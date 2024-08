The Times c. Microsoft/OpenAI : compétence en la matière en vertu de 28 U.S.C. §§ 1331 et 1338a (2)

Le dossier judiciaire du New York Times Company c. Microsoft Corporation du 27 décembre 2023 fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Ceci est la partie 2 sur 27.

II. JURIDICTION ET LIEU

10. La Cour a compétence en matière matérielle en vertu de 28 USC §§ 1331 et 1338(a) car cette action découle de la loi sur le droit d'auteur de 1976, 17 USC § 101, et suivants.





11. La juridiction sur Microsoft et OpenAI est justifiée car ils se sont délibérément prévalus du privilège de faire des affaires à New York. Une partie substantielle des infractions généralisées et des autres comportements illégaux allégués dans les présentes ont eu lieu à New York, notamment la distribution et la vente de produits basés sur Generative Pre-training Transformer (« GPT ») de Microsoft et OpenAI, tels que ChatGPT, ChatGPT Enterprise, Bing Chat. , Azure OpenAI Service, Microsoft 365 Copilot et les outils d'interface de programmation d'application (API) associés à New York pour les résidents de New York. En outre, Microsoft et les défendeurs d'OpenAI possèdent des bureaux et emploient du personnel à New York qui, sur la base d'informations et de convictions, ont été impliqués dans la création, la maintenance ou la monétisation de la violation généralisée de Microsoft et d'OpenAI et d'autres comportements illégaux allégués dans les présentes.





12. Étant donné que le principal lieu d'activité et le siège social du Times se trouvent dans ce district, les préjudices allégués dans les présentes résultant de la violation généralisée de Microsoft et d'OpenAI et d'autres comportements illégaux se sont vraisemblablement produits dans ce district.





13. Le lieu est approprié en vertu de 28 USC § 1400(a) parce que les défendeurs ou leurs agents résident ou peuvent être trouvés dans ce district, à travers les activités illicites et illégales - ainsi que les ventes et la monétisation par les défendeurs de cette activité - qui ont eu lieu dans ce district. District. Le lieu est également approprié en vertu de 28 USC § 1391(b)(2) car une partie substantielle des événements donnant lieu aux réclamations du Times se sont produits dans ce district, y compris la commercialisation, la vente et l'octroi de licences pour les produits GenAI des défendeurs fondés sur la contrefaçon. de la propriété intellectuelle du Times dans ce district. Sur la base d'informations et de convictions, OpenAI a vendu des abonnements pour ChatGPT Plus aux résidents de New York, et Microsoft et OpenAI bénéficient d'une base substantielle d'utilisateurs actifs mensuels de Bing Chat et ChatGPT à New York. OpenAI a concédé sous licence ses modèles GPT aux résidents de New York et aux entreprises dont le siège est à New York. Par exemple, cette année, OpenAI a conclu des accords pour concéder sous licence ses modèles GPT à Associated Press (AP) et Morgan Stanley, deux sociétés dont le siège est à New York.





