La economía de la minería de Bitcoins utilizando pequeños reactores nucleares

Pequeños reactores nucleares modulares que extraen bitcoins para localidades de todo el mundo podrían ser el camino más rápido hacia una transición energética.

El trabajo de investigación.

En octubre de este año, investigadores de la Universidad de Cornell publicaron un artículo que detalla cómo la minería de Bitcoin es una empresa rentable para ayudar a acelerar la transición hacia la energía renovable en todo el mundo.





La minería de Bitcoin no necesita que la energía se transmita a ningún lugar, ni se almacene para su uso posterior, desafíos clave con la ampliación de las tecnologías de energía renovable en la actualidad.





Hoy en día, la energía renovable sufre una gran cantidad de problemas, entre ellos una huella de carbono distinta de cero, intermitencia e insuficiencia de almacenamiento de energía. Un almacenamiento de energía inadecuado no es bueno si desea utilizar durante la noche la energía renovable capturada durante el día.





De todos los recursos energéticos renovables que tenemos en el planeta, la energía nuclear es la mejor. Tiene la huella de carbono más pequeña creada durante la construcción, puede compensar rápidamente su huella de carbono, tiene el menor número de muertes por TWh y produce electricidad adecuada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ocupando mucho menos espacio que una granja comparable de paneles solares fotovoltaicos.

Pequeños reactores modulares

¿Qué sabes? Polonia ha autorizado la construcción de 24 pequeños reactores nucleares modulares en seis sitios en todo el país – Reuters .





Esta medida está respaldada por investigaciones que muestran que la construcción de pequeños reactores modulares de fisión nuclear (SMR) sería una mejor dirección de inversión para la energía nuclear, lejos de los reactores de agua a presión (PWR) convencionales con silos altísimos.









Va en contra del pensamiento convencional de economía de escala y termodinámica de escala, pero los reactores modulares más pequeños son más fáciles de construir a escala industrial, al igual que los teléfonos inteligentes. También son más fáciles de mantener porque los módulos son reemplazables.





Así que la economía de escala es reemplazada por la economía de mantenimiento , y la termodinámica de escala es reemplazada por no tenemos prisa por agradecerle .





Sin embargo, no tener prisa por realizar la fisión a granel significa que se producirán mayores cantidades de desechos nucleares en comparación con los grandes reactores nucleares. Por lo tanto, la tecnología de reproducción rápida tendrá que avanzar al mismo ritmo que el despliegue de pequeños reactores modulares si no queremos tener un páramo nuclear en nuestras manos.





La amenaza de fusión de un reactor también se reduce mucho con reactores más pequeños. Un desafío clave con la ampliación de la tecnología de fisión nuclear hoy en día porque le tememos a esas malditas cosas. Pensamos incorrectamente que podrían explotar, ya sabes, como una bomba nuclear.

Las finanzas

Si bien no podemos predecir la rentabilidad de la minería de Bitcoin en momentos determinados en el tiempo, podemos hacer uso del ROI anualizado de Bitcoin durante los últimos 10 años, que se ha calculado en un rendimiento anual compuesto del 41,81%.





Supongamos que hemos pedido prestado todo nuestro fondo de inversión y lo hemos invertido en pequeños reactores modulares en Polonia o en cualquier otro lugar. Significa que necesitaremos duplicar nuestro dinero si queremos alcanzar el punto de equilibrio. Según la regla de 72, necesitaremos guardar nuestros bitcoins durante 72/41,81 = aproximadamente 2 años. Pero sabemos que Bitcoin ha obtenido ganancias seguras después de cuatro años debido a las reducciones a la mitad. Por lo tanto, deberíamos esperar al menos cinco años y asegurarnos de obtener más del 100% de ganancias.





Está bien.





Todavía tenemos que construir un reactor nuclear.





Los datos del Informe sobre el estado de la industria nuclear mundial de 2022 muestran que la construcción de un reactor nuclear lleva aproximadamente 7 años. Esas son buenas noticias porque solo esperaremos 5 años más para ganar dinero, pero no son buenas noticias porque te perderás dos halvings y solo empezarás a producir energía para la minería cuando las recompensas de Bitcoin sean muy pequeñas. Pero no importa, a todo vapor.





Por si se lo pregunta, la razón por la que se tarda tanto es por las regulaciones y la confianza del público. Tanto para garantizar como para estar seguros de que no se construirá una bomba nuclear en lugar de un reactor nuclear.





Afortunadamente, los datos muestran que estos reactores suelen funcionar durante más de 31 años. Entonces eso es un alivio.





Eso nos deja 19 años para obtener ganancias en la minería de Bitcoin. Tiempo suficiente para duplicar las ganancias varias veces, especialmente cuando Bitcoin llega a ser utilizado por grandes corporaciones y gobiernos que comercian entre sí.

Hazlo ahora

Acelerar el crecimiento de las tecnologías de energía renovable con Bitcoin no sólo es rentable para las empresas, sino que es un importante impulso hacia una revolución energética para todo el planeta. Esto se debe a que la energía utilizada para extraer bitcoins siempre se puede canalizar hacia otras cosas.





Se canalizará hacia otras cosas.





Algunos días, es posible que extraer Bitcoins no sea rentable. Con las monedas disminuyendo cada dos reducciones a la mitad, aproximadamente cinco reducciones a la mitad a partir de hoy, la extracción de Bitcoins probablemente se volverá demasiado costosa para los usuarios individuales de Bitcoin que quieran realizar transacciones en cadena. Por lo tanto, no es rentable para las empresas mineras que utilizan sus reactores nucleares ganados con tanto esfuerzo para extraer BTC con fines de lucro. A pesar de todas sus maravillas, Bitcoin no es una piedra del infinito o algo así.





Si el mundo se suma ahora mismo cuando ha llegado el momento, esta idea podría potenciar la transición energética de modo que cuando Bitcoin ya no exista, tal vez reemplazado por Bitcoin v2.0, tengamos un mundo verde limpio y nuestros combustibles fósiles todavía estén disponibles. bajo el suelo. Un activo de reserva para tiempos difíciles.





(Restablecer Bitcoin creará tiempos difíciles. Olvídese de ideas como reemplazarlo con Ethereum. Bitcoin es un activo escaso y Ethereum es una copia y pega de cómo se hacen los dólares. No hay un segundo mejor).





De lo contrario, si los grandes inversores esperan de 20 a 30 años para empezar a extraer Bitcoins con reactores nucleares, se llevarán una gran decepción. La cadena de bloques de Bitcoin se está convirtiendo rápidamente en un gran bloque inmutable de monedas perdidas y sin recompensas mineras. Será de poca utilidad para muchas personas que buscan autocustodia y transacciones de confianza cero.





Ésta es una ventana de oportunidad, si es que alguna vez la hubo. Y se está cerrando rápidamente.