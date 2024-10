A economia da mineração de Bitcoins usando pequenos reatores nucleares

Pequenos reatores nucleares modulares que extraem bitcoins para localidades ao redor do mundo podem ser o caminho mais rápido para uma transição energética.

O artigo de pesquisa

Este ano, em outubro, pesquisadores da Universidade Cornell publicaram um artigo detalhando como a mineração de Bitcoin é um empreendimento lucrativo para ajudar a acelerar a transição para energias renováveis em todo o mundo.





A mineração de Bitcoin não precisa que a energia seja transmitida para nenhum lugar, nem armazenada para uso posterior, desafios importantes com a expansão das tecnologias de energia renovável hoje.





A energia renovável sofre hoje de uma infinidade de problemas, entre eles uma pegada de carbono diferente de zero, intermitência e inadequações no armazenamento de energia. O armazenamento inadequado de energia não é bom se você quiser usar durante a noite a energia renovável captada durante o dia.





De todos os recursos energéticos renováveis que temos no planeta, a energia nuclear é a melhor. Tem a menor pegada de carbono criada durante a construção, pode compensar rapidamente a sua pegada de carbono, tem o menor número de mortes por TWh e produz eletricidade adequada 24 horas por dia, 7 dias por semana, ocupando muito menos espaço do que um parque comparável de painéis solares fotovoltaicos.

Reatores Modulares Pequenos

Como você sabe, a Polônia autorizou a construção de 24 pequenos reatores nucleares modulares em seis locais em todo o país – Reuters .





Este movimento é apoiado por pesquisas que mostram que a construção de pequenos reatores modulares de fissão nuclear (SMRs) seria uma melhor direção de investimento para a energia nuclear, longe dos reatores convencionais de água pressurizada (PWRs) com silos altíssimos.









Isso vai contra o pensamento convencional de economia de escala e termodinâmica de escala, mas reatores modulares menores são mais fáceis de construir em escala industrial, assim como os smartphones. Eles também são mais fáceis de manter porque os módulos são substituíveis.





Portanto, a economia de escala é substituída pela economia de manutenção , e a termodinâmica de escala é substituída por não temos pressa em agradecer .





Não ter pressa em fazer fissão em massa, no entanto, significa que serão produzidas maiores quantidades de resíduos nucleares quando comparados com grandes reactores nucleares. Portanto, a tecnologia de criação rápida terá de avançar em sintonia com a implantação de pequenos reactores modulares, se NÃO quisermos ter um terreno baldio nuclear nas nossas mãos.





A ameaça de fusão dos reactores também é muito reduzida com reactores mais pequenos. Um desafio fundamental com a expansão da tecnologia de fissão nuclear hoje, porque tememos as malditas coisas. Achamos incorretamente que eles poderiam fazer kaBOOM, você sabe, como uma bomba nuclear.

As finanças

Embora não possamos prever a lucratividade da mineração de Bitcoin em momentos específicos, podemos fazer uso do ROI anualizado do Bitcoin nos últimos 10 anos, que foi calculado como um retorno anual composto de 41,81%.





Suponhamos que tomámos emprestado todo o nosso fundo de investimento e o investimos em pequenos reactores modulares na Polónia ou em qualquer outro lugar. Significa que precisaremos de duplicar o nosso dinheiro se quisermos atingir o ponto de equilíbrio. Pela regra de 72, precisaremos manter nossos bitcoins por 72/41,81 = aproximadamente 2 anos. Mas sabemos que o Bitcoin obteve lucros garantidos após quatro anos por causa das reduções pela metade. Portanto, devemos esperar pelo menos cinco anos e ter certeza de obter lucro de 100%+.





Tudo bem.





Ainda temos que construir um reator nuclear.





Dados do Relatório sobre a Situação da Indústria Nuclear Mundial de 2022 mostram que a construção de um reator nuclear leva aproximadamente 7 anos. Isso é uma boa notícia porque esperaremos apenas mais 5 anos para ganhar dinheiro, mas não é uma boa notícia porque você perderá duas metades e só começará a produzir energia para mineração quando as recompensas do Bitcoin forem muito pequenas. Mas não importa, a todo vapor.





O motivo pelo qual demora tanto, caso você esteja se perguntando, é por causa dos regulamentos e da confiança do público. Tanto para garantir quanto para ter certeza de que você não construirá uma bomba nuclear em vez de um reator nuclear.





Felizmente, os dados mostram que estes reactores normalmente funcionam durante mais de 31 anos. Então isso é um alívio.





Isso nos deixa com 19 anos para obter lucro na mineração de Bitcoin. Tempo suficiente para dobrar os lucros algumas vezes, especialmente quando o Bitcoin passa a ser usado por grandes corporações e governos que negociam entre si.

Faça isso agora

Acelerar o crescimento das tecnologias de energia renovável com Bitcoin não é apenas lucrativo para as empresas, é um grande impulso para uma revolução energética para todo o planeta. Isso ocorre porque a energia usada para extrair bitcoins sempre pode ser canalizada para outras coisas.





Será canalizado para outras coisas.





Em alguns dias, a mineração de Bitcoins pode não ser lucrativa. Com as moedas diminuindo a cada duas metades, cinco ou mais metades a partir de hoje, a mineração de Bitcoins provavelmente se tornará muito cara para usuários individuais de Bitcoin que desejam fazer transações na rede. Conseqüentemente, não é lucrativo para as empresas de mineração usarem seus reatores nucleares arduamente conquistados para extrair BTC com fins lucrativos. Apesar de todas as suas maravilhas, o Bitcoin não é uma pedra do infinito ou algo assim.





Se o mundo embarcar agora, quando chegar a hora, essa ideia poderá turbinar a transição energética para que, quando o Bitcoin não existir mais, talvez substituído pelo Bitcoin v2.0, tenhamos um mundo limpo e verde e nossos combustíveis fósseis ainda sejam abaixo do solo. Um ativo de reserva para tempos difíceis.





(Redefinir o Bitcoin criará tempos difíceis. Esqueça ideias como substituí-lo por Ethereum. Bitcoin é um ativo escasso e Ethereum é uma cópia e colagem de como os dólares são feitos. Não há segundo melhor).





Caso contrário, se os grandes investidores esperarem 20 a 30 anos para começarem a minerar Bitcoins com reatores nucleares, terão uma grande decepção. O blockchain Bitcoin está rapidamente se tornando um grande bloco imutável de moedas perdidas e zero recompensas de mineração. Será de pouca utilidade para muitos indivíduos que buscam autocustódia e transações de confiança zero.





Esta é uma janela de oportunidade, se é que alguma vez existiu. E está fechando rapidamente.