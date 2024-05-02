兰德公司认为元宇宙可以像现代社会国家一样运作

谁将统治这个新的“互联互通的全球社会”及其“存在于网络空间的国家”？观点





随着数字空间和物理空间之间的界限变得模糊，兰德公司预测元宇宙可能会像我们社会中的新国家一样发挥作用。





数字身份将成为您在元宇宙中的护照，而元宇宙身份将成为您日常生活的中心，谁将以何种权力统治这些虚拟空间？





根据英国国防部委托的兰德公司报告，“未来信息环境中的文化和技术变革：

“就社会层面的文化认同的形成而言，精心设计的虚拟环境的出现可能会改变现有的文化认同的重要性，同时促使新的文化认同在国家以下、国家或跨国层面出现。”





因此，作者表示：





“专家意见表明，未来的元宇宙可能会达到如此复杂的程度，以至于它们‘几乎像我们社会中的新国家一样运作，这些国家存在于网络空间而非物理位置，但拥有与物理世界互动的复杂经济和政治体系’”





什么样的政治制度将统治这些“存在于网络空间的国家”？没有了传统的边界，主权国家将会怎样？





兰德公司认为，一个“全球社会”将会出现——一个“可能降低国家和个人身份重要性的社会”。





报告称，“这些新的虚拟环境的出现可能与新的文化结构相对应，这些新的文化结构会补充或削弱现有的文化界限。”





所以：





***“一些专家预计，通过虚拟现实，全球社会将更加互联互通。他们认为，这种发展可能会降低国家和个人身份的重要性，并改变社会定义和塑造其文化身份的方式。”

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支撑元宇宙的信息和通信技术 (ICT) 将包括“先进的无线网络（例如未来的 5G 和 6G 迭代）、云计算、天线技术、物联网扩展、下一代半导体和用于信息处理系统的区块链应用”。





这一底层技术架构有望实现“实时全息技术（即虚拟环境中人类或物理对象的数字化表示）和神经渲染（即以真实的数字方式渲染人类而不是计算机生成的化身）、交互式增强现实应用（例如嵌入到隐形眼镜、镜子和挡风玻璃等可穿戴设备中的增强现实）以及促进实时虚拟交互的完全沉浸式环境”。





正是在互联技术推动未来全球社会发展的背景下，兰德公司看到了“人机应用程序编程接口 (API)”的潜力， AMWakeUp主持人史蒂夫·波伊科宁 (Steve Poikonen) 最近将其称为“合规开关”。





以下是兰德公司作者的说法，看看您是否同意 Poikonen 的解释：





“在更具颠覆性的概念中，专家们提出了开发人类应用程序编程接口（API）的潜力，即一个程序来“存储和执行人们设定的规则，这些规则决定了什么可以进入他们的意识，什么会占用他们的时间，以及关于他们的活动哪些信息可以共享””





存储和执行规则，规定哪些内容可以进入我们的意识，哪些内容占用我们的时间以及如何共享有关我们所做事情的信息？注册我吧！





兰德公司的人们，或者可能是他们在英国国防部的承包商，似乎特别担心谁将有权访问某些信息，以及他们将来会用这些信息做什么。





该报告充斥了对所谓的错误信息的危险以及元宇宙可能导致社会操纵的警告。

例如，他们说“虚拟环境可能会通过回音室、过滤气泡和算法驱动的极化来放大当前的挑战”，并且：





“元宇宙能够实现用户体验的更大个性化，但这可能会产生更加分裂的现实观点，通过放大认知偏见，有可能加剧现有的回音室/过滤泡沫效应[…]这种动态可能会让社区和社会经历平行现实，加剧社会两极分化和对既定信息来源的不信任。”





我们现在不能让人们表现出“对既定信息来源的不信任”，不是吗？





此外：





“更有效的社会操纵形式和威胁（如错误和虚假信息）的出现是人们对虚拟环境的重大担忧，反映出沉浸式虚拟环境比沉浸感较低的通信形式（例如当前的社交媒体）更具影响力”

“虚拟现实还可以被持续、动态地操纵，这可能会放大操纵风险，增加不信任，并模糊虚拟和物理现实以及真实和虚构之间的界限。”





另一个可察觉的威胁是独裁政权将利用元宇宙。





也许，这就是为什么作者们设想在元宇宙中建立一个像新国家一样运作的互联互通的全球社会——只能容纳一个威权政权，而不是多个！





根据该报告：





“一些专家警告称，恶意行为者（如独裁政权）利用虚拟环境进行监视和社会操纵的风险增加，对人类主体性构成了重大威胁”





无论是在新的城市、州、国家、虚拟领土甚至星球（你好，马斯克和火星！）建立定居点，总会出现一些权威存在的元素，因为这是我们人类一直在做的事情，并且将继续做的事情。

没有黑暗就没有光明，没有邪恶就没有善良。当一种力量过于强大时，另一种力量就会恢复平衡。





未来的元宇宙也将如此。





虽然许多人称赞这些未来的虚拟空间带来了更大的连通性和便利性，但也有人警告说，它们将带来彻底的征服和控制。





兰德公司称，“在虚拟环境缺乏隐私保障的情况下，选定的私营部门或政府行为者可以使用直接控制来限制个人在数字互动中的代理权。”





“个人终端用户和虚拟环境控制者之间关系的变化导致一些人认为‘我们的身体身份、时间和能动性将受到全新范式的影响，在这些范式中，这些体验的门户可能由公民以外的利益群体控制。’”





你不說嗎？





如果用户在虚拟空间中被操纵，他们就会在物理空间中采取行动。





根据该报告：





“操纵虚拟现实可能会对虚拟和物理空间中的个人心理产生负面影响。因此，在数字环境中经历的操纵可能会影响个人的身体或‘现实世界’行为，可能会挑战民主政治制度等既定的社会文化制度。”





但愿人们不要开始挑战他们的制度和政治体系！





上周， The Sociable报道了同一份长达 101 页的兰德公司报告，该报告还预测到 2050 年，体联网可能引领 脑联网。







