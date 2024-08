The Times - Microsoft/OpenAI: Çığır Açan, Derinlemesine Gazetecilik ve Büyük Maliyetle Son Dakika Haberleri (5)

27 Aralık 2023 tarihli New York Times Company - Microsoft Corporation Mahkemesi Başvurusu , HackerNoon'un Yasal PDF Serisinin bir parçasıdır. Bu dosyalamanın herhangi bir bölümüne buradan atlayabilirsiniz. Bu 27'nin 5. bölümü.

IV. GERÇEK İDDİALAR

A. New York Times ve Misyonu

2. Büyük Maliyetle Çığır Açan, Derinlemesine Gazetecilik ve Son Dakika Haberleri





32. The Times, birinci sınıf gazetecilik üretmek için hem haber odasına hem de ürün, teknoloji ve diğer destek ekiplerine muazzam miktarda zaman, para, uzmanlık ve yetenek yatırımı yapıyor. Odaklandığı temel alanlar şunlardır:





33. Araştırmacı Habercilik. The Times, kamu çıkarını ilgilendiren karmaşık ve önemli alanlara ilişkin (raporlanması ve yayınlanması genellikle aylar, hatta bazen yıllar alan) derin araştırmalar yapıyor. The Times'ın muhabirleri rutin olarak başka türlü asla gün yüzüne çıkmayacak hikayeleri ortaya çıkarıyor. Sorunları ortaya çıkardılar, hesap sorma yetkisini ellerinde tuttular ve kamuoyunun dikkatini çektiler. Bu alanları araştırırken Times'ın haberleri sıklıkla anlamlı reformlarla sonuçlanır. Bu hikayeler, okuyucuların güvendiği ve aradığı The Times ile geniş ölçüde ilişkilendirilen tarzda yazılıyor ve düzenleniyor.





34. Son Dakika Haberleri Raporlama. The Times da son dakika haberlerini hızlı ve doğru bir şekilde aktarma konusunda aynı derecede kararlıdır. Spekülasyon, dezenformasyon ve çarpıtmaların, haberler çıktığında çoğu zaman gerçeği bastırdığı bir çağda The Times, güvenilir habere yönelik önemli bir ihtiyacı, konu uzmanlığına, haber yargısına ve gerçekleri rapor etmek için gereken kaynaklara sahip gazetecilerle dolduruyor. zorlayıcı bir yol. Bu yıl The Times, yaklaşan ABD seçimleri, Maine ve Nashville'dekiler de dahil olmak üzere çok sayıda toplu silahlı saldırı, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar, bir dizi doğal olay da dahil olmak üzere çeşitli konulardaki son dakika haberlerini ayrıntılı, gerçek zamanlı olarak sundu. dünya çapında felaketler ve büyük bölgesel bankaların çöküşü.





35. Beat Haberciliği: The Times, beat muhabirlerine tek bir konunun derinliklerine inmeleri için zaman ve alan vererek, beat haberciliğine önemli ölçüde yatırım yapıyor. The Times'ta bu konular halk sağlığından dine, mimariye, Pentagon'dan Hollywood'a ve Wall Street'e kadar çeşitlilik gösteriyor. Bunlar aynı zamanda The Times'ın muhabirlerin haber yaptıkları topluluklarla ilgili olduğu düzinelerce ulusal ve uluslararası bürosunu da içeriyor. Bu tür gazetecilik Times gazetecilerinin uzmanlığına ve derin bağlantılarına dayandığından, beat haberleri The Times'ın haberciliğini zenginleştirir.





36. İncelemeler ve Analiz. The Times, yemek, kitap, sanat, film, tiyatro, televizyon, müzik, moda ve seyahat dahil olmak üzere sanat ve kültüre ilişkin incelemeler ve analizler için güvenilir bir kaynaktır. 2016 yılında ev eşyaları, teknoloji, sağlık ve fitness ve daha fazlasını içeren düzinelerce kategoride en iyi ürünleri öneren ürün inceleme sitesi Wirecutter'ı satın aldı. Wirecutter, bugün binlerce ürünü kapsayan bir inceleme kataloğu oluşturmak için her yıl on binlerce saatini sıkı testler ve araştırmalar yürüterek harcıyor.





37. Yorum ve Görüş. Times, dünya çapında kamusal tartışmalara katkıda bulunan fikir makaleleri yayınlamaktadır. Bu makalelerin birçoğu The Times'ın dünyaca ünlü köşe yazarlarından oluşan ekibinden geliyor. Ayrıca iş dünyası, siyaset, din, eğitim ve sanat alanındaki liderler The Times'ın görüş bölümüne konuk yazılar yazarak okuyuculara günün en önemli meseleleri hakkında çok çeşitli deneyimleri, bakış açılarını ve fikirleri anlama fırsatı veriyor.













Okumaya Buradan Devam Edin.

HackerNoon Yasal PDF Serisi Hakkında: Size en önemli teknik ve bilgilendirici kamu malı dava dosyalarını sunuyoruz.

29 Aralık 2023 tarihinde nycto-assets.nytimes.com adresinden alınan 1:23-cv-11195 numaralı bu dava kamu malının bir parçasıdır. Mahkeme tarafından oluşturulan belgeler federal hükümetin eserleridir ve telif hakkı yasası uyarınca otomatik olarak kamu malı haline getirilir ve yasal kısıtlama olmaksızın paylaşılabilir.