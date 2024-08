The Times vs. Microsoft/OpenAI: Umfangreiche technische Zusammenarbeit bei der Erstellung der Modelle (3)

Der Gerichtsantrag „New York Times Company gegen Microsoft Corporation“ vom 27. Dezember 2023 ist Teil der Legal PDF Series von HackerNoon. Sie können hier zu jedem Teil dieser Akte springen. Dies ist Teil 3 von 27.

III. DIE PARTEIEN

14. Kläger Die New York Times Company ist ein New Yorker Unternehmen mit Hauptsitz und Hauptgeschäftssitz in New York. Die Times veröffentlicht digitale und gedruckte Produkte, darunter ihr Kernnachrichtenprodukt The New York Times, das in ihren mobilen Anwendungen, auf ihrer Website (NYTimes.com) und als gedruckte Zeitung verfügbar ist, sowie zugehörige Inhalte wie ihre Podcasts. The Times veröffentlicht auch andere interessenspezifische Publikationen, darunter The Athletic (Sportmedien), Cooking (Rezepte und andere kochbezogene Inhalte), Games (Rätsel und Spiele) und Wirecutter (Einkaufsempfehlungen). Die Times besitzt über 3 Millionen registrierte, urheberrechtlich geschützte Werke, einschließlich der in den Anlagen A–I, K („Times-Werke“) aufgeführten.





15. Microsoft Corporation ist ein Unternehmen in Washington mit Hauptgeschäftssitz und Hauptsitz in Redmond, Washington. Microsoft hat mindestens 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI Global LLC investiert. Im Gegenzug erhält Microsoft 75 % des Gewinns dieses Unternehmens, bis die Investition zurückgezahlt ist. Danach wird Microsoft einen Anteil von 49 % an diesem Unternehmen besitzen.





16. Microsoft hat seine Beziehung zu den OpenAI-Beklagten als „Partnerschaft“ beschrieben. Diese Partnerschaft umfasste die Bereitstellung und den Betrieb der Cloud-Computing-Dienste, die zum Kopieren von Times Works und zum Trainieren der GenAI-Modelle der OpenAI-Beklagten verwendet wurden. Nach Informationen und Überzeugung umfasste dies auch eine umfangreiche technische Zusammenarbeit bei der Erstellung dieser Modelle. Microsoft besitzt Kopien der neuesten GenAI-Modelle der OpenAI-Beklagten, die auf nicht autorisierten Kopien der Times Works trainiert wurden und diese verkörpern, oder erhält bevorzugten Zugriff darauf. Microsoft nutzt diese Modelle, um den Benutzern seiner Produkte und Onlinedienste rechtsverletzende Inhalte und manchmal auch Fehlinformationen bereitzustellen. Bei einer vierteljährlichen Telefonkonferenz zu den Ergebnissen im Oktober 2023 stellte Microsoft fest, dass „mehr als 18.000 Organisationen inzwischen den Azure OpenAI Service nutzen, darunter auch Neukunden bei Azure“.





17. Die OpenAI-Beklagten bestehen aus einem Netz miteinander verbundener Unternehmen aus Delaware.





18. Die Beklagte OpenAI Inc. ist ein gemeinnütziges Unternehmen aus Delaware mit Hauptgeschäftssitz in 3180 18th Street, San Francisco, Kalifornien. OpenAI Inc. wurde im Dezember 2015 gegründet. OpenAI Inc. besitzt und kontrolliert indirekt alle anderen OpenAI-Unternehmen und war direkt an der Begehung der hier behaupteten Massenverstöße und anderen rechtswidrigen Verhaltensweisen beteiligt.





19. Die Beklagte OpenAI LP ist eine Kommanditgesellschaft aus Delaware mit Hauptgeschäftssitz in 3180 18th Street, San Francisco, Kalifornien. OpenAI LP wurde 2019 gegründet. OpenAI LP ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OpenAI Inc., die gewinnorientiert betrieben wird und von OpenAI Inc. kontrolliert wird. OpenAI LP war direkt an der Begehung der hier behaupteten Massenrechtsverletzung und kommerziellen Verwertung von Times Works beteiligt.





20. Die Beklagte OpenAI GP, LLC ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Delaware mit Hauptgeschäftssitz in 3180 18th Street, San Francisco, Kalifornien. OpenAI GP, LLC ist die Komplementärin von OpenAI LP und verwaltet und betreibt das Tagesgeschäft und die Angelegenheiten von OpenAI LP. OpenAI GP LLC ist vollständig im Besitz von OpenAI Inc. und wird von OpenAI Inc. kontrolliert. OpenAI, Inc. nutzt OpenAI GP LLC, um OpenAI LP und OpenAI Global, LLC zu kontrollieren. OpenAI GP, LLC war durch seine Leitung und Kontrolle von OpenAI LP und OpenAI Global LLC an der Begehung der hier behaupteten Massenverstöße und rechtswidrigen Ausbeutung von Times Works beteiligt.





21. Die Beklagte OpenAI, LLC ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Delaware mit Hauptgeschäftssitz in 3180 18th Street, San Francisco, Kalifornien. OpenAI, LLC wurde im September 2020 gegründet. OpenAI LLC besitzt, verkauft, lizenziert und monetarisiert eine Reihe von OpenAI-Angeboten, darunter ChatGPT, ChatGPT Enterprise und die API-Tools von OpenAI, die alle auf der massenhaften Verletzung und rechtswidrigen Ausbeutung von Times durch OpenAI basieren Funktioniert. Nach bestem Wissen und Gewissen ist OpenAI, LLC Eigentum von OpenAI Inc. und Microsoft Corporation und wird von diesen kontrolliert.

über OpenAI Global LLC und OpenAI OpCo LLC.





22. Die Beklagte OpenAI OpCo LLC ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Delaware mit Hauptgeschäftssitz in 3180 18th Street, San Francisco, Kalifornien. OpenAI OpCo LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OpenAI Inc. und hat durch sein Management und die Leitung von OpenAI, LLC die Massenverstöße und die rechtswidrige Ausbeutung von Times Works durch OpenAI erleichtert und gesteuert.





23. Die Beklagte OpenAI Global LLC ist eine im Dezember 2022 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Delaware. OpenAI Global LLC hat einen Hauptgeschäftssitz in 3180 18th Street, San Francisco, Kalifornien. Microsoft Corporation hält eine Minderheitsbeteiligung an OpenAI Global LLC und OpenAI, Inc. hält eine Mehrheitsbeteiligung an OpenAI Global LLC, indirekt über OpenAI Holdings LLC und OAI Corporation, LLC. OpenAI Global LLC war und ist durch seine Eigentümerschaft, Kontrolle und Leitung von OpenAI LLC an dem hierin behaupteten rechtswidrigen Verhalten beteiligt.





24. Die Beklagte OAI Corporation, LLC ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Delaware mit Hauptgeschäftssitz in 3180 18th Street, San Francisco, Kalifornien. Das einzige Mitglied der OAI Corporation, LLC ist OpenAI Holdings, LLC. OAI Corporation, LLC war und ist durch ihre Eigentümerschaft, Kontrolle und Leitung von OpenAI Global LLC und OpenAI LLC an dem hierin behaupteten rechtswidrigen Verhalten beteiligt.





25. Die Beklagte OpenAI Holdings, LLC ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Delaware, deren einzige Gesellschafter OpenAI, Inc. und Aestas, LLC sind, deren alleiniges Gesellschafter wiederum Aestas Management Company, LLC ist. Aestas Management Company, LLC ist eine Briefkastenfirma aus Delaware, die mit dem Ziel gegründet wurde, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 495 Millionen US-Dollar für OpenAI durchzuführen.





