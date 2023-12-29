使用小型核反应堆开采比特币的经济学

为世界各地开采比特币的小型模块化核反应堆可能是实现能源转型的最快途径。

研究论文

今年 10 月，康奈尔大学的研究人员发表了一篇论文，详细介绍了比特币挖矿如何成为一项有利可图的事业，有助于加速全球向可再生能源的过渡。





比特币挖矿不需要将能源传输到任何地方，也不需要存储以供以后使用，这是当今扩展可再生能源技术的关键挑战。





如今的可再生能源面临着许多问题，其中包括非零碳足迹、间歇性和能源存储不足。如果您想在夜间使用白天捕获的可再生能源，那么能量存储不足并不好。





在地球上拥有的所有可再生能源中，核能是最好的。它在施工过程中产生的碳足迹最小，可以快速抵消其碳足迹，每太瓦时的死亡人数最少，并且它可以 24/7 生产充足的电力，同时比同类光伏太阳能电池板农场占用的空间少得多。

小型模块化反应堆

你知道吗，波兰已授权在全国六个地点建造 24 座小型模块化核反应堆 - 路透社。





这一举措得到了研究的支持，该研究表明，建造小型模块化核裂变反应堆（SMR）将是比具有高筒仓的传统压水反应堆（PWR）更好的核能投资方向。









它违背了传统的规模经济和规模热力学思维，但较小的模块化反应堆更容易在工业规模上建造，就像智能手机一样。由于模块是可更换的，它们也更容易维护。





因此，规模经济被维护经济所取代，规模热力学被我们不急于吵架，谢谢你所取代。





然而，不急于进行大规模裂变意味着与大型核反应堆相比将会产生更多的核废料。因此，如果我们不想拥有核荒地，快中子增殖技术就必须与小型模块化反应堆的推出同步发展。





较小的反应堆也大大减少了反应堆熔毁的威胁。如今，扩大核裂变技术面临着一个关键挑战，因为我们担心这些该死的事情。我们错误地认为他们可能会像核武器一样爆炸。

财务状况

虽然我们无法预测特定时间点的比特币挖矿盈利能力，但我们可以利用比特币过去 10 年的年化投资回报率，经计算，复合年回报率为 41.81%。





让我们假设我们借了全部投资基金并将其投入波兰或任何地方的小型模块化反应堆。这意味着如果我们要达到收支平衡，我们就需要加倍我们的钱。根据 72 规则，我们需要持有比特币 72/41.81 = 大约 2 年。但我们知道，由于减半，比特币在四年后已经实现了盈利。所以我们应该至少等待五年，并确保赚取100%+的利润。





好吧。





我们还得建造核反应堆。





《2022年世界核工业状况报告》的数据显示，建造一座核反应堆大约需要7年时间。这是个好消息，因为我们只需要再等 5 年就能赚钱，但这也不是好消息，因为你会错过两次减半，并且只有在比特币奖励非常小时才开始发电用于挖矿。但没关系，全力以赴。





如果您想知道，为什么要花这么长时间，是因为法规和公众信心。既确保并确保您不会建造核武器而不是核反应堆。





值得庆幸的是，数据显示这些反应堆通常运行超过 31 年。所以这是一种解脱。





这给我们留下了 19 年的时间来在比特币挖矿中获利。有足够的时间使利润翻倍，特别是当比特币被大公司和政府相互交易时。

现在做

用比特币加速可再生能源技术的发展不仅对公司有利，而且是整个地球能源革命的主要推动力。这是因为用于开采比特币的能源总是可以用于其他用途。





它将被引导到其他事情上。





有时，开采比特币可能无法盈利。随着比特币每隔一半减半（从今天开始大约五次减半）就会减少，对于想要进行链上交易的比特币个人用户来说，开采比特币可能会变得过于昂贵。因此，对于使用来之不易的核反应堆来开采比特币以获取利润的矿业公司来说，这是无利可图的。尽管比特币有很多奇迹，但它并不是无限宝石之类的东西。





如果世界在时机成熟时立即加入，这个想法可以加速能源转型，这样到比特币不再存在（可能被比特币 v2.0 取代）时，我们将拥有一个清洁的绿色世界，而我们的化石燃料仍然存在在地下。困难时期的储备资产。





（重置比特币将会造成困难。忘记像用以太坊取代它这样的想法。比特币是一种稀缺资产，而以太坊是美元制造方式的复制粘贴。没有第二好的）。





否则，如果主要投资者等待 20 到 30 年才开始用核反应堆开采比特币，他们将会大失所望。比特币区块链正迅速成为一个巨大的、不可变的、丢失硬币和零挖矿奖励的区块。对于许多寻求自我托管和零信任交易的个人来说，这几乎没有什么用处。





如果有的话，这也是一个机会之窗。而且它正在快速关闭。