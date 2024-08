The Times contre Microsoft/OpenAI : collaboration technique substantielle sur la création des modèles (3)

Le dossier judiciaire du New York Times Company c. Microsoft Corporation du 27 décembre 2023 fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon. Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Ceci est la partie 3 sur 27.

III. LES PARTIES

14. Demandeur La New York Times Company est une société new-yorkaise dont le siège social et le principal établissement sont à New York. Le Times publie des produits numériques et imprimés, y compris son principal produit d'information, le New York Times, qui est disponible sur ses applications mobiles, sur son site Web (NYTimes.com) et sous forme de journal imprimé, ainsi que du contenu associé tel que ses podcasts. Le Times publie également d'autres publications spécialisées, notamment The Athletic (médias sportifs), Cooking (recettes et autres contenus liés à la cuisine), Games (puzzles et jeux) et Wirecutter (recommandations d'achat). Le Times possède plus de 3 millions d’œuvres enregistrées et protégées par le droit d’auteur, y compris celles présentées dans les pièces A à I et K (« Times Works »).





15. Microsoft Corporation est une société de l'État de Washington dont le principal établissement et le siège social sont situés à Redmond, dans l'État de Washington. Microsoft a investi au moins 13 milliards de dollars dans OpenAI Global LLC en échange duquel Microsoft recevra 75 % des bénéfices de cette société jusqu'à ce que son investissement soit remboursé, après quoi Microsoft détiendra une participation de 49 % dans cette société.





16. Microsoft a décrit sa relation avec les défendeurs OpenAI comme un « partenariat ». Ce partenariat comprenait la contribution et l'exploitation des services de cloud computing utilisés pour copier Times Works et former les modèles GenAI des accusés OpenAI. Cela a également inclus, sur information et conviction, une collaboration technique substantielle sur la création de ces modèles. Microsoft possède des copies, ou obtient un accès préférentiel, aux derniers modèles GenAI des défendeurs OpenAI qui ont été formés et intègrent des copies non autorisées de Times Works. Microsoft utilise ces modèles pour fournir du contenu contrefait et, parfois, des informations erronées aux utilisateurs de ses produits et services en ligne. Lors d’un appel aux résultats trimestriels en octobre 2023, Microsoft a noté que « plus de 18 000 organisations utilisent désormais Azure OpenAI Service, y compris les nouveaux clients Azure ».





17. Les défendeurs OpenAI sont constitués d'un réseau d'entités interdépendantes du Delaware.





18. Le défendeur OpenAI Inc. est une société à but non lucratif du Delaware dont le siège social est situé au 3180 18th Street, à San Francisco, en Californie. OpenAI Inc. a été créée en décembre 2015. OpenAI Inc. possède et contrôle indirectement toutes les autres entités OpenAI et a été directement impliquée dans la perpétration de l'infraction massive et d'autres comportements illégaux allégués ici.





19. Le défendeur OpenAI LP est une société en commandite du Delaware dont le principal établissement est situé au 3180 18th Street, à San Francisco, en Californie. OpenAI LP a été créée en 2019. OpenAI LP est une filiale en propriété exclusive d'OpenAI Inc., exploitée à but lucratif et contrôlée par OpenAI Inc. OpenAI LP a été directement impliquée dans la perpétration de la violation massive et de l'exploitation commerciale de Times Works alléguée ici.





20. Le défendeur OpenAI GP, LLC est une société à responsabilité limitée du Delaware dont le principal établissement est situé au 3180 18th Street, à San Francisco, en Californie. OpenAI GP, LLC est le commandité d'OpenAI LP et gère et exploite les activités et les affaires quotidiennes d'OpenAI LP. OpenAI GP LLC est entièrement détenue et contrôlée par OpenAI Inc. OpenAI, Inc. utilise OpenAI GP LLC pour contrôler OpenAI LP et OpenAI Global, LLC. OpenAI GP, LLC a été impliquée dans la perpétration de la violation massive et de l'exploitation illégale de Times Works alléguée ici par le biais de sa direction et de son contrôle sur OpenAI LP et OpenAI Global LLC.





21. Le défendeur OpenAI, LLC est une société à responsabilité limitée du Delaware dont le principal établissement est situé au 3180 18th Street, à San Francisco, en Californie. OpenAI, LLC a été créée en septembre 2020. OpenAI LLC possède, vend, licencie et monétise un certain nombre d'offres d'OpenAI, notamment ChatGPT, ChatGPT Enterprise et les outils API d'OpenAI, qui ont toutes été construites sur la violation massive et l'exploitation illégale de Times par OpenAI. Travaux. D'après information et conviction, OpenAI, LLC est détenue et contrôlée à la fois par OpenAI Inc. et Microsoft Corporation,

via OpenAI Global LLC et OpenAI OpCo LLC.





22. Le défendeur OpenAI OpCo LLC est une société à responsabilité limitée du Delaware dont le principal établissement est situé au 3180 18th Street, à San Francisco, en Californie. OpenAI OpCo LLC est une filiale en propriété exclusive d'OpenAI Inc. et a facilité et dirigé la violation massive et l'exploitation illégale de Times Works par OpenAI par le biais de sa gestion et de sa direction d'OpenAI, LLC.





23. Le défendeur OpenAI Global LLC est une société à responsabilité limitée du Delaware créée en décembre 2022. OpenAI Global LLC a son principal établissement situé au 3180 18th Street, à San Francisco, en Californie. Microsoft Corporation détient une participation minoritaire dans OpenAI Global LLC et OpenAI, Inc. détient une participation majoritaire dans OpenAI Global LLC, indirectement par l'intermédiaire d'OpenAI Holdings LLC et d'OAI Corporation, LLC. OpenAI Global LLC a été et est impliquée dans une conduite illégale alléguée dans les présentes en raison de sa propriété, de son contrôle et de sa direction d'OpenAI LLC.





24. Le défendeur OAI Corporation, LLC est une société à responsabilité limitée du Delaware dont le principal établissement est situé au 3180 18th Street, à San Francisco, en Californie. Le seul membre d'OAI Corporation, LLC est OpenAI Holdings, LLC. OAI Corporation, LLC était et est impliquée dans la conduite illégale alléguée dans les présentes par le biais de sa propriété, de son contrôle et de sa direction d'OpenAI Global LLC et d'OpenAI LLC.





25. Le défendeur OpenAI Holdings, LLC est une société à responsabilité limitée du Delaware, dont les seuls membres sont OpenAI, Inc. et Aestas, LLC, dont l'unique membre, à son tour, est Aestas Management Company, LLC. Aestas Management Company, LLC est une société écran du Delaware créée dans le but de réaliser une augmentation de capital de 495 millions de dollars pour OpenAI.





