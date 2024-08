Muito barulho sobre a redução do Bitcoin pela metade

Índice

Introdução: O que é o Bitcoin Halving? História da redução pela metade do Bitcoin: reduções anteriores pela metade e seus efeitos nos preços do Bitcoin O estado atual da redução do Bitcoin pela metade: como funciona A próxima redução do Bitcoin pela metade: momento e impacto Conclusão: O futuro da redução do Bitcoin pela metade

Introdução

O espaço das criptomoedas está constantemente agitado com atualizações sobre lançamentos aéreos, puxões de tapete, moedas de merda e mineração que estão constantemente caindo em diferentes grupos de Telegram e Discord. A última atualização é sobre o halving do Bitcoin , e a essência é que as recompensas na mineração de Bitcoin serão reduzidas pela metade. O Bitcoin, como qualquer outra criptomoeda, requer escassez para manter o seu valor.





A quantidade de BTC disponível permanecerá constantemente em 21 milhões e, a partir de 2020, 12,5 BTC foram adicionados ao ecossistema a cada 10 minutos por meio da mineração virtual.





Em 2024, esse número cairá para 3.125 até que todo o BTC se esgote por volta de 2140. O número de Bitcoin reduzido pela metade é um conceito em criptomoeda em que a cada quatro anos ou 210.000 blocos, a quantidade de novos Bitcoins adicionados ao ecossistema é reduzida em 50. % até que todos os 21 milhões de BTC do ecossistema se esgotem.





A mineração de Bitcoin era inicialmente mais lucrativa do que é agora: em algum momento, os mineradores recebiam 50 BTC por bloco quando o preço do Bitcoin estava baixo e o token em si não havia alcançado muita popularidade.





Devido às forças da demanda e da oferta, as reduções do Bitcoin foram feitas para criar alguma escassez do token e ainda manter o preço alto. Até agora, três reduções do Bitcoin foram feitas em 2012, 2016 e 2020. A primeira divisão do Bitcoin reduziu a recompensa pela mineração de um bloco para 25 BTC em 2012, enquanto a segunda divisão reduziu a recompensa pela mineração de um bloco para 12,5 BTC em 2016 .





Em maio de 2020, o Bitcoin foi reduzido pela metade mais uma vez, para 6,25 BTC. A próxima sessão de redução pela metade do Bitcoin está prevista para abril de 2024 e continuará até que todos os Bitcoins sejam minerados. Isso significa que a cada quatro anos, até por volta de 2140, a recompensa para cada minerador de BTC será reduzida pela metade e menos mineradores de criptomoedas estarão interessados em minerar BTC.

História da redução pela metade do Bitcoin: reduções anteriores pela metade e seus efeitos nos preços do Bitcoin

O primeiro evento de redução pela metade do Bitcoin ocorreu em novembro de 2012 , quando apenas algumas pessoas sabiam sobre o Bitcoin, e o preço de um único token era de US$ 13, mas no ano seguinte, o preço de um BTC subiu para US$ 1.152.





O aumento maciço no preço do token criou mais consciência sobre o token, e a adoção do Bitcoin aumentou até 2015, quando o preço caiu para US$ 200 e algumas pessoas desistiram do BTC.





Em julho de 2016, o preço do BTC era de US$ 664 no momento do halving e, posteriormente, o Bitcoin ganhou destaque. No ano seguinte, o BTC subiu para US$ 17.760, e houve discussões nas redes sociais sobre as possibilidades que poderiam surgir da posse do BTC.





A terceira redução do Bitcoin pela metade aconteceu durante a pandemia, e seria de se pensar que mesmo com a redução pela metade, o preço do BTC não aumentaria significativamente. No entanto, o preço do BTC subiu de US$ 9.734 para impressionantes US$ 67.549 no ano seguinte.





Há um padrão observado em cada um desses ciclos de redução pela metade : a cada redução pela metade, o preço do BTC aumenta com o aumento da demanda. À medida que a oferta de BTC diminui a cada ciclo de redução pela metade, cria-se escassez, aumentando assim a demanda pelos tokens. À medida que a demanda por BTC aumenta, também aumenta o preço do Bitcoin. Apesar deste padrão, existem numerosos fatores de mercado que afetam o preço de um token.





O ciclo de redução pela metade do Bitcoin geralmente resulta em um aumento no preço do token seis a doze meses após a redução pela metade. Há também um aumento no preço do token pouco antes do evento de redução pela metade porque os investidores em criptomoedas esperam um aumento no preço do token após o ciclo de redução pela metade e há mais escassez de tokens.





Reduzir pela metade é um bom modelo econômico que diferencia o Bitcoin de outros tokens de criptomoeda porque ajuda a reduzir o efeito da inflação no token. No entanto, o halving do Bitcoin e seus efeitos no preço podem fazer com que alguns investidores acumulem seus tokens na esperança de que, nos ciclos subsequentes de halving, possam obter um grande lucro.





Isto tem um efeito negativo no ecossistema Bitcoin: a maioria dos tokens poderia ser detida por investidores com maior capital, deixando o resto com alguns BTC.

O estado atual da redução do Bitcoin pela metade: como funciona

O halving do Bitcoin ocorre quando o processo de mineração reduz a recompensa dos mineradores a cada 210.000 blocos. Na mineração BTC, uma rede descentralizada de validadores valida todas as transações Bitcoin. Um minerador recebe uma quantia fixa de BTC por ser o primeiro a verificar um bloco de transações blockchain. Esses blocos de transações são adicionados a cada dez minutos, e o código Bitcoin determinou que, uma vez adicionados 210.000 blocos, a recompensa dos mineradores será reduzida pela metade.





O fornecimento de BTC permanece fixo em 21 milhões de tokens, e cada evento de redução pela metade é codificado em um protocolo de lançamento do bloco Bitcoin em uma rede Proof-of-Work. O evento de redução pela metade do Bitcoin é especificado por duas linhas de código: uma linha que especifica quando a redução pela metade deve começar e outra linha que especifica quando a redução pela metade deve terminar.





O sistema de redução pela metade do Bitcoin reduz as taxas de produção de tokens, reduzindo assim a oferta de tokens em circulação. O sistema continuará até cerca de 2140, quando todos os tokens Bitcoin estiverem esgotados. Nesse ponto, os mineradores serão recompensados pelas transações a partir das taxas de transação pagas pelos usuários de criptomoedas.





Os mineradores com baixo capital e hardware menos eficiente poderão então enfrentar dificuldades, e as grandes corporações poderão financiar a mineração de Bitcoin em grande escala. Os eventos de redução pela metade marcam a redução na oferta de BTC disponível: já em 2009, a recompensa pela mineração de um bloco de BTC era de 50 BTC.





Em outubro de 2023, 19,5 milhões de BTC já estavam em circulação, restando apenas 1,5 milhão de BTC para mineração.

A próxima redução do Bitcoin pela metade: momento e impacto

A próxima sessão de redução pela metade do Bitcoin acontecerá em abril de 2024, e a recompensa pela mineração de um bloco cairá para 3.125 BTC. A data não está gravada em pedra, pois o tempo necessário para minerar novos blocos varia em média dez minutos por bloco. Espera-se que com este ciclo de redução pela metade, 656.250 novos tokens estejam disponíveis.





O impacto do ciclo de redução pela metade do Bitcoin é multifatorial: a recompensa reduzida pela mineração de BTC resultará na redução da lucratividade da mineração de Bitcoin, e mais mineradores de BTC usarão seus recursos para minerar outros tokens de criptomoeda.





Além disso, mineradores com hardware menos eficiente e custos de energia mais elevados enfrentarão dificuldades. Outro impacto do próximo halving do Bitcoin é que ele incentivará discussões e inovações no ecossistema Bitcoin , promovendo mudanças positivas.





Os ciclos de redução pela metade do Bitcoin são geralmente eventos previsíveis, mas isso não significa que não haverá agitação em torno da próxima sessão de redução pela metade do Bitcoin. Haverá mais discussões, painéis nas redes sociais e previsões sobre o halving. O período inicial imediatamente antes e depois da sessão de redução pela metade estará associado à volatilidade dos preços do BTC devido a especulações de preços simbólicos. No entanto, após a volatilidade inicial, os eventos de redução pela metade do BTC são geralmente de alta .





A oferta de tokens BTC disponíveis será reduzida, enquanto a demanda por BTC aumenta e o preço do token aumenta. Os preços do BTC provavelmente aumentarão significativamente após o próximo halving do Bitcoin, fazendo com que a mineração de Bitcoin valha a pena para os mineradores.





Os mineiros provavelmente dependerão mais das taxas de transação para obterem os seus lucros, e haverá uma maior concorrência entre os mineiros para incluir transações em blocos, aumentando assim as taxas de transação para os utilizadores de criptomoedas.

Conclusão: O futuro da redução do Bitcoin pela metade

O próximo halving do Bitcoin deve mudar as coisas na indústria de criptomoedas, mas 2024 não é o único evento de halving do Bitcoin. Em 2028, deverá haver outro ciclo de redução do Bitcoin pela metade. A recompensa pela mineração de um bloco será reduzida para 1,5625 BTC. Espera-se que o número total de novos BTC seja 328.125 em 2028.





Este será o 5º evento de halving do Bitcoin, e 98,4375% do BTC já estará minerado até lá.





2032 está previsto para trazer o 6º evento de redução pela metade do Bitcoin: a recompensa de mineração para um bloco até então será de 0,78125 BTC, e 99,21875% do BTC já teria sido extraído.





À medida que os eventos de redução pela metade continuarem ao longo dos anos até 2140, não haverá recompensa significativa para os blocos de mineração. No entanto, os mineradores poderiam ganhar com taxas de transação.





Em geral, o Bitcoin Halving mudará o sistema de criptomoedas . A oferta reduzida de BTC pode impactar a demanda pelo token, bem como os preços de mercado do Bitcoin e outros tokens associados. O aumento da demanda por Bitcoin resultará em aumento de preços quando a oferta de tokens for limitada. O aumento nos preços do BTC pode resultar em lucros massivos para investidores em criptografia e mineradores de BTC.





Além disso, o efeito da redução da lucratividade da mineração de Bitcoin resultará em um uso mais inovador de hardware pelos mineradores e no aumento das taxas de transação para os usuários de criptomoedas. Esses desenvolvimentos resultam em maior segurança e fortalecimento do ecossistema Bitcoin.

Isenção de responsabilidade

Este artigo é baseado na pesquisa pessoal do escritor e não em uma representação das opiniões da equipe da HackerNoon ou da HackerNoon como organização. Faça sua própria pesquisa antes de comprar Bitcoin ou qualquer outro token de criptomoeda.