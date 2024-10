Craig Wright est Satoshi Nakamoto

Dans la saga en constante évolution de la mystérieuse création de Bitcoin, un moment charnière se profile à l'horizon : le procès COPA c. Wright, qui devrait débuter à la mi-janvier 2024. Cette affaire historique est sur le point d'aborder une question qui a intrigué et divisé le monde. toute la communauté crypto : la véritable identité de Satoshi Nakamoto. La COPA (Crypto Open Patent Alliance), qui représente certaines des entreprises les plus influentes de la Silicon Valley, demande au tribunal de déclarer que le Dr Craig S. Wright n'est pas l'insaisissable Satoshi. Pour la première fois, une bataille juridique dépend directement de la démasquage, une fois pour toutes, de l’énigmatique fondateur de Bitcoin, faisant de ce procès un événement décisif ayant de profondes implications pour le monde Bitcoin.

Maîtrise du script Bitcoin : lors de la conférence CoinGeek Toronto 2019, Wright a discuté de la conception originale et des capacités du script Bitcoin, en particulier en ce qui concerne Bitcoin SV (BSV). Sa présentation a mis en avant le retour au script initial de Bitcoin et la réintroduction de certaines fonctionnalités comme OP_RETURN, qui améliore les fonctionnalités et la sécurité de BSV​​​​.

Expérience des systèmes d'argent numérique : L'approche de Wright pour résoudre le casse-tête de l'argent électronique avec Bitcoin impliquait de comprendre l'histoire de l'argent numérique , les défaillances précédentes du système et l'importance des incitations juridiques et économiques. Craig a souvent discuté et écrit ouvertement sur ces anciens systèmes de paiement numérique.

Expertise multidisciplinaire : l'expérience de Wright comprend des contributions à la technologie blockchain en tant qu'informaticien, homme d'affaires et inventeur. Il a fondé nChain et possède plus de 25 ans d'expérience dans l'informatique et la sécurité, avec une solide formation universitaire en informatique et une expérience en enseignement et en recherche. Le Dr Wright est également titulaire d'une maîtrise en droit avec mention en droit commercial international et de divers autres diplômes universitaires qui aideraient le créateur de Bitcoin dans sa création.

Compréhension des scripts et des codes Bitcoin : Wright a souligné le retour aux scripts originaux de Bitcoin comme prévu dans le livre blanc et a discuté de la réintroduction de OP_RETURN dans Bitcoin SV pour une fonctionnalité et une sécurité améliorées.

Aperçu des mécanismes complexes du Bitcoin : La vision de Wright pour Bitcoin se concentre sur la facilitation des micropaiements à l'échelle mondiale, le maintien d'un protocole stable et la possibilité d'un transfert de valeur quasi instantané tout en s'intégrant aux systèmes juridiques existants. Il aborde également les idées fausses sur l'objectif et la conception du Bitcoin - cela aurait été en partie la raison des scissions entre BTC, BCH et BSV.

Propriétés uniques de Bitcoin : Wright a présenté sa vision pour Bitcoin, qui comprend une évolutivité jusqu'à des milliards de transactions par seconde , une accessibilité mondiale, des coûts de transaction extrêmement faibles et une traçabilité complète dans des cadres juridiques - vers lesquels les équipes de BSV semblent travailler.

Modèle de sécurité du Bitcoin : Wright a soutenu que la véritable sécurité du Bitcoin vient des incitations économiques plutôt que de la simple puissance de calcul. Il affirme que le modèle économique de Bitcoin garantit qu'il est dans le meilleur intérêt des mineurs d'agir honnêtement, une vision qui approfondit la compréhension des mécanismes de sécurité de Bitcoin.

Connaissance de l'exhaustivité de Turing de Bitcoin : Wright a parlé de l'exhaustivité de Turing de Bitcoin et a fourni des explications techniques sur la façon dont le langage de script de Bitcoin peut être utilisé pour diverses fonctions de calcul, le prouvant. Il s'agissait d'une position controversée jusqu'à ce que le potentiel du script Bitcoin soit plus largement reconnu dans la communauté crypto.

Témoignages : Gavin Andresen , une figure éminente des premiers développements de Bitcoin, a déclaré un jour qu'il croyait que Wright était Satoshi après une démonstration privée au cours de laquelle Wright a signé un message en utilisant l'une des clés privées de Nakamoto. Andresen est l’une des rares personnes à avoir fourni un témoignage similaire. Tandis qu'Andresen a récemment changé de ton, déclarant énigmatiquement sur son site Internet : « Je ne crois pas à la réécriture de l'histoire, donc je vais laisser ce message en ligne. Mais au cours des sept années qui se sont écoulées depuis que je l'ai écrit, beaucoup de choses se sont passées, et je sais maintenant que c'était une erreur de faire autant confiance à Craig Wright. Je regrette d'avoir été entraîné dans le jeu « qui est (ou n'est pas) Satoshi » et je refuse de jouer à ce jeu plus. Et pourtant, juste après, « je crois que Craig Steven Wright est la personne qui a inventé le Bitcoin ». Ian Grigg , et Jon Matonis étant d'autres.

Témoignages sous serment : Au cours de procédures judiciaires, plusieurs personnes très respectées telles que Neville Sinclair, Stefan Matthews, Robert Jenkins, Shoaib Yousuf, Donald Lynam et Max Lynam ont toutes témoigné sous serment sur l'implication précoce de Wright dans Bitcoin. Certaines des implications incluent la fourniture de brouillons du livre blanc à lire par le commandant de l'escadre de la RAAF et récipiendaire de l'Ordre d'Australie, Don Lynam (oncle de Craig), conférant un bon degré de poids juridique à ses affirmations.

Implication précoce de Bitcoin : Wright a fourni des preuves, telles que des documents et des courriels, qui suggèrent son implication dans l'achat du nom de domaine bitcoin.org avant la publication du livre blanc Bitcoin. Il ne fait également aucun doute que Craig et potentiellement d’autres amis et/ou collègues ont exploité Bitcoin dès les premiers jours.

Dossiers fiscaux et enquêtes juridiques : Wright affirme avoir déclaré des achats liés au Bitcoin au cours de l'année fiscale australienne 2008/2009, en particulier le nom de domaine bitcoin.org, et diverses autres confrontations complexes avec l'ATO (Australian Tax Office), qui a enquêté sur ses avoirs en Bitcoin. entre autres éléments liés à l'entreprise et à la fiscalité, tout cela a été largement rapporté dans les médias à l'époque, et on se demande pourquoi l'ATO s'en est-il pris à un informaticien excentrique ? Peut-être parce qu’ils savaient que ses avoirs en Bitcoin valaient des milliards de dollars et qu’ils pourraient éventuellement lui envoyer une facture fiscale ?

Droit d'auteur - Livre blanc Bitcoin : le procès initial pour violation du droit d'auteur mené par le Dr Wright n'a duré que deux mois. Le Dr Wright a engagé une action en justice contre l'opérateur de bitcoin.org, connu sous le nom de Cøbra, et la Haute Cour anglaise a rendu un verdict en faveur du Dr Wright . Le tribunal a reconnu les droits d'auteur du Dr Wright sur le livre blanc Bitcoin et a ordonné à Cøbra de mettre fin à la violation. Cette directive inclut la suppression du livre blanc Bitcoin du site Web bitcoin.org et de son référentiel Github associé au Royaume-Uni.

Brevets : Craig Wright, personnellement ainsi que par l'intermédiaire de ses entreprises, employeurs, partenaires et collègues, a déjà déposé et déposé un certain nombre de brevets liés à la blockchain . Ce vaste portefeuille suggère un engagement profond et continu dans la technologie blockchain. Craig a souvent déclaré qu'il avait l'intention de publier des milliers de brevets par l'intermédiaire de sa personne et de ses entreprises.

Satoshi Vision et BSV : Wright a joué un rôle déterminant dans le développement de Bitcoin SV . De nombreux membres des communautés Bitcoin et crypto se réfèrent à Bitcoin SV comme un fork de Bitcoin, mais les partisans de Bitcoin SV ainsi que Craig Wright déclarent que Bitcoin Core (BTC) et Bitcoin Cash (BCH) sont ceux qui se sont éloignés du protocole Bitcoin d'origine. a déclaré sur le site Web Bitcoin SV « BSV reste comme Bitcoin, BCH s'éloigne Bitcoin SV (BSV) devient le nouveau symbole boursier du protocole Bitcoin original lorsque BCH a décidé de s'écarter du livre blanc de Bitcoin et d'introduire des fonctionnalités non conformes à Bitcoin, notamment l'introduction de l'anonymat qui entrave la réglementation gouvernementale et financière. C'est pourquoi il est considéré comme le Jour de l'Indépendance du Bitcoin. Bitcoin SV semble contraster radicalement avec Bitcoin Core (BTC) dans la mesure où il est ultra bon marché et presque gratuit pour effectuer des transactions. Sa taille de bloc actuelle de 4 Go permet une vitesse de transaction ultra-rapide avec des volumes de transactions élevés, actuellement jusqu'à 50 000 transactions. par seconde (TPS), et avec pour objectif de continuer à augmenter ces TPS. Craig a déclaré dans son livre Satoshi's Vision: The Art of Bitcoin "Nous (BSV) prévoyons d'ouvrir le développement de systèmes qui permettront à des milliards de personnes d'utiliser Bitcoin dans les années à venir, sans même savoir qu'elles utilisent Bitcoin."

Polyvalence de Bitcoin : le Dr Wright a toujours déclaré que le protocole de Bitcoin avait des capacités bien au-delà des simples transactions financières, telles que la gestion de types de données complexes et de contrats intelligents , une vision qui n'a commencé que récemment à gagner du terrain dans la communauté Bitcoin au sens large avec des avancées telles que les ordinaux. (Ordinal Inscriptions), également connus sous le nom de Bitcoin NFT.

Informations sur nLockTime et nSequence : Wright a longuement discuté et enseigné aux autres les fonctionnalités nLockTime et nSequence de Bitcoin, qui permettent de verrouiller les transactions jusqu'à un certain point dans le futur. Sa compréhension de ces fonctionnalités et de leurs applications potentielles reflète la prévoyance dont Satoshi aurait eu besoin pour mettre en œuvre de telles fonctionnalités.

Solution au problème byzantin : le Dr Wright a à la fois écrit et parlé de la solution Bitcoin au problème des généraux byzantins, en mettant l'accent sur les incitations économiques qui garantissent le consensus du réseau. Son interprétation de la manière dont Bitcoin résout ce problème par des moyens économiques est unique et correspond à une compréhension approfondie du mécanisme de consensus de Bitcoin.

Le changement du fardeau de la preuve : lorsque des médias comme Wired et Gizmodo ont suggéré en 2015 que Wright pourrait être Satoshi, de nombreux autres médias se sont précipités sur ce point et une frénésie d'enquête a commencé sur la personne et la vie du Dr Wright par des journalistes d'investigation professionnels et des détectives du Web amateurs. . Wright a confirmé plus tard leurs spéculations lors d'une interview à la BBC. Cependant, la communauté crypto n'était pas satisfaite de cette confirmation, nous pouvons spéculer sur la raison : ce moment critique a renversé la charge de la preuve des sociétés de médias qui ont dévoilé le Dr Wright à Wright lui-même. Ce qui amène à se demander pourquoi Craig se mettrait dans cette position comme beaucoup l'ont suggéré, il a fourni l'information à Wired et Gizmodo lui-même, même si les deux articles décrivent, en profondeur, comment ils ont pu enquêter sur le curieux cas de Satoshi et leurs descriptions. Pour autant que nous sachions, ces événements n’impliquent aucune auto-doxxation de la part de Wright.