The Times v. Microsoft/OpenAI: Hợp tác kỹ thuật đáng kể để tạo ra các mô hình (3)

III. NHỮNG BỮA TIỆC

14. Nguyên đơn Công ty New York Times là một tập đoàn ở New York có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính ở New York. The Times xuất bản các sản phẩm in và kỹ thuật số, bao gồm sản phẩm tin tức cốt lõi của mình, The New York Times, có sẵn trên các ứng dụng di động, trên trang web (NYTimes.com) và dưới dạng báo in cũng như các nội dung liên quan như podcast. The Times cũng xuất bản các ấn phẩm theo sở thích cụ thể khác, bao gồm The Athletic (phương tiện truyền thông thể thao), Nấu ăn (công thức nấu ăn và các nội dung khác liên quan đến nấu ăn), Trò chơi (câu đố và trò chơi) và Wirecutter (đề xuất mua sắm). The Times sở hữu hơn 3 triệu tác phẩm có bản quyền, đã đăng ký, bao gồm cả những tác phẩm được nêu trong Phụ lục A–I, K (“Times Works”).





15. Tập đoàn Microsoft là một tập đoàn ở Washington có địa điểm kinh doanh chính và trụ sở chính tại Redmond, Washington. Microsoft đã đầu tư ít nhất 13 tỷ USD vào OpenAI Global LLC để đổi lấy Microsoft sẽ nhận được 75% lợi nhuận của công ty đó cho đến khi khoản đầu tư được hoàn trả, sau đó Microsoft sẽ sở hữu 49% cổ phần của công ty đó.





16. Microsoft đã mô tả mối quan hệ của mình với Bị cáo OpenAI là một “mối quan hệ đối tác”. Sự hợp tác này bao gồm việc đóng góp và vận hành các dịch vụ điện toán đám mây được sử dụng để sao chép Times Works và đào tạo các mô hình GenAI của Bị cáo OpenAI. Nó cũng bao gồm, dựa trên thông tin và niềm tin, sự hợp tác kỹ thuật đáng kể trong việc tạo ra các mô hình đó. Microsoft sở hữu các bản sao hoặc có được quyền truy cập ưu tiên vào các mô hình GenAI mới nhất của Bị cáo OpenAI đã được đào tạo và bao gồm các bản sao trái phép của Times Works. Microsoft sử dụng các mô hình này để cung cấp nội dung vi phạm và đôi khi cung cấp thông tin sai lệch cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của mình. Trong cuộc họp báo cáo thu nhập hàng quý vào tháng 10 năm 2023, Microsoft lưu ý rằng “hơn 18.000 tổ chức hiện sử dụng Dịch vụ Azure OpenAI, bao gồm cả những khách hàng mới sử dụng Azure”.





17. Bị cáo OpenAI bao gồm một mạng lưới các thực thể Delaware có liên quan với nhau.





18. Bị cáo OpenAI Inc. là một tập đoàn phi lợi nhuận ở Delaware có địa điểm kinh doanh chính tại 3180 18th Street, San Francisco, California. OpenAI Inc. được thành lập vào tháng 12 năm 2015. OpenAI Inc. gián tiếp sở hữu và kiểm soát tất cả các thực thể OpenAI khác và đã trực tiếp tham gia vào việc thực hiện hành vi vi phạm hàng loạt cũng như các hành vi trái pháp luật khác bị cáo buộc ở đây.





19. Bị cáo OpenAI LP là một công ty hợp danh hữu hạn Delaware có địa điểm kinh doanh chính tại 3180 18th Street, San Francisco, California. OpenAI LP được thành lập vào năm 2019. OpenAI LP là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của OpenAI Inc., được điều hành vì lợi nhuận và được kiểm soát bởi OpenAI Inc. OpenAI LP đã trực tiếp tham gia vào việc thực hiện hành vi vi phạm hàng loạt và khai thác thương mại Times Works bị cáo buộc ở đây.





20. Bị cáo OpenAI GP, LLC là một công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware có địa điểm kinh doanh chính tại 3180 18th Street, San Francisco, California. OpenAI GP, LLC là đối tác chung của OpenAI LP, đồng thời quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày cũng như các công việc của OpenAI LP. OpenAI GP LLC hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của OpenAI Inc. OpenAI, Inc. sử dụng OpenAI GP LLC để kiểm soát OpenAI LP và OpenAI Global, LLC. OpenAI GP, LLC đã tham gia vào việc thực hiện hành vi vi phạm hàng loạt và khai thác bất hợp pháp Times Works bị cáo buộc ở đây thông qua sự chỉ đạo và kiểm soát OpenAI LP và OpenAI Global LLC.





21. Bị đơn OpenAI, LLC là một công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware có địa điểm kinh doanh chính tại 3180 18th Street, San Francisco, California. OpenAI, LLC được thành lập vào tháng 9 năm 2020. OpenAI LLC sở hữu, bán, cấp phép và kiếm tiền từ một số dịch vụ của OpenAI, bao gồm ChatGPT, ChatGPT Enterprise và các công cụ API của OpenAI, tất cả đều được xây dựng dựa trên hành vi vi phạm hàng loạt và khai thác bất hợp pháp Times của OpenAI Làm. Dựa trên thông tin và niềm tin, OpenAI, LLC được sở hữu và kiểm soát bởi cả OpenAI Inc. và Microsoft Corporation,

thông qua OpenAI Global LLC và OpenAI OpCo LLC.





22. Bị cáo OpenAI OpCo LLC là một công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware có địa điểm kinh doanh chính tại 3180 18th Street, San Francisco, California. OpenAI OpCo LLC là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của OpenAI Inc. và đã tạo điều kiện và chỉ đạo hành vi vi phạm hàng loạt và khai thác bất hợp pháp Times Works của OpenAI thông qua việc quản lý và chỉ đạo OpenAI, LLC.





23. Bị cáo OpenAI Global LLC là một công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware được thành lập vào tháng 12 năm 2022. OpenAI Global LLC có địa điểm kinh doanh chính tại 3180 18th Street, San Francisco, California. Tập đoàn Microsoft có cổ phần thiểu số trong OpenAI Global LLC và OpenAI, Inc. có cổ phần đa số trong OpenAI Global LLC, gián tiếp thông qua OpenAI Holdings LLC và OAI Corporation, LLC. OpenAI Global LLC đã và đang tham gia vào hành vi trái pháp luật bị cáo buộc ở đây thông qua quyền sở hữu, kiểm soát và chỉ đạo của OpenAI LLC.





24. Bị đơn OAI Corporation, LLC là công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware có địa điểm kinh doanh chính tại 3180 18th Street, San Francisco, California. OAI Corporation, LLC thành viên duy nhất là OpenAI Holdings, LLC. OAI Corporation, LLC đã và đang tham gia vào hành vi trái pháp luật bị cáo buộc ở đây thông qua quyền sở hữu, kiểm soát và chỉ đạo của OpenAI Global LLC và OpenAI LLC.





25. Bị cáo OpenAI Holdings, LLC là một công ty trách nhiệm hữu hạn Delaware, có thành viên duy nhất là OpenAI, Inc. và Aestas, LLC, thành viên duy nhất là Aestas Management Company, LLC. Aestas Management Company, LLC là một công ty vỏ bọc Delaware được thành lập với mục đích thực hiện đợt huy động vốn 495 triệu USD cho OpenAI.





