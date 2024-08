The Times x Microsoft/OpenAI: jornalismo inovador e aprofundado e notícias de última hora com ótimo custo (5)

O processo judicial The New York Times Company v. Microsoft Corporation em 27 de dezembro de 2023 faz parte da série Legal PDF da HackerNoon . Você pode pular para qualquer parte deste arquivo aqui . Esta é a parte 5 de 27.

4. ALEGAÇÕES FATUAIS

A. The New York Times e sua missão

2. Jornalismo inovador e aprofundado e notícias de última hora com grande custo





32. Para produzir jornalismo de classe mundial, o Times investe uma enorme quantidade de tempo, dinheiro, experiência e talento, tanto na sua redação como em produtos, tecnologia e outras equipas de apoio. As principais áreas de foco incluem:





33. Reportagem investigativa. O Times realiza investigações profundas – que geralmente levam meses e às vezes anos para serem relatadas e produzidas – em áreas complexas e importantes de interesse público. Os repórteres do Times descobrem rotineiramente histórias que de outra forma nunca viriam à luz. Eles expuseram problemas, responsabilizaram o poder e exigiram a atenção do público. Ao investigar estas áreas, a cobertura do Times resulta frequentemente em reformas significativas. Essas histórias são escritas e editadas no estilo amplamente associado ao The Times, estilo em que os leitores confiam e procuram.





34. Notícias de última hora. O Times está igualmente comprometido em reportar as últimas notícias com rapidez e precisão. Numa era em que a especulação, a desinformação e as distorções muitas vezes abafam a verdade quando as notícias são divulgadas, o The Times preenche uma necessidade importante de notícias confiáveis com jornalistas que têm a experiência no assunto, o julgamento das notícias e as fontes necessárias para relatar os fatos em uma maneira convincente. Este ano, o The Times forneceu cobertura detalhada e em tempo real sobre as últimas notícias sobre uma série de tópicos, incluindo as próximas eleições nos EUA, vários tiroteios em massa, incluindo aqueles no Maine e Nashville, guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, uma onda de ataques naturais. desastres em todo o mundo e o colapso dos principais bancos regionais.





35. Beat Reporting: O Times investe significativamente em suas reportagens, dando aos seus repórteres o tempo e o espaço para se aprofundarem em um único tópico. No The Times, estes tópicos variam da saúde pública à religião e à arquitectura, e do Pentágono a Hollywood e Wall Street. Eles também incluem dezenas de escritórios nacionais e internacionais do The Times, onde os correspondentes estão familiarizados com as comunidades que cobrem. Como este tipo de jornalismo se baseia na experiência e nas conexões profundas dos jornalistas do Times, a cobertura de notícias enriquece as reportagens do Times.





36. Revisões e análises. O Times é uma fonte confiável de resenhas e análises de artes e cultura, incluindo comida, livros, arte, cinema, teatro, televisão, música, moda e viagens. Em 2016, adquiriu o site de avaliação de produtos Wirecutter, que recomenda os melhores produtos em dezenas de categorias, incluindo bens domésticos, tecnologia, saúde e fitness e muito mais. Todos os anos, a Wirecutter gasta dezenas de milhares de horas conduzindo testes e pesquisas rigorosos para produzir um catálogo de análises que hoje abrange milhares de produtos.





37. Comentário e Opinião. O Times publica artigos de opinião que contribuem para o debate público em todo o mundo. Muitos desses artigos vêm da equipe de colunistas de renome mundial do The Times. Além disso, líderes nos negócios, na política, na religião, na educação e nas artes escrevem ensaios convidados para a seção de opinião do The Times, dando aos leitores a oportunidade de compreender uma ampla gama de experiências, perspectivas e ideias sobre as questões mais importantes da atualidade.













