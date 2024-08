The Times 대 Microsoft/OpenAI: 획기적인 심층 저널리즘 및 엄청난 비용의 속보 (5)

New York Times Company v. Microsoft Corporation 법원에 2023년 12월 27일 제출된 소송은 HackerNoon의 법적 PDF 시리즈 의 일부입니다. 여기에서 이 서류의 어느 부분으로든 이동할 수 있습니다. 27개 중 5번째 부분입니다.

IV. 사실적 주장

A. 뉴욕타임스와 그 사명

2. 엄청난 비용을 들여 획기적이고 심층적인 저널리즘과 속보를 보도하다





32. 세계적 수준의 저널리즘을 생산하기 위해 The Times는 뉴스룸과 제품, 기술 및 기타 지원 팀 모두에 막대한 시간, 돈, 전문 지식 및 재능을 투자합니다. 핵심 초점 영역은 다음과 같습니다.





33. 조사 보고. The Times는 공익이 있는 복잡하고 중요한 영역에 대해 심층적인 조사를 수행합니다. 이는 보고하고 작성하는 데 일반적으로 수개월, 때로는 수년이 걸립니다. The Times의 기자들은 평소에는 결코 밝혀지지 않았을 이야기를 일상적으로 폭로합니다. 그들은 문제를 폭로하고 책임을 묻고 대중의 관심을 요구했습니다. 이러한 영역을 조사할 때 Times의 보도는 종종 의미 있는 개혁을 가져옵니다. 이 이야기들은 독자들이 신뢰하고 찾는 The Times와 널리 연관되는 스타일로 작성되고 편집되었습니다.





34. 속보 보도. The Times는 속보를 빠르고 정확하게 보도하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 뉴스가 나올 때 추측, 허위 정보, 왜곡으로 인해 진실이 가려지는 시대에 The Times는 주제에 대한 전문 지식, 뉴스 판단, 사실을 보도하는 데 필요한 출처를 갖춘 언론인을 통해 신뢰할 수 있는 뉴스에 대한 중요한 요구를 충족시킵니다. 설득력 있는 방법이다. 올해 The Times는 다가오는 미국 선거, 메인주와 내슈빌을 포함한 다수의 총기 난사 사건, 우크라이나와 중동의 전쟁, 자연재해 등 다양한 주제에 관한 속보에 대한 상세한 실시간 보도를 제공했습니다. 전 세계의 재난, 주요 지역 은행의 붕괴.





35. 비트 보도(Beat Reporting): The Times는 비트 리포터에게 단일 주제에 대해 심층적으로 다룰 수 있는 시간과 공간을 제공함으로써 비트 보도에 상당한 투자를 합니다. The Times에서 이러한 주제는 공중 보건에서 종교, 건축, 국방부에서 할리우드, 월스트리트에 이르기까지 다양합니다. 또한 The Times의 수십 개의 국내 및 국제 지국이 포함되어 있으며, 이곳에서 특파원은 자신이 취재하는 지역 사회에 깊이 관여하고 있습니다. 이러한 유형의 저널리즘은 Times 저널리스트의 전문 지식과 깊은 연결에 기반을 두고 있기 때문에 비트 보도는 The Times의 보도를 풍성하게 합니다.





36. 검토 및 분석. The Times는 음식, 서적, 예술, 영화, 연극, 텔레비전, 음악, 패션, 여행을 포함한 예술과 문화에 대한 리뷰와 분석을 제공하는 신뢰할 수 있는 소스입니다. 2016년에는 가정용품, 기술, 건강 및 피트니스 등 수십 가지 카테고리에서 최고의 제품을 추천하는 제품 리뷰 사이트 Wirecutter를 인수했습니다. 매년 Wirecutter는 엄격한 테스트와 연구를 수행하는 데 수만 시간을 투자하여 현재 수천 개의 제품을 포괄하는 리뷰 카탈로그를 생성합니다.





37. 논평 및 의견. The Times는 전 세계의 대중 토론에 기여하는 의견 기사를 발행합니다. 이러한 기사 중 다수는 The Times의 세계적으로 유명한 칼럼니스트 직원이 작성한 것입니다. 또한 비즈니스, 정치, 종교, 교육 및 예술 분야의 리더들이 The Times의 의견 섹션에 게스트 에세이를 작성하여 독자들이 그날의 가장 중요한 문제에 대한 광범위한 경험, 관점 및 아이디어를 이해할 수 있는 기회를 제공합니다.













nycto-assets.nytimes.com 에서 2023년 12월 29일에 검색된 이 법원 사건 1:23-cv-11195는 공개 도메인의 일부입니다.