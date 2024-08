The Times v. Microsoft/OpenAI: Colaboração Técnica Substancial na Criação dos Modelos (3)

O processo judicial The New York Times Company v. Microsoft Corporation em 27 de dezembro de 2023 faz parte da série Legal PDF da HackerNoon. Você pode pular para qualquer parte deste arquivo aqui . Esta é a parte 3 de 27.

III. AS FESTAS

14. Requerente The New York Times Company é uma corporação de Nova York com sede e principal local de negócios em Nova York. O Times publica produtos digitais e impressos, incluindo o seu principal produto noticioso, o The New York Times, que está disponível nas suas aplicações móveis, no seu website (NYTimes.com) e como jornal impresso, e conteúdos associados, como os seus podcasts. O Times também publica outras publicações de interesses específicos, incluindo The Athletic (mídia esportiva), Cooking (receitas e outros conteúdos relacionados à culinária), Games (quebra-cabeças e jogos) e Wirecutter (recomendações de compras). O Times possui mais de 3 milhões de obras registradas e protegidas por direitos autorais, incluindo aquelas estabelecidas nos Anexos A–I, K (“Times Works”).





15. A Microsoft Corporation é uma empresa de Washington com sede principal e sede em Redmond, Washington. A Microsoft investiu pelo menos 13 mil milhões de dólares na OpenAI Global LLC em troca dos quais a Microsoft receberá 75% dos lucros dessa empresa até que o seu investimento seja reembolsado, após o que a Microsoft deterá uma participação de 49% nessa empresa.





16. A Microsoft descreveu seu relacionamento com os Réus da OpenAI como uma “parceria”. Esta parceria incluiu a contribuição e operação dos serviços de computação em nuvem usados para copiar o Times Works e treinar os modelos GenAI dos Réus OpenAI. Também incluiu, com base na informação e na crença, colaboração técnica substancial na criação desses modelos. A Microsoft possui cópias ou obtém acesso preferencial aos modelos GenAI mais recentes dos Réus OpenAI que foram treinados e incorporam cópias não autorizadas do Times Works. A Microsoft utiliza estes modelos para fornecer conteúdo infrator e, por vezes, desinformação aos utilizadores dos seus produtos e serviços online. Durante uma teleconferência de resultados trimestrais em outubro de 2023, a Microsoft observou que “mais de 18.000 organizações agora usam o Azure OpenAI Service, incluindo clientes novos no Azure”.





17. Os Réus OpenAI consistem em uma rede de entidades inter-relacionadas de Delaware.





18. A Ré OpenAI Inc. é uma corporação sem fins lucrativos de Delaware com sede em 3180 18th Street, São Francisco, Califórnia. foi formada em dezembro de 2015. A OpenAI Inc. possui e controla indiretamente todas as outras entidades da OpenAI e esteve diretamente envolvida na perpetração da violação em massa e outras condutas ilegais aqui alegadas.





19. A Ré OpenAI LP é uma sociedade limitada de Delaware com sede em 3180 18th Street, São Francisco, Califórnia. A OpenAI LP foi formada em 2019. A OpenAI LP é uma subsidiária integral da OpenAI Inc. que opera com fins lucrativos e é controlada pela OpenAI Inc. A OpenAI LP esteve diretamente envolvida na perpetração da violação em massa e exploração comercial da Times Works aqui alegada.





20. A Ré OpenAI GP, LLC é uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware com sede principal localizada em 3180 18th Street, São Francisco, Califórnia. OpenAI GP, LLC é o sócio geral da OpenAI LP e gerencia e opera os negócios e assuntos diários da OpenAI LP. OpenAI GP LLC é de propriedade integral e controlada pela OpenAI Inc. OpenAI, Inc. usa OpenAI GP LLC para controlar OpenAI LP e OpenAI Global, LLC. A OpenAI GP, LLC esteve envolvida na infração em massa e na exploração ilegal da Times Works aqui alegada por meio de sua direção e controle da OpenAI LP e da OpenAI Global LLC.





21. A Ré OpenAI, LLC é uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware com sede principal localizada em 3180 18th Street, São Francisco, Califórnia. OpenAI, LLC foi formada em setembro de 2020. OpenAI LLC possui, vende, licencia e monetiza uma série de ofertas da OpenAI, incluindo ChatGPT, ChatGPT Enterprise e ferramentas API da OpenAI, todas as quais foram construídas com base na violação em massa e exploração ilegal do Times pela OpenAI. Funciona. Com base em informações e crenças, a OpenAI, LLC pertence e é controlada pela OpenAI Inc. e pela Microsoft Corporation,

através da OpenAI Global LLC e OpenAI OpCo LLC.





22. A Ré OpenAI OpCo LLC é uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware com sede principal localizada em 3180 18th Street, São Francisco, Califórnia. OpenAI OpCo LLC é uma subsidiária integral da OpenAI Inc. e facilitou e dirigiu a violação em massa e a exploração ilegal do Times Works pela OpenAI por meio de sua gestão e direção da OpenAI, LLC.





23. A Ré OpenAI Global LLC é uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware formada em dezembro de 2022. A OpenAI Global LLC tem sede principal localizada em 3180 18th Street, São Francisco, Califórnia. A Microsoft Corporation possui uma participação minoritária na OpenAI Global LLC e a OpenAI, Inc. possui uma participação majoritária na OpenAI Global LLC, indiretamente por meio da OpenAI Holdings LLC e da OAI Corporation, LLC. A OpenAI Global LLC esteve e está envolvida em conduta ilegal aqui alegada por meio de sua propriedade, controle e direção da OpenAI LLC.





24. A Ré OAI Corporation, LLC é uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware com sede em 3180 18th Street, São Francisco, Califórnia. O único membro da OAI Corporation, LLC é OpenAI Holdings, LLC. A OAI Corporation, LLC esteve e está envolvida na conduta ilegal aqui alegada por meio de sua propriedade, controle e direção da OpenAI Global LLC e da OpenAI LLC.





25. A Ré OpenAI Holdings, LLC é uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, cujos únicos membros são OpenAI, Inc. e Aestas, LLC, cujo único membro, por sua vez, é Aestas Management Company, LLC. Aestas Management Company, LLC é uma empresa de fachada de Delaware formada com o propósito de executar um aumento de capital de US$ 495 milhões para a OpenAI.





