nedeniyle, Bitcoin yarılanması, tokenda bir miktar kıtlık yaratmak ve yine de fiyatı yüksek tutmak için yapıldı. Şimdiye kadar 2012, 2016 ve 2020'de üç Bitcoin yarılanması gerçekleştirildi. İlk Bitcoin bölünmesi, 2012'de blok madenciliği ödülünü 25 BTC'ye düşürürken, ikinci bölünme, blok madenciliği ödülünü 2016'da 12,5 BTC'ye düşürdü. .





Mayıs 2020'de Bitcoin bir kez daha yarıya inerek 6,25 BTC'ye geriledi. Bir sonraki Bitcoin yarılanma seansı Nisan 2024 için faturalandırılacak ve her bir Bitcoin çıkarılana kadar devam edecek. Bu, 2140 yılına kadar her dört yılda bir, her BTC madencisinin ödülünün yarı yarıya azalacağı ve daha az sayıda kripto para madencisinin BTC madenciliğiyle ilgileneceği anlamına geliyor.

Bitcoin Yarılanmasının Tarihçesi: Önceki Yarılanmalar ve Bitcoin Fiyatlarına Etkileri

İlk Bitcoin yarılanması olayı Kasım 2012'de gerçekleşti ve Bitcoin'i yalnızca birkaç kişi biliyordu ve o zamanlar tek bir tokenın fiyatı 13 dolardı, ancak ertesi yıl bir BTC'nin fiyatı 1.152 dolara yükseldi.





Token fiyatındaki büyük artış, token hakkında daha fazla farkındalık yarattı ve Bitcoin'in benimsenmesi, fiyatın 200 dolara düştüğü 2015 yılına kadar arttı ve bazı insanlar BTC'den vazgeçti.





Temmuz 2016'da, halving sırasında BTC'nin fiyatı 664 dolardı ve ardından Bitcoin ilgi odağı oldu. Takip eden yılda BTC 17.760 dolara yükseldi ve sosyal medyada BTC'yi tutmanın doğurabileceği olasılıklar hakkında tartışmalar yaşandı.





Üçüncü Bitcoin yarılanması pandemi sırasında gerçekleşti ve yarılanma olsa bile BTC fiyatının önemli ölçüde artmayacağı düşünülebilir. Ancak BTC fiyatı bir sonraki yıl 9.734 dolardan 67.549 dolara yükseldi.





Bu yarılanma döngülerinin her birinde görülen bir model vardır : Her yarılanmada, artan taleple birlikte BTC'nin fiyatı da artar. Her yarılanma döngüsünde BTC arzı azaldıkça kıtlık yaratılır ve böylece tokenlara olan talep artar. BTC'ye olan talep arttıkça Bitcoin'in fiyatı da artıyor. Bu kalıba rağmen bir tokenın fiyatını etkileyen çok sayıda piyasa faktörü var.





Bitcoin yarılanma döngüsü genellikle yarılanmanın gerçekleşmesinden altı ila on iki ay sonra token fiyatında bir artışla sonuçlanır. Ayrıca yarılanma olayından hemen önce token fiyatında bir artış var çünkü kripto para birimi yatırımcıları yarılanma döngüsünden sonra token fiyatında bir artış bekliyor ve daha fazla token kıtlığı var.





Halving, Bitcoin'i diğer kripto para birimlerinden ayıran iyi bir ekonomik modeldir çünkü enflasyonun token üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olur. Ancak Bitcoin yarılanması ve bunun fiyat üzerindeki etkileri, bazı yatırımcıların sonraki yarılanma döngülerinde büyük kar elde edebilecekleri umuduyla tokenlarını istiflemelerine neden olabilir.





Bunun Bitcoin ekosistemi üzerinde olumsuz bir etkisi var: tokenların çoğunluğu daha büyük sermayeli yatırımcılar tarafından tutulabilir ve geri kalanına birkaç BTC bırakılabilir.

Bitcoin Halving'in Mevcut Durumu: Nasıl Çalışır?

Bitcoin yarılanması, madencilik sürecinin her 210.000 bloktan sonra madencilerin ödülünü kesmesi durumunda gerçekleşir . BTC madenciliğinde, merkezi olmayan bir doğrulayıcılar ağı, tüm Bitcoin işlemlerini doğrular. Bir madenciye, bir blockchain işlem bloğunu ilk doğrulayan kişi olduğu için sabit miktarda BTC ödenir. Bu işlem blokları her on dakikada bir ekleniyor ve Bitcoin kodu, 210.000 blok eklendiğinde madencilerin ödülünün yarı yarıya azaldığını belirledi.





BTC arzı 21 milyon tokende sabit kalıyor ve her halving olayı, bir Proof-of-Work ağındaki Bitcoin bloğundan bir başlatma protokolüne kodlanıyor. Bitcoin yarılanması olayı iki kod satırıyla belirtilir: yarılanmanın ne zaman başlaması gerektiğini belirten bir satır ve yarılanmanın ne zaman bitmesi gerektiğini belirten başka bir satır.





Bitcoin yarıya indirme sistemi, tokenlerin üretilme oranlarını düşürür ve böylece dolaşımdaki token arzını azaltır. Sistem, tüm Bitcoin tokenlarının tükendiği 2140 yılına kadar devam edecek. Bu noktada madenciler, kripto para birimi kullanıcılarının ödediği işlem ücretlerinden işlemler için ödüllendirilecek.





Düşük sermayeli ve daha az verimli donanıma sahip madenciler zorluklarla karşılaşabilir ve daha büyük şirketler, büyük ölçekli Bitcoin madenciliğini finanse edebilir. Yarılanma olayları, mevcut BTC arzındaki azalmaya işaret ediyor: 2009 yılına kadar, bir BTC bloğu madenciliğinin ödülü 50 BTC idi.





Ekim 2023'te 19,5 milyon BTC zaten dolaşımdaydı ve madencilik için yalnızca 1,5 milyon BTC kalmıştı.

Sonraki Bitcoin Yarılanması: Zamanlama ve Etki

Bir sonraki Bitcoin halving seansı Nisan 2024'te gerçekleşecek ve bir blok madenciliğinin ödülü 3.125 BTC'ye düşecek. Yeni blokların çıkarılması için geçen süre blok başına ortalama on dakika farklılık gösterdiğinden tarih kesin olarak belirlenmemiştir. Bu yarılanma döngüsüyle birlikte 656.250 yeni tokenin piyasaya sürülmesi bekleniyor.





Bitcoin yarılanma döngüsünün etkisi çok faktörlüdür: BTC madenciliği için verilen ödülün azalması, Bitcoin madenciliğinin karlılığının azalmasına neden olacak ve daha fazla BTC madenci, kaynaklarını diğer kripto para birimi tokenlarının madenciliği için kullanacak.





Ayrıca daha az verimli donanıma ve daha yüksek enerji maliyetlerine sahip madenciler zorluklarla karşılaşacak. Bir sonraki Bitcoin yarılanmasının bir diğer etkisi de Bitcoin ekosistemindeki tartışmaları ve yenilikleri teşvik ederek olumlu değişimi teşvik etmesidir .





Bitcoin yarılanması döngüleri genellikle tahmin edilebilir olaylardır ancak bu, bir sonraki Bitcoin yarılanması oturumunda herhangi bir söylenti olmayacağı anlamına gelmez. Yarılanmayla ilgili daha fazla tartışma, sosyal medya paneli ve tahminler olacak. Yarılanma seansından hemen önceki ve sonraki ilk dönem, token fiyat spekülasyonları nedeniyle BTC fiyat oynaklığıyla ilişkilendirilecek. Bununla birlikte, ilk dalgalanmanın ardından BTC yarılanması olayları genellikle yükseliş eğilimi gösteriyor .





Mevcut BTC tokenlarının arzı azalacak, BTC'ye olan talep artacak ve token fiyatı yükselecektir. BTC fiyatlarının bir sonraki Bitcoin yarılanmasından sonra önemli ölçüde artması muhtemeldir, bu da Bitcoin madenciliğini madenciler için değerli hale getirir.





Madenciler büyük olasılıkla kar elde etmek için işlem ücretlerine daha fazla güvenecek ve madenciler arasında işlemlerin bloklara dahil edilmesi konusunda rekabet artacak ve böylece kripto para birimi kullanıcılarının işlem ücretleri artacak.

Sonuç: Bitcoin Halving'in Geleceği

Bir sonraki Bitcoin yarılanması kripto para endüstrisinde bazı şeyleri değiştirecek , ancak 2024 tek Bitcoin yarılanması olayı değil. 2028'de başka bir Bitcoin yarılanma döngüsü yaşanacak. Bir blok madenciliği ödülü 1,5625 BTC'ye düşürülecek. Toplam yeni BTC sayısının 2028 itibariyle 328.125 olması bekleniyor.





Bu, 5. Bitcoin halving etkinliği olacak ve o zamana kadar BTC'nin %98,4375'i zaten çıkarılmış olacak.





2032'de 6. Bitcoin yarılanması etkinliği gerçekleşecek: O zamana kadar bir blok için madencilik ödülü 0,78125 BTC olacak ve BTC'nin %99,21875'i zaten çıkarılmış olacaktı.





Yarılanma etkinlikleri 2140 yılına kadar devam edeceğinden madencilik blokları için önemli bir ödül olmayacak. Ancak madenciler işlem ücretlerinden kazanabilirler.





Genel olarak Bitcoin Halving, kripto para sistemini değiştirecek . Azalan BTC arzı, tokena olan talebin yanı sıra Bitcoin ve diğer ilgili tokenlerin piyasa fiyatlarını da etkileyebilir. Bitcoin'e olan talebin artması, token arzı sınırlı olduğunda fiyatların artmasına neden olacaktır. BTC fiyatlarındaki artış, kripto yatırımcıları ve BTC madencileri için büyük karlarla sonuçlanabilir.





Ek olarak, Bitcoin madenciliğinin karlılığının azalmasının etkisi, madenciler tarafından daha yenilikçi donanım kullanımına ve kripto para birimi kullanıcıları için işlem ücretlerinin artmasına neden olacaktır. Bu gelişmeler, Bitcoin ekosisteminin güvenliğinin artmasına ve güçlenmesine neden oluyor.

