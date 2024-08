The Times v. Microsoft/OpenAI: Báo chí đột phá, chuyên sâu & Tin tức nóng hổi với chi phí lớn (5)

Vụ kiện Công ty New York Times kiện Microsoft Corporation ra tòa ngày 27 tháng 12 năm 2023 là một phần trong Chuỗi PDF pháp lý của HackerNoon . Bạn có thể chuyển tới bất kỳ phần nào trong hồ sơ này tại đây . Đây là phần 5 của 27.

IV. TUYỆT VỜI THỰC TẾ

A. Tờ New York Times và sứ mệnh của nó

2. Báo chí đột phá, chuyên sâu và tin tức nóng hổi với chi phí lớn





32. Để tạo ra nền báo chí đẳng cấp thế giới, The Times đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc, chuyên môn và tài năng, cả vào phòng tin tức cũng như sản phẩm, công nghệ và các nhóm hỗ trợ khác. Các lĩnh vực trọng tâm cốt lõi bao gồm:





33. Báo cáo điều tra. The Times thực hiện các cuộc điều tra chuyên sâu—thường mất hàng tháng, đôi khi hàng năm để đưa tin và đưa ra kết quả—về các lĩnh vực phức tạp và quan trọng được công chúng quan tâm. Các phóng viên của tờ Times thường xuyên khám phá những câu chuyện mà lẽ ra sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Họ đã vạch trần các vấn đề, nắm giữ quyền lực và yêu cầu sự chú ý của công chúng. Khi điều tra những lĩnh vực này, việc đưa tin của Times thường mang lại những cải cách có ý nghĩa. Những câu chuyện này được viết và biên tập theo phong cách gắn liền với The Times, một tờ báo được độc giả tin tưởng và tìm kiếm.





34. Báo cáo tin tức nóng hổi. The Times cũng cam kết đưa tin nhanh chóng và chính xác. Trong thời đại mà sự suy đoán, thông tin xuyên tạc và tin xuyên tạc thường lấn át sự thật khi có tin tức, The Times đáp ứng nhu cầu quan trọng về tin tức đáng tin cậy với những nhà báo có kiến thức chuyên môn về chủ đề, khả năng phán đoán tin tức và các nguồn cần thiết để đưa tin sự thật trong một cách thuyết phục. Năm nay, The Times đã cung cấp thông tin chi tiết, theo thời gian thực về các tin tức nóng hổi về nhiều chủ đề, bao gồm cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, nhiều vụ xả súng hàng loạt bao gồm cả vụ ở Maine và Nashville, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông, một loạt các thảm họa thiên nhiên. thiên tai trên toàn cầu và sự sụp đổ của các ngân hàng lớn trong khu vực.





35. Báo cáo chính xác: The Times đầu tư đáng kể vào việc đưa tin chính xác bằng cách cho các phóng viên chính xác thời gian và không gian để đi sâu vào một chủ đề duy nhất. Tại The Times, những chủ đề này khác nhau, từ sức khỏe cộng đồng, tôn giáo đến kiến trúc, từ Lầu Năm Góc đến Hollywood đến Phố Wall. Họ cũng bao gồm hàng chục văn phòng quốc gia và quốc tế của The Times, nơi các phóng viên làm việc trong các cộng đồng mà họ phụ trách. Bởi vì loại hình báo chí này dựa trên kiến thức chuyên môn và mối quan hệ sâu sắc của các nhà báo của Times, việc đưa tin đánh bại sẽ làm phong phú thêm việc đưa tin của The Times.





36. Đánh giá và phân tích. The Times là nguồn đáng tin cậy để đánh giá và phân tích về nghệ thuật và văn hóa, bao gồm ẩm thực, sách, nghệ thuật, phim ảnh, sân khấu, truyền hình, âm nhạc, thời trang và du lịch. Vào năm 2016, họ đã mua lại trang web đánh giá sản phẩm Wirecutter, nơi đề xuất những sản phẩm tốt nhất trong hàng chục danh mục bao gồm hàng gia dụng, công nghệ, sức khỏe và thể hình, v.v. Mỗi năm, Wirecutter dành hàng chục nghìn giờ để tiến hành thử nghiệm và nghiên cứu nghiêm ngặt để tạo ra một danh mục đánh giá bao gồm hàng nghìn sản phẩm ngày nay.





37. Bình luận và ý kiến. The Times xuất bản các bài viết quan điểm góp phần vào cuộc tranh luận công khai trên toàn thế giới. Nhiều bài viết trong số này đến từ đội ngũ chuyên gia nổi tiếng thế giới của The Times. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo trong kinh doanh, chính trị, tôn giáo, giáo dục và nghệ thuật viết bài luận cho phần quan điểm của The Times, giúp người đọc có cơ hội hiểu được nhiều kinh nghiệm, quan điểm và ý tưởng về các vấn đề quan trọng nhất trong ngày.













