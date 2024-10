Craig Wright ist Satoshi Nakamoto

In der sich ständig weiterentwickelnden Saga um die mysteriöse Entstehung von Bitcoin zeichnet sich ein entscheidender Moment ab: der Prozess COPA gegen Wright, der Mitte Januar 2024 beginnen soll gesamte Krypto-Community: die wahre Identität von Satoshi Nakamoto. COPA (Crypto Open Patent Alliance), die einige der einflussreichsten Unternehmen des Silicon Valley vertritt, beantragt eine gerichtliche Feststellung, dass Dr. Craig S. Wright nicht der schwer fassbare Satoshi ist. Zum ersten Mal geht es in einem Rechtsstreit direkt darum, den rätselhaften Gründer von Bitcoin ein für alle Mal zu entlarven, was diesen Prozess zu einem Wendepunkt mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Bitcoin-Welt macht.

Kenntnisse in Bitcoin-Skripten: Auf der CoinGeek Toronto 2019-Konferenz diskutierte Wright das ursprüngliche Design und die Funktionen von Bitcoin-Skripten, insbesondere in Bezug auf Bitcoin SV (BSV). In seiner Präsentation wurde die Rückkehr zum ursprünglichen Skripting von Bitcoin und die Wiedereinführung bestimmter Funktionen wie OP_RETURN hervorgehoben, die die Funktionalität und Sicherheit von BSV verbessern.

Erfahrung mit digitalen Bargeldsystemen: Wrights Ansatz zur Lösung des Rätsels um elektronisches Bargeld mit Bitcoin beinhaltete das Verständnis der Geschichte des digitalen Bargelds , früherer Systemausfälle und der Bedeutung rechtlicher und wirtschaftlicher Anreize. Craig hat diese früheren digitalen Bargeldsysteme oft offen diskutiert und darüber geschrieben.

Multidisziplinäre Expertise: Wrights Hintergrund umfasst Beiträge zur Blockchain-Technologie als Informatiker, Geschäftsmann und Erfinder. Er gründete nChain und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT und Sicherheit, mit einem starken akademischen Hintergrund in Informatik und Erfahrung in Lehre und Forschung. Dr. Wright verfügt außerdem über einen Master of Laws mit Auszeichnung in internationalem Handelsrecht und verschiedene andere akademische Abschlüsse, die dem Bitcoin-Erfinder bei seiner Schöpfung helfen würden.

Verständnis von Bitcoin-Skripten und -Codes: Wright betonte die im Whitepaper beabsichtigte Rückkehr zum ursprünglichen Skripting von Bitcoin und erörterte die Wiedereinführung von OP_RETURN in Bitcoin SV für verbesserte Funktionalität und Sicherheit.

Einblick in komplexe Bitcoin-Mechanismen: Wrights Vision für Bitcoin beinhaltet einen Fokus auf die Erleichterung von Mikrozahlungen weltweit, die Aufrechterhaltung eines stabilen Protokolls und die Ermöglichung einer nahezu sofortigen Wertübertragung bei gleichzeitiger Integration in bestehende Rechtssysteme. Er geht auch auf Missverständnisse über den Zweck und die Gestaltung von Bitcoin ein – dies soll einer der Gründe für die Spaltungen zwischen BTC, BCH und BSV gewesen sein.

Die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin: Wright skizzierte seine Vision für Bitcoin, zu der Skalierbarkeit auf Milliarden von Transaktionen pro Sekunde , globale Zugänglichkeit, extrem niedrige Transaktionskosten und vollständige Rückverfolgbarkeit innerhalb rechtlicher Rahmenbedingungen gehören – worauf die BSV-Teams offenbar hinarbeiten.

Das Sicherheitsmodell von Bitcoin: Wright hat argumentiert, dass die wahre Sicherheit von Bitcoin auf wirtschaftlichen Anreizen beruht und nicht nur auf der Rechenleistung. Er geht davon aus, dass das Wirtschaftsmodell von Bitcoin gewährleistet, dass es im besten Interesse der Miner liegt, ehrlich zu handeln, eine Ansicht, die das Verständnis der Sicherheitsmechanismen von Bitcoin vertieft.

Kenntnisse über die Turing-Vollständigkeit von Bitcoin: Wright hat über die Turing-Vollständigkeit von Bitcoin gesprochen und technische Erklärungen dazu geliefert, wie die Skriptsprache von Bitcoin für verschiedene Rechenfunktionen verwendet werden kann, um dies zu beweisen. Dies war eine umstrittene Haltung, bis das Potenzial des Bitcoin-Skripts in der Krypto-Community allgemeiner anerkannt wurde.

Zeugenaussagen: Gavin Andresen , eine prominente Persönlichkeit in der frühen Entwicklung von Bitcoin, erklärte einmal, dass er glaubte, Wright sei Satoshi, nach einer privaten Demonstration, bei der Wright eine Nachricht mit einem von Nakamotos privaten Schlüsseln signierte. Andresen ist einer der wenigen Menschen, die eine ähnliche Aussage gemacht haben. Während Andresen kürzlich seine Meinung geändert hat, sagte er auf seiner Website kryptisch: „Ich glaube nicht daran, die Geschichte neu zu schreiben, deshalb lasse ich diesen Beitrag offen.“ Aber in den sieben Jahren, seit ich es geschrieben habe, ist viel passiert, und ich weiß jetzt, dass es ein Fehler war, Craig Wright so sehr zu vertrauen wie ich. Ich bedaure, dass ich in das Spiel „Wer ist Satoshi (oder nicht?“) hineingezogen wurde, und weigere mich, dieses Spiel noch mehr zu spielen.“ Und doch: „Ich glaube, Craig Steven Wright ist die Person, die Bitcoin erfunden hat.“ Ian Grigg , und Jon Matonis sind andere.

Eidgebundene Zeugenaussagen: Während des Gerichtsverfahrens haben mehrere sehr angesehene Personen wie Neville Sinclair, Stefan Matthews, Robert Jenkins, Shoaib Yousuf, Donald Lynam und Max Lynam alle unter Eid über Wrights frühe Beteiligung an Bitcoin ausgesagt . Zu den Engagements gehört unter anderem die Bereitstellung von Entwürfen des Weißbuchs, die Don Lynam (Craigs Onkel), der Wing Commander der RAAF und Empfänger des Order of Australia, lesen soll, was seinen Ansprüchen ein gutes Maß an rechtlichem Gewicht verleiht.

Frühzeitige Bitcoin-Beteiligung: Wright hat Beweise wie Dokumente und E-Mails vorgelegt, die darauf hindeuten, dass er vor der Veröffentlichung des Bitcoin-Whitepapers am Kauf des Domänennamens bitcoin.org beteiligt war. Es besteht auch wenig Zweifel daran, dass Craig und möglicherweise auch andere Freunde und/oder Kollegen in den frühen Tagen Bitcoin geschürft haben.

Steuerunterlagen und rechtliche Untersuchungen: Wright behauptet, im australischen Steuerjahr 2008/2009 Käufe im Zusammenhang mit Bitcoin gemeldet zu haben, insbesondere den Domänennamen bitcoin.org, und verschiedene andere komplexe Konfrontationen mit der ATO (Australian Tax Office), die seine Bitcoin-Bestände untersuchte Neben anderen unternehmens- und steuerbezogenen Themen wurde damals in den Medien ausführlich darüber berichtet, und man fragt sich, warum die ATO einen exzentrischen Informatiker verfolgte. Vielleicht, weil sie wussten, dass seine Bitcoin-Bestände Milliarden von Dollar wert waren und dass sie ihm irgendwann eine Steuerrechnung schicken könnten?

Urheberrecht – Bitcoin-Whitepaper: Die erste von Dr. Wright angeführte Klage wegen Urheberrechtsverletzung endete erst nach zwei Monaten. Dr. Wright leitete rechtliche Schritte gegen den Betreiber von bitcoin.org, bekannt als Cøbra, ein und der englische Oberste Gerichtshof fällte ein Urteil zu Gunsten von Dr. Wright . Das Gericht erkannte Dr. Wrights Urheberrecht am Bitcoin-Whitepaper an und ordnete an, dass Cøbra den Verstoß einstellen soll. Diese Richtlinie beinhaltet die Entfernung des Bitcoin-Whitepapers von der Website bitcoin.org und dem zugehörigen Github-Repository im Vereinigten Königreich.

Patente: Craig Wright hat sowohl persönlich als auch über seine Unternehmen, Arbeitgeber, Partner und Kollegen bereits eine weitere Anzahl von Blockchain-bezogenen Patenten angemeldet und angemeldet . Dieses umfangreiche Portfolio lässt auf eine tiefe und kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Blockchain-Technologie schließen. Craig hat oft erklärt, dass er beabsichtigt, durch seine Person und Unternehmen Tausende von Patenten zu veröffentlichen.

Satoshi Vision und BSV: Wright war maßgeblich an der Entwicklung von Bitcoin SV beteiligt. Viele in der Bitcoin- und Krypto-Community bezeichnen Bitcoin SV als eine Abspaltung von Bitcoin, allerdings geben Bitcoin SV-Unterstützer zusammen mit Craig Wright an, dass Bitcoin Core (BTC) und Bitcoin Cash (BCH) diejenigen waren, die sich vom ursprünglichen Bitcoin-Protokoll abgespalten haben Auf der Bitcoin SV-Website heißt es: „BSV bleibt Bitcoin, BCH wird abgezweigt.“ Bitcoin SV (BSV) wird zum neuen Tickersymbol für das ursprüngliche Bitcoin-Protokoll, als BCH beschloss, vom Bitcoin-Whitepaper abzuweichen und nicht Bitcoin-konforme Funktionen einzuführen, darunter die Einführung von Anonymität, die die staatliche und finanzielle Regulierung behindert. Aus diesem Grund gilt er als der Unabhängigkeitstag von Bitcoin.“ Bitcoin SV scheint in dramatischem Gegensatz zu Bitcoin Core (BTC) zu stehen, da es extrem günstig und nahezu kostenlos für Transaktionen ist. Seine aktuelle Blockgröße von 4 GB ermöglicht eine ultraschnelle Transaktionsgeschwindigkeit bei großen Transaktionsvolumina, derzeit bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) und mit dem Ziel, diese TPS weiter zu erhöhen. Craig erklärte in seinem Buch Satoshi's Vision: The Art of Bitcoin: „Wir (BSV) planen die Entwicklung von Systemen, die in den kommenden Jahren Milliarden von Menschen dazu bringen werden, Bitcoin zu nutzen, ohne überhaupt zu wissen, dass sie Bitcoin nutzen.“

Die Vielseitigkeit von Bitcoin: Dr. Wright hat immer wieder erklärt, dass das Bitcoin-Protokoll über Fähigkeiten verfügt, die weit über einfache Finanztransaktionen hinausgehen, wie z. B. die Handhabung komplexer Datentypen und intelligenter Verträge , eine Ansicht, die in der breiteren Bitcoin-Community erst vor kurzem mit Fortschritten wie Ordinals an Bedeutung gewonnen hat (Ordinal Inscriptions), auch bekannt als Bitcoin NFTs.

Einblicke in nLockTime und nSequence: Wright hat ausführlich über die nLockTime- und nSequence- Funktionen in Bitcoin gesprochen und andere darüber unterrichtet, wodurch Transaktionen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft gesperrt werden können. Sein Verständnis dieser Funktionen und ihrer potenziellen Anwendungen spiegelt die Weitsicht wider, die Satoshi für die Implementierung solcher Funktionen benötigt hätte.

Lösung des byzantinischen Problems: Dr. Wright hat über die Lösung des Problems der byzantinischen Generäle durch Bitcoin geschrieben und gesprochen und dabei die wirtschaftlichen Anreize hervorgehoben, die einen Netzwerkkonsens gewährleisten. Seine Interpretation, wie Bitcoin dieses Problem mit wirtschaftlichen Mitteln löst, ist einzigartig und steht im Einklang mit einem tiefen Verständnis des Konsensmechanismus von Bitcoin.

Die Last der Beweisverschiebung: Als Medien wie Wired und Gizmodo im Jahr 2015 andeuteten, dass Wright Satoshi sein könnte, stürzten sich viele andere Medien darauf und es kam zu einer hektischen Untersuchung der Person und des Lebens von Dr. Wright durch sowohl professionelle investigative Journalisten als auch Amateur-Webdetektive . Wright bestätigte ihre Spekulationen später in einem BBC-Interview. Allerdings war die Krypto-Community mit dieser Bestätigung nicht zufrieden, wir können darüber spekulieren, warum – zu diesem kritischen Zeitpunkt verlagerte sich die Beweislast von den Medienunternehmen, die Dr. Wright geoutet hatten, auf Wright selbst. Da fragt man sich, warum Craig sich in diese Lage begeben würde, wie viele vermutet haben: Er gab die Informationen an Wired und Gizmodo selbst weiter, obwohl beide Artikel ausführlich beschreiben, wie sie den seltsamen Fall von Satoshi und ihre Beschreibungen untersuchen konnten Soweit wir wissen, handelt es sich bei diesen Ereignissen nicht um Selbst-Doxxing von Wright.