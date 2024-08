The Times contre Microsoft/OpenAI : un journalisme révolutionnaire et approfondi et des dernières nouvelles à grand prix (5)

Le dossier judiciaire du New York Times Company c. Microsoft Corporation du 27 décembre 2023 fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Ceci est la partie 5 sur 27.

IV. ALLÉGATIONS FACTUELLES

A. Le New York Times et sa mission

2. Un journalisme révolutionnaire et approfondi et des dernières nouvelles à grand prix





32. Pour produire un journalisme de classe mondiale, le Times investit énormément de temps, d’argent, d’expertise et de talent, tant dans sa salle de rédaction que dans ses équipes de produits, de technologie et autres. Les principaux domaines d’intérêt comprennent :





33. Rapports d'enquête. Le Times mène des enquêtes approfondies – dont la préparation et la production prennent généralement des mois, voire des années – dans des domaines complexes et importants d’intérêt public. Les journalistes du Times découvrent régulièrement des histoires qui, autrement, ne seraient jamais révélées. Ils ont exposé les problèmes, demandé des comptes au pouvoir et exigé l’attention du public. En étudiant ces domaines, la couverture médiatique du Times aboutit souvent à des réformes significatives. Ces articles sont écrits et édités dans le style largement associé au Times, un style auquel les lecteurs font confiance et recherchent.





34. Reportage des dernières nouvelles. Le Times s’engage également à rapporter rapidement et avec précision les dernières nouvelles. À une époque où la spéculation, la désinformation et les manipulations étouffent souvent la vérité lorsque l'actualité éclate, le Times répond à un besoin important d'informations fiables avec des journalistes qui possèdent l'expertise en la matière, le jugement de l'information et les sources nécessaires pour rapporter les faits dans d'une manière convaincante. Cette année, le Times a fourni une couverture détaillée et en temps réel des dernières nouvelles sur une série de sujets, notamment les prochaines élections américaines, les multiples fusillades de masse, notamment celles du Maine et de Nashville, les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, une vague de catastrophes naturelles. catastrophes partout dans le monde et effondrement des grandes banques régionales.





35. Beat Reporting : Le Times investit considérablement dans ses reportages en donnant à ses journalistes le temps et l'espace nécessaires pour approfondir un seul sujet. Au Times, ces sujets varient de la santé publique à la religion en passant par l'architecture, et du Pentagone à Hollywood en passant par Wall Street. Ils comprennent également les dizaines de bureaux nationaux et internationaux du Times, où les correspondants sont imprégnés des communautés qu'ils couvrent. Parce que ce type de journalisme s'appuie sur l'expertise et les relations profondes des journalistes du Times, la couverture médiatique enrichit les reportages du Times.





36. Examens et analyses. Le Times est une source fiable de critiques et d'analyses sur les arts et la culture, y compris la nourriture, les livres, l'art, le cinéma, le théâtre, la télévision, la musique, la mode et les voyages. En 2016, elle a acquis le site d'évaluation de produits Wirecutter, qui recommande les meilleurs produits dans des dizaines de catégories, notamment les articles pour la maison, la technologie, la santé et le fitness, et bien plus encore. Chaque année, Wirecutter consacre des dizaines de milliers d'heures à effectuer des tests et des recherches rigoureux pour produire un catalogue de critiques qui couvre aujourd'hui des milliers de produits.





37. Commentaire et opinion. Le Times publie des articles d'opinion qui contribuent au débat public à travers le monde. Beaucoup de ces articles proviennent de l’équipe de chroniqueurs de renommée mondiale du Times. De plus, des dirigeants du monde des affaires, de la politique, de la religion, de l'éducation et des arts rédigent des essais pour la section d'opinion du Times, donnant aux lecteurs la possibilité de comprendre un large éventail d'expériences, de perspectives et d'idées sur les questions les plus importantes de l'heure.













