Die Ökonomie des Bitcoin-Schürfens mithilfe kleiner Kernreaktoren

Kleine modulare Kernreaktoren, die Bitcoins für Orte auf der ganzen Welt schürfen, könnten der schnellste Weg zu einer Energiewende sein.

Die Forschungsarbeit

Im Oktober dieses Jahres veröffentlichten Forscher der Cornell University einen Artikel , in dem sie detailliert darlegten, wie Bitcoin-Mining ein profitables Unterfangen ist, um den Übergang zu erneuerbaren Energien weltweit zu beschleunigen.





Beim Bitcoin-Mining muss die Energie weder an einen beliebigen Ort übertragen noch für eine spätere Verwendung gespeichert werden. Dies sind heute zentrale Herausforderungen bei der Skalierung erneuerbarer Energietechnologien.





Erneuerbare Energien leiden heute unter einer Vielzahl von Problemen, darunter ein CO2-Fußabdruck ungleich Null, Unterbrechungen und unzureichende Energiespeicherung. Eine unzureichende Energiespeicherung ist nicht gut, wenn Sie die tagsüber gewonnene erneuerbare Energie nachts nutzen möchten.





Von allen erneuerbaren Energieressourcen, die wir auf dem Planeten haben, ist die Kernenergie die beste. Es hat den kleinsten CO2-Fußabdruck, der während des Baus entsteht, es kann seinen CO2-Fußabdruck schnell ausgleichen, es hat die geringste Anzahl an Todesfällen pro TWh und es produziert rund um die Uhr ausreichend Strom und nimmt dabei viel weniger Platz ein als eine vergleichbare Farm mit Photovoltaik-Solarmodulen.

Kleine modulare Reaktoren

Wissen Sie, Polen hat den Bau von 24 kleinen modularen Kernreaktoren an sechs Standorten im ganzen Land genehmigt – Reuters .





Dieser Schritt wird durch Untersuchungen gestützt, die zeigen, dass der Bau kleiner modularer Kernspaltungsreaktoren (SMRs) eine bessere Investitionsrichtung für die Kernenergie wäre als herkömmliche Druckwasserreaktoren (PWRs) mit himmelhohen Silos.









Es widerspricht dem konventionellen Denken der Skalenökonomie und Thermodynamik, aber kleinere modulare Reaktoren lassen sich einfacher im industriellen Maßstab bauen, genau wie Smartphones. Außerdem sind sie einfacher zu warten, da die Module austauschbar sind.





Die Skaleneffekte werden also durch die Wartungsökonomie ersetzt, und die Skaleneffekte werden durch „Wir haben es nicht eilig, uns zu bedanken“ ersetzt.





Da wir es jedoch nicht eilig haben, die Kernspaltung in großen Mengen durchzuführen, werden im Vergleich zu großen Kernreaktoren größere Mengen an Atommüll produziert. Deshalb muss die Technologie der schnellen Brüter im Gleichschritt mit der Einführung kleiner modularer Reaktoren voranschreiten, wenn wir KEINE nukleare Einöde vor uns haben wollen.





Auch die Gefahr einer Reaktorschmelze ist bei kleineren Reaktoren deutlich geringer. Eine zentrale Herausforderung bei der Skalierung der Kernspaltungstechnologie heute, weil wir diese verdammten Dinge fürchten. Wir gehen fälschlicherweise davon aus, dass sie wie eine Atombombe kaBOOM abfeuern könnten.

Die Finanzen

Während wir die Rentabilität des Bitcoin-Minings nicht zu bestimmten Zeitpunkten vorhersagen können, können wir den jährlichen ROI von Bitcoin über die letzten 10 Jahre nutzen, der sich auf eine durchschnittliche jährliche Rendite von 41,81 % beläuft .





Nehmen wir an, wir hätten unseren gesamten Investitionsfonds geliehen und ihn in kleine modulare Reaktoren in Polen oder anderswo gesteckt. Das bedeutet, dass wir unser Geld verdoppeln müssen, wenn wir die Gewinnschwelle erreichen wollen. Nach der 72er-Regel müssen wir unsere Bitcoins für 72/41,81 = etwa 2 Jahre halten. Aber wir wissen, dass Bitcoin aufgrund der Halbierungen nach vier Jahren sichere Gewinne erzielt hat. Wir sollten also mindestens fünf Jahre warten und sicherstellen, dass wir einen Gewinn von über 100 % erzielen.





In Ordnung.





Wir müssen noch einen Atomreaktor bauen.





Daten aus dem World Nuclear Industry Status Report 2022 zeigen, dass der Bau eines Kernreaktors etwa sieben Jahre dauert. Das ist eine gute Nachricht, denn wir werden nur noch fünf Jahre warten, um Geld zu verdienen, aber es ist keine gute Nachricht, weil Sie zwei Halbierungen verpassen und erst dann mit der Stromproduktion für den Bergbau beginnen, wenn die Bitcoin-Belohnungen sehr gering sind. Aber egal, volle Kraft voraus.





Warum es so lange dauert, falls Sie sich fragen, liegt an den Vorschriften und dem Vertrauen der Öffentlichkeit. Sowohl um sicherzustellen, als auch um die Gewissheit zu haben, dass Sie keine Atombombe anstelle eines Kernreaktors bauen.





Glücklicherweise zeigen die Daten, dass diese Reaktoren normalerweise mehr als 31 Jahre in Betrieb sind. Das ist also eine Erleichterung.





Damit haben wir noch 19 Jahre Zeit, um mit dem Bitcoin-Mining Gewinne zu erzielen. Genug Zeit, um den Gewinn um ein Vielfaches zu verdoppeln, insbesondere wenn Bitcoin von großen Unternehmen und Regierungen genutzt wird, die miteinander handeln.

Mach es jetzt

Die Beschleunigung des Wachstums erneuerbarer Energietechnologien mit Bitcoin ist nicht nur für die Unternehmen profitabel, sondern ist auch ein wichtiger Antrieb für eine Energierevolution für den gesamten Planeten. Dies liegt daran, dass die Energie, die zum Mining von Bitcoins verwendet wird, jederzeit für andere Zwecke verwendet werden kann.





Es wird in andere Dinge gelenkt.





An manchen Tagen kann es sein, dass der Abbau von Bitcoins nicht rentabel ist. Da die Anzahl der Münzen bei jeder zweiten Halbierung abnimmt, etwa fünf Halbierungen ab heute, wird der Abbau von Bitcoins für einzelne Bitcoin-Benutzer, die Transaktionen in der Kette durchführen möchten, wahrscheinlich zu teuer. Daher ist es für Bergbauunternehmen unrentabel, ihre hart erarbeiteten Kernreaktoren zu nutzen, um BTC gewinnbringend abzubauen. Trotz all seiner Wunder ist Bitcoin kein Unendlichkeitsstein oder so etwas.





Wenn die Welt jetzt, wenn die Zeit reif ist, einsteigt, könnte diese Idee die Energiewende vorantreiben, so dass wir, wenn es Bitcoin nicht mehr gibt und vielleicht durch Bitcoin v2.0 ersetzt wird, eine saubere, grüne Welt haben und unsere fossilen Brennstoffe stillstehen unter dem Boden. Eine Reserve für schwere Zeiten.





(Das Zurücksetzen von Bitcoin wird schwere Zeiten mit sich bringen. Vergessen Sie Ideen wie den Ersatz durch Ethereum. Bitcoin ist ein knappes Gut und Ethereum ist ein Copy-and-Paste dessen, wie Dollars hergestellt werden. Es gibt kein zweitbestes Mittel.)





Andernfalls werden Großinvestoren eine große Enttäuschung erleben, wenn sie 20 bis 30 Jahre warten, um mit dem Abbau von Bitcoins mit Kernreaktoren zu beginnen. Die Bitcoin-Blockchain entwickelt sich schnell zu einem großen, unveränderlichen Block verlorener Münzen und null Mining-Belohnungen. Für viele Personen, die eine Selbstverwahrung und Zero-Trust-Transaktionen anstreben, wird es kaum von Nutzen sein.





Dies ist ein Zeitfenster, wenn es jemals eines gab. Und es schließt schnell.