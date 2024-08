The Times - Microsoft/OpenAI: 28 U.S.C. kapsamında Konunun Yargı Yetkisi §§ 1331 ve 1338a (2)

27 Aralık 2023 tarihli New York Times Company - Microsoft Corporation Mahkemesi Başvurusu , HackerNoon'un Yasal PDF Serisinin bir parçasıdır. Bu dosyalamanın herhangi bir bölümüne buradan atlayabilirsiniz. Bu 27'nin 2. bölümü.

II. YARGI VE YERİ

10. Mahkeme, 28 USC §§ 1331 ve 1338(a) uyarınca dava konusu yargı yetkisine sahiptir çünkü bu dava, 1976 Telif Hakkı Yasası, 17 USC § 101 ve devamı kapsamında ortaya çıkmaktadır.





11. Microsoft ve OpenAI üzerindeki yargı yetkisi uygundur çünkü onlar New York'ta iş yapma ayrıcalığından bilerek yararlanmışlardır. Microsoft ve OpenAI'nin burada iddia edilen yaygın ihlalinin ve diğer yasa dışı davranışlarının önemli bir kısmı, Microsoft ve OpenAI'nin ChatGPT, ChatGPT Enterprise, Bing Chat gibi Generative Pre-training Transformer ("GPT") tabanlı ürünlerinin dağıtımı ve satışı da dahil olmak üzere New York'ta meydana geldi. , Azure OpenAI Hizmeti, Microsoft 365 Copilot ve ilgili uygulama programlama arabirimi (API) araçları New York'ta New York sakinlerine sunulmaktadır. Ayrıca, hem Microsoft hem de OpenAI Sanıkları, New York'ta ofisleri bulunmakta ve burada iddia edilen Microsoft ve OpenAI'nin yaygın ihlalinin ve diğer yasa dışı davranışlarının yaratılmasında, sürdürülmesinde veya paraya dönüştürülmesinde yer alan bilgi ve inanca sahip personel istihdam etmektedir.





12. The Times'ın ana iş yeri ve genel merkezi bu Bölgede olduğundan, burada Microsoft ve OpenAI'nin yaygın ihlali ve diğer yasa dışı davranışlarından kaynaklandığı iddia edilen yaralanmalar, öngörülebilir şekilde bu Bölgede meydana gelmiştir.





13. Mekan 28 USC § 1400(a) uyarınca uygundur, çünkü Davalılar veya onların temsilcileri bu Bölgede meydana gelen ihlal edici ve yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra Davalıların bu tür faaliyetlerden satışları ve para kazanmaları yoluyla bu Bölgede ikamet ediyor veya bulunabilirler. Semt. Mekan aynı zamanda 28 USC § 1391(b)(2) uyarınca da uygundur çünkü The Times'ın iddialarına yol açan olayların önemli bir kısmı, ihlale dayalı olarak Davalıların GenAI ürünlerinin pazarlanması, satışı ve lisanslanması da dahil olmak üzere bu Bölgede meydana gelmiştir. The Times'ın bu Bölgedeki fikri mülkiyeti. Bilgi ve inanç üzerine OpenAI, New York sakinlerine ChatGPT Plus abonelikleri sattı ve hem Microsoft hem de OpenAI, New York'ta Bing Chat ve ChatGPT'nin önemli bir aylık aktif kullanıcı tabanına sahip. OpenAI, GPT modellerinin lisansını New York sakinlerine ve merkezi New York'ta bulunan şirketlere verdi. Örneğin, bu yıl OpenAI, GPT modellerinin lisansını her ikisi de merkezi New York'ta bulunan Associated Press (AP) ve Morgan Stanley'e vermek için anlaşmalar yaptı.





29 Aralık 2023 tarihinde nycto-assets.nytimes.com adresinden alınan 1:23-cv-11195 numaralı bu dava kamu malının bir parçasıdır.