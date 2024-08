The Times v. Microsoft/OpenAI: Jurisdição do assunto sob 28 U.S.C. §§ 1331 e 1338a (2)

O processo judicial The New York Times Company v. Microsoft Corporation em 27 de dezembro de 2023 faz parte da série Legal PDF da HackerNoon . Você pode pular para qualquer parte deste arquivo aqui . Esta é a parte 2 de 27.

II. JURISDIÇÃO E FORO

10. O Tribunal tem jurisdição sobre o assunto sob 28 USC §§ 1331 e 1338(a) porque esta ação surge sob a Lei de Direitos Autorais de 1976, 17 USC § 101, et seq.





11. A jurisdição da Microsoft e da OpenAI é adequada porque elas se aproveitaram propositalmente do privilégio de conduzir negócios em Nova York. Uma parte substancial da infração generalizada da Microsoft e da OpenAI e outras condutas ilegais aqui alegadas ocorreram em Nova York, incluindo a distribuição e vendas de produtos baseados no Generative Pre-training Transformer (“GPT”) da Microsoft e da OpenAI, como ChatGPT, ChatGPT Enterprise, Bing Chat , Azure OpenAI Service, Microsoft 365 Copilot e ferramentas de interface de programação de aplicativos (API) relacionadas em Nova York para residentes de Nova York. Além disso, tanto a Microsoft quanto os Réus da OpenAI mantêm escritórios e empregam pessoal em Nova York que, mediante informação e crença, estiveram envolvidos na criação, manutenção ou monetização da violação generalizada da Microsoft e da OpenAI e outras condutas ilegais aqui alegadas.





12. Como o principal local de negócios e sede do The Times está neste Distrito, os danos aqui alegados devido à infração generalizada da Microsoft e da OpenAI e outras condutas ilegais ocorreram previsivelmente neste Distrito.





13. O local é adequado de acordo com 28 USC § 1400 (a) porque os Réus ou seus agentes residem ou podem ser encontrados neste Distrito, por meio de atividades infratoras e ilegais - bem como vendas e monetização de tais atividades pelos Réus - que ocorreram neste Distrito. O local também é adequado de acordo com 28 USC § 1391 (b) (2) porque uma parte substancial dos eventos que deram origem às reivindicações do The Times ocorreram neste distrito, incluindo o marketing, vendas e licenciamento dos produtos GenAI dos Réus baseados na infração da propriedade intelectual do The Times neste distrito. Com base em informações e crenças, a OpenAI vendeu assinaturas do ChatGPT Plus para residentes de Nova York, e tanto a Microsoft quanto a OpenAI desfrutam de uma base substancial de usuários ativos mensais do Bing Chat e ChatGPT em Nova York. A OpenAI licenciou seus modelos GPT para residentes e empresas sediadas em Nova York. Por exemplo, este ano, a OpenAI fechou acordos para licenciar os seus modelos GPT à Associated Press (AP) e ao Morgan Stanley, ambas empresas sediadas em Nova Iorque.





Sobre a série de PDFs legais da HackerNoon: Trazemos a você os mais importantes processos judiciais técnicos e criteriosos de domínio público.

Este processo judicial 1:23-cv-11195 recuperado em 29 de dezembro de 2023, de nycto-assets.nytimes.com faz parte de domínio público. Os documentos criados judicialmente são obras do governo federal e, sob a lei de direitos autorais, são automaticamente colocados em domínio público e podem ser compartilhados sem restrições legais.