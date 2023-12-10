克雷格·赖特是中本聪

在比特币神秘创造的不断演变的传奇故事中，一个关键时刻即将到来：COPA 诉赖特案审判将于 2024 年 1 月中旬开始。这一具有里程碑意义的案件将解决一个引起人们好奇和分歧的问题。整个加密社区：中本聪的真实身份。 COPA（加密货币开放专利联盟）代表硅谷一些最具影响力的公司，寻求法庭声明克雷格·怀特博士不是难以捉摸的中本聪。这是第一次，一场法律战直接取决于一劳永逸地揭开比特币神秘创始人的面纱，这使得这次审判成为对比特币世界产生深远影响的分水岭事件。

精通比特币脚本：在 2019 年CoinGeek多伦多会议上，Wright 讨论了比特币脚本的原始设计和功能，特别是与比特币 SV (BSV) 相关的设计和功能。他的演讲强调了比特币最初脚本的回归，以及重新引入 OP_RETURN 等某些功能，这增强了 BSV 的功能和安全性​​​​。

数字现金系统经验：赖特解决比特币电子现金难题的方法包括了解数字现金的历史、以前的系统故障以及法律和经济激励的重要性​​​​​​。克雷格经常公开讨论和撰写有关这些以前的数字现金系统的文章。

多学科专业知识：赖特的背景包括作为计算机科学家、商人和发明家对区块链技术的贡献。他创立了 nChain，在 IT 和安全领域拥有超过 25 年的经验，拥有深厚的计算机科学学术背景以及教学和研究经验​​。赖特博士还拥有国际商法荣誉法学硕士学位和其他各种学术学位，这将有助于比特币创造者的创作。

对比特币脚本和代码的理解： Wright 强调了白皮书中预期的比特币原始脚本的回归，并讨论了在比特币 SV 中重新引入 OP_RETURN 以增强功能和安全性​​​​。

洞察复杂的比特币机制：赖特对比特币的愿景包括关注促进全球小额支付、维护稳定的协议以及在与现有法律体系集成的同时实现近乎即时的价值转移。他还谈到了对比特币目的和设计的误解——据称这是 BTC、BCH 和 BSV 之间分裂的部分原因。

比特币的独特属性：赖特概述了他对比特币的愿景，其中包括每秒数十亿次交易的可扩展性、全球可访问性、极低的交易成本以及法律框架内的完全可追溯性 - 所有这些 BSV 团队似乎都在努力实现。

比特币的安全模型：赖特认为，比特币的真正安全来自经济激励而不仅仅是计算能力。他认为比特币的经济模型确保诚实行事符合矿工的最大利益，这一观点加深了对比特币安全机制的理解。

关于比特币图灵完备性的知识：赖特谈到了比特币图灵完备性，并就比特币的脚本语言如何用于各种计算函数来证明这一点提供了技术解释。在比特币脚本的潜力在加密社区得到更广泛的认可之前，这是一个有争议的立场。

早期参与比特币：赖特提供了文件和电子邮件等证据，表明他在比特币白皮书发布之前参与了购买 bitcoin.org 域名。毫无疑问，克雷格和其他潜在的朋友和/或同事在早期就开采了比特币。

税务记录和法律调查： Wright 声称在澳大利亚 2008/2009 纳税年度申报了与比特币相关的购买，特别是 bitcoin.org 域名，以及与 ATO（澳大利亚税务局）的各种其他复杂对抗，该局调查了他所持有的比特币除了其他与公司和税务相关的项目外，这在当时的媒体上得到了广泛报道，这不禁让人好奇，为什么 ATO 要追捕一位古怪的计算机科学家？也许是因为他们知道他持有的比特币价值数十亿美元，并且他们最终可以向他发送税单？

版权——比特币白皮书：由赖特博士领导的最初的版权侵权诉讼仅两个月就结束了。赖特博士对 bitcoin.org 的运营商 Cøbra 提起了法律诉讼，英国高等法院做出了对赖特博士有利的判决。法院承认 Wright 博士拥有比特币白皮书的版权，并下令 Cøbra 停止侵权。该指令包括从 bitcoin.org 网站及其位于英国的相关 Github 存储库中删除比特币白皮书。

中本聪愿景和 BSV：赖特在比特币 SV的开发中发挥了重要作用。比特币和加密社区中的许多人将比特币 SV 称为比特币的分叉，但比特币 SV 支持者和克雷格·怀特 (Craig Wright) 表示，比特币核心 (BTC) 和比特币现金 (BCH) 是从原始比特币协议中分叉出来的： Bitcoin SV 网站上表示“BSV 仍然是比特币，BCH 分叉了 当 BCH 决定偏离比特币白皮书，引入非比特币合规功能（包括引入阻碍政府和金融监管的匿名性）时，比特币 SV (BSV) 成为原始比特币协议的新股票代码。这就是为什么它被认为是比特币的独立日。” 比特币 SV 与比特币核心 (BTC) 形成鲜明对比，因为它的交易价格超便宜且几乎免费，其当前的区块大小为 4GB，可实现超快的交易速度和大交易量，目前交易量高达 50,000 笔每秒 (TPS)，并以继续提高这些 TPS 为目标。克雷格在他的著作《中本聪的愿景：比特币的艺术》中表示，“我们（BSV）计划开放开发系统，在未来几年内将有数十亿人使用比特币，甚至不知道他们正在使用比特币。”

关于 nLockTime 和 nSequence 的见解： Wright详细讨论并教导了其他人有关比特币中的nLockTime 和 nSequence功能，该功能允许交易被锁定直到未来的某个时间点。他对这些功能及其潜在应用的理解反映了中本聪实现这些功能所需的远见。

拜占庭问题解决方案：赖特博士撰写并谈论了比特币对拜占庭将军问题的解决方案，强调了确保网络共识的经济激励措施。他对比特币如何通过经济手段解决这个问题的解释是独特的，并且与对比特币共识机制的深刻理解相一致。

举证责任转移： 2015 年，当《连线》和Gizmodo 等媒体暗示 Wright 可能就是中本聪时，许多其他媒体纷纷对此进行了猛烈攻击，专业调查记者和业余网络侦探开始对 Wright 博士的个人和生活进行疯狂的调查。赖特后来在接受英国广播公司采访时证实了他们的猜测。然而，加密货币社区对这一确认并不满意，我们可以推测原因 - 这个关键时间点将举证责任从将赖特博士揭发的媒体公司转移到了赖特本人。这让人想知道为什么克雷格会像许多人建议的那样把自己置于这个位置，他亲自将信息提供给《连线》和 Gizmodo，尽管这两篇文章都深入描述了他们如何能够调查中本聪的奇怪案例及其描述据我们所知，这些事件并不涉及赖特的任何自我人肉搜索。