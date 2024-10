Craig Wright é Satoshi Nakamoto?

Proficiência em script Bitcoin: Na conferência CoinGeek Toronto 2019, Wright discutiu o design original e os recursos do script Bitcoin, particularmente em relação ao Bitcoin SV (BSV). Sua apresentação destacou o retorno aos scripts iniciais do Bitcoin e a reintrodução de certos recursos como OP_RETURN, que aprimora a funcionalidade e a segurança do BSV.

Experiência em sistemas de dinheiro digital: a abordagem de Wright para resolver o quebra-cabeça do dinheiro eletrônico com Bitcoin envolveu a compreensão da história do dinheiro digital , falhas anteriores do sistema e a importância dos incentivos legais e econômicos. Craig discutiu abertamente e escreveu frequentemente sobre esses sistemas de dinheiro digital anteriores.

Experiência multidisciplinar: A experiência de Wright inclui contribuições para a tecnologia blockchain como cientista da computação, empresário e inventor. Fundou a nChain e tem mais de 25 anos de experiência em TI e segurança, com sólida formação acadêmica em ciência da computação e experiência em ensino e pesquisa. Wright também possui um Mestrado em Direito com Comenda em Direito Comercial Internacional e vários outros títulos acadêmicos que ajudariam o criador do BItcoin em sua criação.

Compreensão dos scripts e códigos do Bitcoin: Wright enfatizou o retorno aos scripts originais do Bitcoin conforme pretendido no whitepaper e discutiu a reintrodução do OP_RETURN no Bitcoin SV para maior funcionalidade e segurança.

Visão da mecânica complexa do Bitcoin: A visão de Wright para o Bitcoin inclui um foco na facilitação de micropagamentos globalmente, na manutenção de um protocolo estável e na possibilidade de transferência de valor quase instantânea, ao mesmo tempo em que se integra aos sistemas jurídicos existentes. Ele também aborda conceitos errados sobre o propósito e design do Bitcoin - isso teria sido parte do motivo das divisões entre BTC, BCH e BSV.

Propriedades exclusivas do Bitcoin: Wright delineou sua visão para o Bitcoin, que inclui escalabilidade para bilhões de transações por segundo , acessibilidade global, custos de transação extremamente baixos e rastreabilidade completa dentro das estruturas legais - para tudo isso as equipes do BSV parecem estar trabalhando.

Modelo de segurança do Bitcoin: Wright argumentou que a segurança real do Bitcoin vem de incentivos econômicos, e não apenas do poder computacional. Ele postula que o modelo econômico do Bitcoin garante que é do interesse dos mineradores agir honestamente, uma visão que acrescenta profundidade à compreensão dos mecanismos de segurança do Bitcoin.

Conhecimento da integridade de Turing do Bitcoin: Wright falou sobre a integridade de Turing do Bitcoin e forneceu explicações técnicas sobre como a linguagem de script do Bitcoin pode ser usada para várias funções computacionais, provando isso. Esta foi uma postura controversa até que o potencial do script do Bitcoin foi mais amplamente reconhecido na comunidade criptográfica.

Depoimentos de testemunhas: Gavin Andresen , uma figura proeminente no desenvolvimento inicial do Bitcoin, afirmou certa vez que acreditava que Wright era Satoshi após uma demonstração privada onde Wright assinou uma mensagem usando uma das chaves privadas de Nakamoto. Andresen é uma das poucas pessoas que prestou testemunho semelhante. Embora Andresen tenha mudado recentemente de tom, dizendo enigmaticamente em seu site “Não acredito em reescrever a história, então vou deixar este post no ar. Mas nos sete anos desde que o escrevi, muita coisa aconteceu e agora sei que foi um erro confiar tanto em Craig Wright quanto eu. Lamento ter sido sugado para o jogo “quem é (ou não é) Satoshi” e me recuso a jogar mais esse jogo.” E ainda assim, logo depois disso, “acredito que Craig Steven Wright foi a pessoa que inventou o Bitcoin”. Ian Grigg , e Jon Matonis sendo outros.

Testemunhos juramentados: Durante os procedimentos legais, vários indivíduos muito respeitados, como Neville Sinclair, Stefan Matthews, Robert Jenkins, Shoaib Yousuf, Donald Lynam e Max Lynam, todos testemunharam sob juramento sobre o envolvimento inicial de Wright com Bitcoin. Alguns dos envolvimentos incluem o fornecimento de rascunhos do Livro Branco para serem lidos pelo Comandante de Ala da RAAF e ganhador da Ordem da Austrália, Don Lynam (tio de Craig), conferindo um bom grau de peso legal às suas reivindicações.

Envolvimento inicial do Bitcoin: Wright forneceu evidências, como documentos e e-mails, que sugerem seu envolvimento na compra do nome de domínio bitcoin.org antes do lançamento do whitepaper do Bitcoin. Também há poucas dúvidas de que Craig e potencialmente outros amigos e/ou colegas exploraram Bitcoin nos primeiros dias.

Registros fiscais e investigações legais: Wright afirma ter declarado compras relacionadas ao Bitcoin no ano fiscal australiano de 2008/2009, especificamente o nome de domínio bitcoin.org, e vários outros confrontos complexos com o ATO (Australian Tax Office), que investigou suas participações em Bitcoin entre outros itens relacionados a empresas e impostos, tudo isso foi amplamente divulgado na mídia da época, e nos faz pensar: por que a ATO estava perseguindo um excêntrico cientista da computação? Talvez porque eles soubessem que suas participações em Bitcoin valiam bilhões de dólares e que poderiam eventualmente enviar-lhe uma nota fiscal?

Direitos autorais - White Paper do Bitcoin: O processo inicial por violação de direitos autorais liderado pelo Dr. Wright foi concluído em apenas dois meses. O Dr. Wright iniciou uma ação legal contra o operador do bitcoin.org, conhecido como Cøbra, e o Supremo Tribunal inglês emitiu um veredicto a favor do Dr. O tribunal reconheceu os direitos autorais do Dr. Wright sobre o White Paper do Bitcoin e emitiu uma ordem para Cøbra cessar a violação. Esta diretiva inclui a remoção do White Paper do Bitcoin do site bitcoin.org e de seu repositório Github associado no Reino Unido.

Satoshi Vision e BSV: Wright foi fundamental no desenvolvimento do Bitcoin SV . Muitos nas comunidades Bitcoin e criptográficas referem-se ao Bitcoin SV como um fork do Bitcoin, no entanto, os apoiadores do Bitcoin SV, juntamente com Craig Wright, afirmam que o Bitcoin Core (BTC) e o Bitcoin Cash (BCH) foram os que se separaram do protocolo Bitcoin original como declarado no site Bitcoin SV “BSV permanece como Bitcoin, BCH se separa

O Bitcoin SV (BSV) se torna o novo símbolo do protocolo Bitcoin original quando o BCH decidiu desviar-se do white paper do Bitcoin e introduzir recursos não compatíveis com o Bitcoin, que incluíam a introdução do anonimato que dificulta a regulamentação governamental e financeira. É por isso que é considerado o Dia da Independência do Bitcoin.”.

O Bitcoin SV parece contrastar dramaticamente o Bitcoin Core (BTC) por ser ultra barato e quase gratuito para transações, seu tamanho de bloco atual de 4 GB permite uma velocidade de transação ultrarrápida com grandes volumes de transações, atualmente até 50.000 transações por segundo (TPS), e com o objetivo de continuar a aumentar esses TPS. Craig declarou em seu livro Satoshi's Vision: The Art of Bitcoin “Nós (BSV) planejamos abrir o desenvolvimento de sistemas que farão com que bilhões de pessoas usem Bitcoin nos próximos anos, mesmo sem saber que estão usando Bitcoin.”