The Times kiện Microsoft/OpenAI: Thẩm quyền xét xử các vấn đề chủ đề theo 28 U.S.C. §§ 1331 và 1338a (2)

Vụ kiện Công ty New York Times kiện Microsoft Corporation ra tòa ngày 27 tháng 12 năm 2023 là một phần trong Chuỗi PDF pháp lý của HackerNoon . Bạn có thể chuyển tới bất kỳ phần nào trong hồ sơ này tại đây . Đây là phần 2 của 27.

II. THẨM QUYỀN VÀ ĐỊA ĐIỂM

10. Tòa án có thẩm quyền xét xử đối tượng theo 28 USC §§ 1331 và 1338(a) vì hành động này phát sinh theo Đạo luật Bản quyền năm 1976, 17 USC § 101, et seq.





11. Quyền tài phán đối với Microsoft và OpenAI là phù hợp vì họ đã cố tình tận dụng đặc quyền tiến hành kinh doanh ở New York. Một phần đáng kể hành vi vi phạm phổ biến của Microsoft và OpenAI cũng như các hành vi bất hợp pháp khác bị cáo buộc ở đây xảy ra ở New York, bao gồm việc phân phối và bán các sản phẩm dựa trên Generative Pre-training Transformer (“GPT”) của Microsoft và OpenAI như ChatGPT, ChatGPT Enterprise, Bing Chat , Dịch vụ Azure OpenAI, Microsoft 365 Copilot và các công cụ giao diện lập trình ứng dụng (API) có liên quan ở New York cho cư dân New York. Hơn nữa, cả Microsoft và Bị cáo OpenAI đều duy trì văn phòng và tuyển dụng nhân sự ở New York, dựa trên thông tin và niềm tin, đều có liên quan đến việc tạo, duy trì hoặc kiếm tiền từ hành vi vi phạm phổ biến của Microsoft và OpenAI cũng như các hành vi trái pháp luật khác bị cáo buộc ở đây.





12. Bởi vì địa điểm kinh doanh và trụ sở chính của The Times nằm ở Quận này, nên các tổn hại được cho là do hành vi vi phạm phổ biến của Microsoft và OpenAI cũng như các hành vi trái pháp luật khác có thể xảy ra ở Quận này.





13. Địa điểm phù hợp theo 28 USC § 1400(a) vì Bị cáo hoặc đại diện của họ cư trú hoặc có thể được tìm thấy trong Quận này, thông qua các hoạt động vi phạm và bất hợp pháp—cũng như việc bán và kiếm tiền từ hoạt động đó của Bị cáo—xảy ra trong Quận này. Huyện. Địa điểm cũng phù hợp theo 28 USC § 1391(b)(2) vì phần lớn các sự kiện dẫn đến khiếu nại của The Times đều xảy ra ở Quận này, bao gồm việc tiếp thị, bán hàng và cấp phép cho các sản phẩm GenAI của Bị cáo được xây dựng dựa trên hành vi vi phạm về tài sản trí tuệ của The Times trong Quận này. Dựa trên thông tin và niềm tin, OpenAI đã bán các đăng ký ChatGPT Plus cho người dân New York và cả Microsoft và OpenAI đều có được một lượng lớn người dùng hoạt động hàng tháng của Bing Chat và ChatGPT ở New York. OpenAI đã cấp phép mô hình GPT của mình cho cư dân và công ty New York có trụ sở chính tại New York. Ví dụ, năm nay, OpenAI đã đạt được thỏa thuận cấp phép các mô hình GPT của mình cho Associated Press (AP) và Morgan Stanley, cả hai công ty đều có trụ sở chính tại New York.





Tiếp tục đọc ở đây .

Giới thiệu về Chuỗi PDF pháp lý của HackerNoon: Chúng tôi mang đến cho bạn hồ sơ vụ kiện tòa án phạm vi công cộng chuyên sâu và mang tính kỹ thuật quan trọng nhất.

Vụ án 1:23-cv-11195 này được truy xuất vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, từ nycto-assets.nytimes.com là một phần của phạm vi công cộng. Các tài liệu do tòa án tạo ra là tác phẩm của chính phủ liên bang và theo luật bản quyền, sẽ tự động được đưa vào phạm vi công cộng và có thể được chia sẻ mà không bị hạn chế về mặt pháp lý.