Крейг Райт — Сатоши Накамото

В постоянно развивающейся саге о загадочном создании Биткойна на горизонте маячит поворотный момент: судебный процесс по делу COPA против Райта, который должен начаться в середине января 2024 года. Все криптосообщество: истинная личность Сатоши Накамото. COPA (Crypto Open Patent Alliance), представляющий некоторые из наиболее влиятельных компаний Кремниевой долины, добивается от суда признания того, что доктор Крейг С. Райт не является неуловимым Сатоши. Впервые судебная тяжба напрямую зависит от разоблачения загадочного основателя Биткойна, что делает этот судебный процесс переломным событием с глубокими последствиями для мира Биткойн.

Владение биткойн-скриптами. На конференции CoinGeek Toronto 2019 Райт обсудил оригинальный дизайн и возможности биткойн-скриптов, особенно в отношении Bitcoin SV (BSV). В его презентации было подчеркнуто возвращение к первоначальному сценарию Биткойна и повторное введение некоторых функций, таких как OP_RETURN, которые повышают функциональность и безопасность BSV.

Опыт систем цифровых денежных средств: Подход Райта к решению головоломки электронных денег с помощью Биткойна включал понимание истории цифровых денег , предыдущих сбоев систем, а также важности юридических и экономических стимулов. Крейг часто открыто обсуждал и писал об этих предыдущих системах цифровых денежных средств.

Междисциплинарный опыт: опыт Райта включает в себя вклад в технологию блокчейна в качестве ученого-компьютерщика, бизнесмена и изобретателя. Он основал nChain и имеет более чем 25-летний опыт работы в сфере ИТ и безопасности, а также сильный академический опыт в области компьютерных наук и опыт преподавания и исследований. Доктор Райт также имеет степень магистра права с отличием в области международного коммерческого права и различные другие академические степени, которые помогут создателю Биткойна в его создании.

Понимание биткойн-скриптов и кодов: Райт подчеркнул возвращение к исходным биткойнским сценариям, как это было задумано в официальном документе, и обсудил повторное введение OP_RETURN в Bitcoin SV для повышения функциональности и безопасности​​​​.

Взгляд на сложную механику Биткойна: видение Райта Биткойна включает в себя акцент на упрощении микроплатежей во всем мире, поддержании стабильного протокола и обеспечении почти мгновенной передачи ценностей при интеграции с существующими правовыми системами. Он также обращается к неправильным представлениям о цели и конструкции Биткойна — предположительно, это было одной из причин раскола между BTC, BCH и BSV.

Уникальные свойства Биткойна: Райт изложил свое видение Биткойна, которое включает в себя масштабируемость до миллиардов транзакций в секунду , глобальную доступность, чрезвычайно низкие транзакционные издержки и полную отслеживаемость в рамках правовых рамок — все, над чем, похоже, работают команды BSV.

Модель безопасности Биткойна: Райт утверждал, что реальная безопасность Биткойна обусловлена ​​экономическими стимулами, а не просто вычислительной мощью. Он утверждает, что экономическая модель Биткойна гарантирует, что в интересах майнеров действовать честно, и эта точка зрения добавляет глубины пониманию механизмов безопасности Биткойна.

Знание полноты Биткойна по Тьюрингу: Райт говорил о полноте Биткойна по Тьюрингу и предоставил технические объяснения того, как язык сценариев Биткойна может использоваться для различных вычислительных функций, доказывая это. Это была спорная позиция до тех пор, пока потенциал сценария Биткойна не получил более широкого признания в криптосообществе.

Свидетельские показания: Гэвин Андресен , видный деятель раннего развития Биткойна, однажды заявил, что, по его мнению, Райт был Сатоши, после частной демонстрации, на которой Райт подписал сообщение, используя один из закрытых ключей Накамото. Андресен — один из немногих, кто дал подобные показания. Хотя Андресен недавно сменил тон, загадочно заявив на своем веб-сайте: «Я не верю в переписывание истории, поэтому я оставлю этот пост. Но за семь лет, прошедших с тех пор, как я это написал, многое произошло, и теперь я знаю, что было ошибкой доверять Крейгу Райту так же, как я. Я сожалею, что меня втянули в игру «кто есть (или нет) Сатоши», и отказываюсь больше играть в эту игру». И тем не менее, сразу после этого: «Я считаю, что Крейг Стивен Райт — это человек, который изобрел Биткойн». Ян Григг и Джон Матонис - другие.

Свидетельства под присягой: во время судебных разбирательств несколько очень уважаемых людей, таких как Невилл Синклер, Стефан Мэтьюз, Роберт Дженкинс, Шоаиб Юсуф, Дональд Линам и Макс Линам, все дали показания под присягой о раннем участии Райта в Биткойне. Некоторые из его участия включают предоставление проектов официального документа для прочтения командующему крылом RAAF и получателю Ордена Австралии Дону Линаму (дяде Крейга), что придает его утверждениям значительную юридическую силу.

Раннее участие в Биткойне: Райт предоставил доказательства, такие как документы и электронные письма, которые предполагают его участие в покупке доменного имени bitcoin.org до выпуска официального документа Биткойн. Также нет никаких сомнений в том, что Крейг и, возможно, другие друзья и коллеги майнили биткойны в самые первые дни.

Налоговые отчеты и юридические расследования: Райт утверждает, что он декларировал покупки, связанные с биткойнами, в австралийском 2008/2009 налоговом году, в частности, доменное имя bitcoin.org, а также различные другие сложные конфликты с ATO (Австралийской налоговой службой), которая расследовала его активы в биткойнах. Помимо других вопросов, связанных с компаниями и налогами, обо всем этом в то время широко сообщалось в средствах массовой информации, и возникает вопрос: почему АТО преследовала эксцентричного ученого-компьютерщика? Возможно, потому, что они знали, что его биткойн-активы стоят миллиарды долларов и что в конечном итоге они смогут отправить ему налоговый счет?

Авторское право — Белая книга Биткойна: Первоначальный иск о нарушении авторских прав, возглавляемый доктором Райтом, завершился всего два месяца. Доктор Райт возбудил судебный иск против оператора bitcoin.org, известного как Cøbra, и Высокий суд Англии вынес решение в пользу доктора Райта . Суд признал авторские права доктора Райта на Белую книгу Биткойна и издал приказ Кёбре прекратить нарушение прав. Эта директива включает удаление Белой книги Биткойна с веб-сайта bitcoin.org и связанного с ним репозитория Github в Великобритании.

Патенты: Крейг Райт лично, а также через свои компании, работодателей, партнеров и коллег уже существует и подал заявки на дополнительное количество патентов, связанных с блокчейном . Это обширное портфолио предполагает глубокое и постоянное взаимодействие с технологией блокчейна. Крейг часто заявлял, что намерен опубликовать тысячи патентов через себя и компании.

Satoshi Vision и BSV: Райт сыграл важную роль в разработке Bitcoin SV . Многие в биткойн- и крипто-сообществах называют Bitcoin SV форком Биткойна, однако сторонники Bitcoin SV вместе с Крейгом Райтом заявляют, что Bitcoin Core (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) были теми, которые отделились от исходного протокола Биткойн как говорится на веб-сайте Bitcoin SV: «BSV остается биткойном, BCH отделяется Bitcoin SV (BSV) становится новым тикером для оригинального протокола Биткойн, когда BCH решил отойти от официального документа Биткойна и ввести функции, несовместимые с Биткойном, включая введение анонимности, которая препятствует государственному и финансовому регулированию. Вот почему этот день считается Днем независимости Биткойна». Bitcoin SV, похоже, резко контрастирует с Bitcoin Core (BTC) тем, что он очень дешев и почти бесплатен для транзакций, а его текущий размер блока в 4 ГБ обеспечивает сверхбыструю скорость транзакций с большими объемами транзакций, в настоящее время до 50 000 транзакций. в секунду (TPS) и с целью дальнейшего увеличения этих TPS. Крейг заявил в своей книге «Видение Сатоши: Искусство Биткойна»: «Мы (BSV) планируем начать разработку систем, в которых миллиарды людей будут использовать Биткойн в ближайшие годы, даже не зная, что они используют Биткойн».

Универсальность Биткойна: доктор Райт постоянно заявлял, что возможности протокола Биткойна выходят далеко за рамки простых финансовых транзакций, таких как обработка сложных типов данных и смарт-контрактов . Эта точка зрения только недавно начала набирать обороты в более широком сообществе Биткойн благодаря таким достижениям, как порядковые номера. (Порядковые надписи), также известные как биткойн-NFT.

Информация о nLockTime и nSequence: Райт подробно обсудил и рассказал другим о функциях nLockTime и nSequence в Биткойне, которые позволяют блокировать транзакции до определенного момента в будущем. Его понимание этих функций и их потенциального применения отражает дальновидность, которая понадобилась бы Сатоши для реализации таких функций.

Решение византийской проблемы: Доктор Райт писал и говорил о решении Биткойном проблемы византийских генералов, подчеркивая экономические стимулы, которые обеспечивают сетевой консенсус. Его интерпретация того, как Биткойн решает эту проблему экономическими средствами, уникальна и соответствует глубокому пониманию механизма консенсуса Биткойна.

Бремя доказательства: когда в 2015 году такие средства массовой информации, как Wired и Gizmodo , предположили, что Райт может быть Сатоши, многие другие средства массовой информации ухватились за это, и в отношении личности и жизни доктора Райта началось безумное расследование как профессиональных журналистов-расследователей, так и веб-сыщиков-любителей. . Позже Райт подтвердил свои предположения во время интервью BBC. Однако криптосообщество не было удовлетворено этим подтверждением, мы можем предположить, почему — этот критический момент времени переложил бремя доказывания с медиа-компаний, которые выдали доктора Райта, самому Райту. Это заставляет задуматься, почему Крейг поставил себя в такое положение, как многие предполагали. Он сам предоставил информацию Wired и Gizmodo, хотя в обеих статьях подробно описано, как они смогли расследовать любопытный случай Сатоши и их описания. Насколько мы можем судить, из этих событий не связаны с каким-либо самообманом со стороны Райта.