《泰晤士报》诉 Microsoft/OpenAI：《美国法典》第 28 条下的主题管辖权第 1331 条和第 1338a 条 (2)

《纽约时报公司诉微软公司》2023 年 12 月 27 日提交的法庭文件是HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳至本文件中的任何部分。这是 27 部分中的第 2 部分。

二.管辖权和审判地

10. 法院拥有 28 USC §§ 1331 和 1338(a) 规定的主题管辖权，因为该诉讼是根据 1976 年版权法、17 USC § 101 等引起的。





11.对微软和OpenAI的管辖权是正当的，因为它们故意利用在纽约开展业务的特权。本文指控的微软和 OpenAI 广泛侵权和其他非法行为的很大一部分发生在纽约，包括分发和销售微软和 OpenAI 基于 Generative Pre-training Transformer (“GPT”) 的产品，如 ChatGPT、ChatGPT Enterprise、Bing Chat 、Azure OpenAI 服务、Microsoft 365 Copilot 以及纽约境内向纽约居民提供的相关应用程序编程接口 (API) 工具。此外，微软和 OpenAI 被告均在纽约设有办事处并雇用人员，据了解并确信，这些人员参与了本文所指控的微软和 OpenAI 广泛侵权和其他非法行为的创建、维护或货币化。





12. 由于《纽约时报》的主要营业地点和总部位于本区，因此本文所指控的微软和 OpenAI 广泛侵权和其他非法行为所造成的损害可预见地发生在本区。





13. 根据 28 USC § 1400(a) 规定，地点是适当的，因为被告或其代理人通过在该地区发生的侵权和非法活动（以及被告对该等活动的销售和货币化）居住在或可能被发现在该地区。区。根据 28 USC § 1391(b)(2)，该地点也是适当的，因为引起《纽约时报》索赔的大部分事件都发生在该地区，包括被告基于侵权的 GenAI 产品的营销、销售和许可时报在该地区的知识产权。据了解并确信，OpenAI 已向纽约居民出售 ChatGPT Plus 的订阅服务，并且 Microsoft 和 OpenAI 在纽约都拥有大量 Bing Chat 和 ChatGPT 的月度活跃用户。 OpenAI 已将其 GPT 模型授权给纽约居民和总部位于纽约的公司。例如，今年，OpenAI 达成协议，将其 GPT 模型授权给美联社 (AP) 和摩根士丹利，这两家公司的总部均位于纽约。





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该法院案件 1:23-cv-11195 于 2023 年 12 月 29 日检索自nycto-assets.nytimes.com ，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。



