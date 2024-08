The Times v. Microsoft/OpenAI: colaboración técnica sustancial en la creación de los modelos (3)

La presentación judicial del New York Times Company contra Microsoft Corporation del 27 de diciembre de 2023 es parte de la serie PDF legal de HackerNoon. Puede saltar a cualquier parte de este archivo aquí . Esta es la parte 3 de 27.

III. LAS FIESTAS

14. Demandante The New York Times Company es una corporación de Nueva York con su sede y lugar principal de negocios en Nueva York. The Times publica productos digitales e impresos, incluido su principal producto de noticias, The New York Times, que está disponible en sus aplicaciones móviles, en su sitio web (NYTimes.com) y como periódico impreso, y contenido asociado, como sus podcasts. The Times también publica otras publicaciones de intereses específicos, incluidas The Athletic (medios deportivos), Cooking (recetas y otro contenido relacionado con la cocina), Games (rompecabezas y juegos) y Wirecutter (recomendaciones de compras). El Times posee más de 3 millones de obras registradas con derechos de autor, incluidas las expuestas en los Anexos A a I, K (“Obras del Times”).





15. Microsoft Corporation es una corporación de Washington con sede principal de negocios y sede en Redmond, Washington. Microsoft ha invertido al menos 13.000 millones de dólares en OpenAI Global LLC a cambio de lo cual Microsoft recibirá el 75% de los beneficios de esa empresa hasta que se devuelva su inversión, tras lo cual Microsoft poseerá una participación del 49% en esa empresa.





16. Microsoft ha descrito su relación con los demandados OpenAI como una "asociación". Esta asociación ha incluido la contribución y operación de los servicios de computación en la nube utilizados para copiar Times Works y entrenar los modelos GenAI de los demandados OpenAI. También ha incluido, según información y creencia, colaboración técnica sustancial en la creación de esos modelos. Microsoft posee copias u obtiene acceso preferencial a los últimos modelos GenAI de los demandados OpenAI que han sido entrenados e incorporan copias no autorizadas de Times Works. Microsoft utiliza estos modelos para proporcionar contenido infractor y, en ocasiones, información errónea a los usuarios de sus productos y servicios en línea. Durante una llamada trimestral sobre resultados en octubre de 2023, Microsoft señaló que "más de 18.000 organizaciones utilizan ahora el servicio Azure OpenAI, incluidos los clientes nuevos de Azure".





17. Los Demandados de OpenAI consisten en una red de entidades de Delaware interrelacionadas.





18. El demandado OpenAI Inc. es una corporación sin fines de lucro de Delaware con un lugar principal de negocios ubicado en 3180 18th Street, San Francisco, California. OpenAI Inc. se formó en diciembre de 2015. OpenAI Inc. posee y controla indirectamente todas las demás entidades de OpenAI y ha estado directamente involucrado en la perpetración de la infracción masiva y otras conductas ilegales aquí alegadas.





19. El demandado OpenAI LP es una sociedad limitada de Delaware con su sede principal de negocios ubicada en 3180 18th Street, San Francisco, California. OpenAI LP se formó en 2019. OpenAI LP es una subsidiaria de propiedad total de OpenAI Inc. que opera con fines de lucro y está controlada por OpenAI Inc. OpenAI LP estuvo directamente involucrado en la perpetración de la infracción masiva y la explotación comercial de Times Works que se alega aquí.





20. El demandado OpenAI GP, LLC es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware con un domicilio comercial principal ubicado en 3180 18th Street, San Francisco, California. OpenAI GP, LLC es el socio general de OpenAI LP y administra y opera los negocios y asuntos diarios de OpenAI LP. OpenAI GP LLC es propiedad total y está controlada por OpenAI Inc. OpenAI, Inc. utiliza OpenAI GP LLC para controlar OpenAI LP y OpenAI Global, LLC. OpenAI GP, LLC estuvo involucrado en perpetrar la infracción masiva y la explotación ilegal de Times Works aquí alegada a través de su dirección y control de OpenAI LP y OpenAI Global LLC.





21. El demandado OpenAI, LLC es una compañía de responsabilidad limitada de Delaware con un lugar principal de negocios ubicado en 3180 18th Street, San Francisco, California. OpenAI, LLC se formó en septiembre de 2020. OpenAI LLC posee, vende, otorga licencias y monetiza una serie de ofertas de OpenAI, incluidas ChatGPT, ChatGPT Enterprise y las herramientas API de OpenAI, todas las cuales se basaron en la infracción masiva y la explotación ilegal del Times por parte de OpenAI. Obras. Según nuestra información y creencia, OpenAI, LLC es propiedad y está controlada por OpenAI Inc. y Microsoft Corporation.

a través de OpenAI Global LLC y OpenAI OpCo LLC.





22. El demandado OpenAI OpCo LLC es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware con domicilio comercial principal ubicado en 3180 18th Street, San Francisco, California. OpenAI OpCo LLC es una subsidiaria de propiedad total de OpenAI Inc. y ha facilitado y dirigido la infracción masiva y la explotación ilegal de Times Works por parte de OpenAI a través de su gestión y dirección de OpenAI, LLC.





23. El demandado OpenAI Global LLC es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware constituida en diciembre de 2022. OpenAI Global LLC tiene su sede principal de negocios ubicada en 3180 18th Street, San Francisco, California. Microsoft Corporation tiene una participación minoritaria en OpenAI Global LLC y OpenAI, Inc. tiene una participación mayoritaria en OpenAI Global LLC, indirectamente a través de OpenAI Holdings LLC y OAI Corporation, LLC. OpenAI Global LLC estuvo y está involucrado en una conducta ilegal alegada en el presente a través de su propiedad, control y dirección de OpenAI LLC.





24. El demandado OAI Corporation, LLC es una compañía de responsabilidad limitada de Delaware con un lugar principal de negocios ubicado en 3180 18th Street, San Francisco, California. El único miembro de OAI Corporation, LLC es OpenAI Holdings, LLC. OAI Corporation, LLC estuvo y está involucrada en la conducta ilegal aquí alegada a través de su propiedad, control y dirección de OpenAI Global LLC y OpenAI LLC.





25. La demandada OpenAI Holdings, LLC es una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware, cuyos únicos miembros son OpenAI, Inc. y Aestas, LLC, cuyo único miembro, a su vez, es Aestas Management Company, LLC. Aestas Management Company, LLC es una empresa fantasma de Delaware formada con el fin de ejecutar un aumento de capital de 495 millones de dólares para OpenAI.





Continuar leyendo aquí .

Acerca de la serie PDF Legal de HackerNoon: Le traemos los expedientes judiciales de dominio público más importantes, técnicos y reveladores.

Este caso judicial 1:23-cv-11195 recuperado el 29 de diciembre de 2023 de nycto-assets.nytimes.com es parte del dominio público. Los documentos creados por el tribunal son obras del gobierno federal y, según la ley de derechos de autor, se colocan automáticamente en el dominio público y se pueden compartir sin restricciones legales.