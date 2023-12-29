Küçük Nükleer Reaktörler Kullanarak Bitcoin Madenciliği Ekonomisi

Dünyanın dört bir yanındaki bölgelerde Bitcoin madenciliği yapan küçük modüler nükleer reaktörler, enerji geçişine giden en hızlı yol olabilir.

Araştırma makalesi

Bu yıl Ekim ayında Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Bitcoin madenciliğinin dünya çapında yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmaya yardımcı olacak karlı bir girişim olduğunu ayrıntılarıyla anlatan bir makale yayınladı.





Bitcoin madenciliği, enerjinin herhangi bir yere iletilmesine veya daha sonra kullanılmak üzere saklanmasına ihtiyaç duymaz; bu, günümüzde yenilenebilir enerji teknolojilerinin ölçeklendirilmesindeki temel zorluklardır.





Günümüzde yenilenebilir enerji çok sayıda sorunla karşı karşıyadır; bunların arasında sıfırdan farklı karbon ayak izi, kesintiler ve enerji depolama yetersizlikleri yer almaktadır. Gündüz yakaladığınız yenilenebilir enerjinizi gece de kullanmak istiyorsanız, yetersiz enerji depolaması iyi değildir.





Gezegende sahip olduğumuz tüm yenilenebilir enerji kaynakları arasında nükleer enerji en iyisidir. İnşaat sırasında oluşturulan en küçük karbon ayak izine sahiptir, karbon ayak izini hızlı bir şekilde telafi edebilir, TWh başına en az ölüm sayısına sahiptir ve benzer bir fotovoltaik güneş paneli çiftliğinden çok daha az yer kaplarken 7/24 yeterli elektrik üretir.

Küçük Modüler Reaktörler

Ne biliyorsunuz, Polonya ülke çapında altı bölgede 24 küçük modüler nükleer reaktörün inşasına izin verdi - Reuters .





Bu hamle, küçük modüler nükleer fisyon reaktörleri (SMR'ler) inşa etmenin, nükleer enerji için çok yüksek silolara sahip geleneksel basınçlı su reaktörlerinden (PWR'ler) uzakta daha iyi bir yatırım yönü olacağını gösteren araştırmalarla destekleniyor.









Geleneksel ölçek ekonomisi ve ölçek termodinamiği düşüncesine aykırıdır, ancak daha küçük modüler reaktörlerin tıpkı akıllı telefonlar gibi endüstriyel ölçekte inşa edilmesi daha kolaydır. Modüller değiştirilebilir olduğundan bakımı da daha kolaydır.





Yani ölçek ekonomisinin yerini bakım ekonomisi alıyor ve ölçek termodinamiğinin yerini de teşekkür etmek için acelemiz yok alıyor .





Ancak toplu fisyon yapmak için acele etmemek, büyük nükleer reaktörlerle karşılaştırıldığında daha fazla miktarda nükleer atık üretileceği anlamına geliyor. Bu nedenle, eğer nükleer bir çorak arazinin elimizde olmamasını istiyorsak, hızlı üretim teknolojisinin küçük modüler reaktörlerin kullanıma sunulmasıyla birlikte ilerlemesi gerekecek.





Reaktörün erime tehlikesi de daha küçük reaktörlerle çok daha azaltılıyor. Bugün nükleer fisyon teknolojisini ölçeklendirmenin en önemli zorluklarından biri, çünkü bu lanet şeylerden korkuyoruz. Yanlışlıkla nükleer bomba gibi kaBOOM'a gidebileceklerini düşünüyoruz.

Finansallar

Bitcoin madenciliğinin kârlılığını tespit edilen noktalarda tahmin edemesek de, Bitcoin'in son 10 yıldaki yıllık yatırım getirisinden yararlanabiliriz; bu, %41,81 bileşik yıllık getiri olarak hesaplanmıştır .





Yatırım fonumuzun tamamını borç aldığımızı ve onu Polonya'daki veya herhangi bir yerdeki küçük modüler reaktörlere yatırdığımızı varsayalım. Bu, başabaşa çıkmak istiyorsak paramızı ikiye katlamamız gerektiği anlamına geliyor. 72 kuralına göre bitcoinlerimizi 72/41,81 = yaklaşık 2 yıl boyunca saklamamız gerekecek. Ancak Bitcoin'in yarılanmalar nedeniyle dört yıl sonra kesin kâr elde ettiğini biliyoruz. Bu yüzden en az beş yıl bekleyip %100+ kar elde edeceğimizden emin olmalıyız.





Peki.





Hala bir nükleer reaktör inşa etmemiz gerekiyor.





2022 Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu'ndaki veriler, bir nükleer reaktör inşa etmenin yaklaşık 7 yıl sürdüğünü gösteriyor. Bu iyi bir haber çünkü para kazanmak için sadece 5 yıl daha bekleyeceğiz ama bu iyi bir haber değil çünkü iki yarılanmayı kaçıracaksınız ve madencilik için güç üretmeye ancak Bitcoin ödülleri çok küçük olduğunda başlayacaksınız. Ama ne olursa olsun, tam gaz devam.





Merak ediyorsanız söyleyeyim, bu kadar uzun sürmesinin nedeni düzenlemelerden ve kamuoyunun güveninden kaynaklanıyor. Hem nükleer reaktör yerine nükleer bomba yapmayacağınızdan emin olmak hem de bundan emin olmak için.





Neyse ki veriler bu reaktörlerin genellikle 31 yıldan fazla çalıştığını gösteriyor. Bu bir rahatlama oldu.





Bu bize Bitcoin madenciliğinden kar elde etmek için 19 yıl bırakıyor. Özellikle Bitcoin büyük şirketler ve birbirleriyle ticaret yapan hükümetler tarafından kullanıldığında, karı birkaç kat ikiye katlamak için yeterli zaman.

Şimdi yap

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin Bitcoin ile büyümesini hızlandırmak sadece şirketler için karlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm gezegen için bir enerji devrimine doğru büyük bir itici güç. Bunun nedeni, bitcoin madenciliği için kullanılan enerjinin her zaman başka şeylere yönlendirilebilmesidir.





Başka şeylere yönlendirilecek.





Bazı günlerde Bitcoin madenciliği karlı olmayabilir. Madeni paraların bugünden itibaren her beş ya da daha fazla yarılanmada azalmasıyla birlikte, Bitcoin madenciliği, zincir üzerinde işlem yapmak isteyen bireysel Bitcoin kullanıcıları için muhtemelen çok pahalı hale gelecektir. Bu nedenle, zorlukla kazanılan nükleer reaktörleri kullanarak BTC'yi kar elde etmek için kullanan madencilik şirketleri için kârlı değildir. Tüm harikalarına rağmen Bitcoin bir sonsuzluk taşı falan değil.





Zamanı geldiğinde dünya hemen harekete geçerse, bu fikir enerji geçişini hızlandırabilir, böylece Bitcoin yok olduğunda, belki yerini Bitcoin v2.0 aldığında, temiz yeşil bir dünyaya sahip oluruz ve fosil yakıtlarımız hala çalışır durumdadır. yerin altında. Zor zamanlar için yedek varlık.





(Bitcoin'i sıfırlamak zor zamanlar yaratacaktır. Onu Ethereum ile değiştirmek gibi fikirleri unutun. Bitcoin kıt bir varlıktır ve Ethereum, doların nasıl yapıldığının kopyalanıp yapıştırılmasıdır. İkinci en iyi yoktur).





Aksi takdirde, büyük yatırımcılar nükleer reaktörlerle Bitcoin çıkarmaya başlamak için 20 ila 30 yıl beklerse büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalacaklar. Bitcoin blok zinciri hızla kayıp paralardan ve sıfır madencilik ödülünden oluşan büyük, değişmez bir blok haline geliyor. Kendi kendine velayet ve sıfır güven ile işlem yapmak isteyen birçok kişiye pek faydası olmayacaktır.





Eğer varsa bu bir fırsat penceresidir. Ve hızla kapanıyor.