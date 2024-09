Tại sao game thủ lại chống lại NFT (và tiền điện tử): Một lời giải thích vô nghĩa cho Web3 Gaming

Sự xuất hiện phi lý của tiền điện tử là không có giới hạn và ngành công nghiệp game chỉ là lĩnh vực mới nhất bị thu hút vào phạm vi ảnh hưởng này. Kết quả là, điều này đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc giữa người bản địa tiền điện tử và người bản địa trò chơi: hầu hết người bản địa tiền điện tử không liên quan đến những gì làm cho một trò chơi hoạt động, trong khi hầu hết người bản địa trò chơi có xu hướng bỏ qua tiềm năng giá trị gia tăng của công nghệ blockchain cho ngành công nghiệp trò chơi.





Đôi khi, sự sai lệch này đã bùng phát thành những cuộc trao đổi xấu xí giữa hai 'phe' - đỉnh điểm là những người bản địa tiền điện tử bị gán cho là "những người anh em công nghệ tham lam", hoặc những người bản xứ chơi game bị dán nhãn là "những người chơi game dày đặc".





Xét thấy xu hướng thịnh hành trong ngành công nghiệp trò chơi ngày càng nghiêng về việc kiếm tiền quá mức từ nội dung trong trò chơi, các game thủ trong thời gian gần đây có thể hiểu là đã từ bỏ những thay đổi trong ngành của họ. Bản chất của tiền điện tử (và NFT) khiến chúng dễ bị game thủ ghét bỏ, coi chúng như một công cụ để các công ty lấy ra nhiều xu hơn từ túi của họ: phiên bản khốn khổ của các giao dịch vi mô.





Mặt khác, cách thức mà các trò chơi blockchain hiện tại đang được bán trên thị trường cũng không giúp ích được gì cho nguyên nhân. Thay vì tập trung vào khả năng chơi và khả năng thưởng thức trò chơi, hầu hết các trò chơi blockchain trên thực tế là các kế hoạch Ponzi dưới vỏ bọc của một trò chơi - những trò chơi được gọi là trò chơi “chơi để kiếm tiền”. Do đó, cơ sở người dùng của họ chủ yếu bao gồm những người chơi chủ yếu được thúc đẩy bởi lợi nhuận tài chính - điều này hoàn toàn không giúp ích gì trong việc bắc cầu chia rẽ sâu sắc này.





Nó không cần phải theo cách này.

Chơi để kiếm tiền: Một sơ đồ kim tự tháp vô đạo đức được xây dựng trên một ngôi nhà của những lá bài









“Trò chơi là một hình thức chơi có cấu trúc, thường được thực hiện để giải trí hoặc vui chơi, và đôi khi được sử dụng như một công cụ giáo dục. Trò chơi khác với công việc, thường được thực hiện để trả thù lao, và so với nghệ thuật, thường là sự thể hiện của các yếu tố thẩm mỹ hoặc tư tưởng ”. - Wikipedia





Trò chơi chính xác là như vậy, một hình thức giải trí. Game thủ chơi game để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, giống như xem phim hay đi chơi với bạn bè. Đây là nguyên tắc cơ bản của những gì tạo nên một trò chơi, một trò chơi.





“Trò chơi” chơi để kiếm tiền (hoặc bất cứ thứ gì có thẻ “kiếm”; ví dụ: chơi và học, v.v.) giới thiệu các loại khuyến khích sai đối với những người chơi tiềm năng của nó - một loại khuyến khích mà giải trí hoặc niềm vui trở thành thứ yếu đối với động cơ tài chính. Khi NFT hoặc mã thông báo được bán như một điều kiện tiên quyết để chơi một trò chơi, người chơi sẽ không mua chúng cho tiện ích trong trò chơi của họ, mà như một khoản đầu tư đầu cơ với kỳ vọng thu được lợi nhuận trong tương lai.





Đáng buồn thay, đây là tình trạng của bối cảnh trò chơi blockchain hiện tại: chứa đầy các “trò chơi” không bền vững trong đó nhu cầu chủ yếu được thúc đẩy bởi động cơ tài chính, chứ không phải niềm vui hoặc sự thích thú có được từ việc chơi chính trò chơi đó.





Axie Infinity là một trường hợp điển hình: những người chấp nhận sớm bỏ tiền ra để mua Axie và chơi “trò chơi”, sau đó họ “kiếm” tiền và rút tiền ra (được thúc đẩy bởi tiền bên ngoài đổ vào, đặc biệt là từ những người chấp nhận muộn), và chu kỳ cứ tiếp tục cho đến khi không còn tiền mới để vào và bù lại số tiền cũ sắp ra. Cuối cùng, âm nhạc dừng lại và những người chấp nhận muộn sẽ là người đặt chân vào hóa đơn - về cơ bản là một kế hoạch bơm và đổ giả mạo như một “trò chơi”.









Đừng hiểu sai ý tôi, trả tiền cho một trò chơi là hoàn toàn ổn - điều quan trọng là động cơ đằng sau việc mua hàng phải hoàn toàn là vì tiện ích trong trò chơi, không phải mục đích đầu cơ. Tại thời điểm này, rõ ràng việc chi 100 đô la cho một mục nhập Axie có ý nghĩa khác so với việc chi 100 đô la cho các mặt hàng mỹ phẩm, như da tướng trong Liên minh huyền thoại hoặc các vật phẩm tiện ích, như túp lều của thợ xây trong Clash of Clans.





Không nhầm lẫn, một trò chơi FPS blockchain với lợi ích tốt nhất của người chơi trên thực tế có thể chọn tham gia một vòng chơi trong đó tất cả các NFT vũ khí đều có thể phân hủy và cung cấp không giới hạn: 1) mọi người đúc vũ khí hoàn toàn mới ngay từ trò chơi để một mức giá cố định (ngăn chặn ý định đầu cơ); 2) vũ khí sẽ xuống cấp và trở nên kém mạnh hơn khi nó được sử dụng nhiều hơn trong trận chiến (tiện ích của vật phẩm trong trò chơi). Cơ chế này đảm bảo rằng mỗi lần mua vũ khí của trò chơi NFT không phải vì động cơ tài chính - giả sử những thứ khác bằng nhau, hao mòn được lập trình có nghĩa là giá trên thứ hai hầu như sẽ luôn rẻ hơn giá đúc trong trò chơi.









Nhìn chung, trò chơi trước hết được chơi để giải trí hoặc vui chơi - các khuyến khích tài chính, nếu có, chỉ phải là suy nghĩ sau, không phải là đề xuất giá trị chính. Miễn là chơi để kiếm tiền vẫn là câu chuyện thống trị, tiềm năng gia tăng giá trị thực sự của trò chơi blockchain sẽ không bao giờ trở nên rõ ràng đối với xu hướng chủ đạo và sự phân chia sâu sắc giữa người bản địa tiền điện tử và người bản địa trò chơi sẽ tiếp tục tồn tại - vì những lý do rõ ràng .

Giá trị gia tăng # 1: Vật phẩm trong trò chơi dưới dạng NFT, được giải thích





Nói một cách đơn giản, NFT có thể đại diện cho bất kỳ thứ gì được coi là có giá trị trên chuỗi . Nó thực sự đại diện cho những gì và cách trình bày này được thực thi sẽ phụ thuộc vào các yếu tố rất con người: tiện ích xã hội của BAYC NFTs sẽ phụ thuộc vào cộng đồng của nó, tương tự như vậy, tiện ích chức năng của NFT miền blockchain sẽ phụ thuộc vào số lượng tích hợp và quan hệ đối tác mà nó giao thức tên miền liên kết có thể thu hút.





Tiện ích xã hội hoặc chức năng của NFT trong trò chơi không có gì khác biệt: chúng sẽ phụ thuộc vào chính trò chơi. Nếu không, nó sẽ đơn giản là một mã thông báo vô dụng trên blockchain, không có bất kỳ tiện ích nào. Đặt câu hỏi: Những gì còn lại trong NFT của bạn nếu trò chơi cơ bản của nó bị ngừng vì nhiều lý do khác nhau? Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà phát triển quyết định ngừng cập nhật trò chơi hoặc xóa vật phẩm trong trò chơi mà NFT của bạn được cho là đại diện?





Được lột xác hoàn toàn, NFT trong trò chơi giống như "thẻ truy cập" vào một vật phẩm trong trò chơi. Trái ngược với suy nghĩ thông thường, họ chắc chắn không cho phép “quyền sở hữu bất biến” đối với các vật phẩm trong trò chơi - nếu trò chơi không còn là mối quan tâm liên tục, thì NFT của bạn sẽ không thực sự đại diện cho bất cứ thứ gì nữa.





Vì vậy, những gì NFT thậm chí tốt cho ngành công nghiệp trò chơi?









Đầu tiên, việc biểu thị các vật phẩm trong trò chơi dưới dạng NFT sẽ cho phép bất kỳ ai có thiết bị kết nối internet đều có thể tự do giao dịch vật phẩm đó, bất kể xuất thân và vị trí địa lý của họ. Mặc dù chúng tôi có các nền tảng tập trung như Steam cho phép trao đổi giữa các vật phẩm trong trò chơi, nhưng nó phải chịu rất nhiều điều kiện T & C của mỗi nền tảng, cũng như kém hiệu quả: giao dịch giữa các vật phẩm trong trò chơi trong cùng một hệ sinh thái là một chuyện, nhưng kinh doanh các vật phẩm trong trò chơi trên các hệ sinh thái lại là một chuyện khác.





Để minh họa, để giao dịch CS: GO skin (Steam) của bạn lấy skin Fortnite (Epic), bạn sẽ cần phải dựa vào dịch vụ đối sánh P2P: 1) bạn gửi CS: GO skin đến tài khoản Steam của đối tác; 2) đối tác gửi cho bạn skin Fortnite vào tài khoản Epic của bạn; 3) nếu giao dịch liên quan đến tiền mặt, thì tiền được chuyển riêng bởi người gửi vào tài khoản ngân hàng của người nhận. Điều này bất chấp phí chuyển khoản xuyên biên giới trong trường hợp chuyển tiền quốc tế, có thể khiến bạn phải trả giá cao hơn so với chính vật phẩm trong trò chơi!









Nếu cả hai giao diện nói trên được đại diện dưới dạng NFT, những thách thức phát sinh do sự khác biệt trong quyền tài phán của đối tác hoặc hệ sinh thái trò chơi của vật phẩm trong trò chơi sẽ được coi là không liên quan, vì giao dịch sẽ được thực hiện dưới một “lớp tài chính” chung - chuỗi khối.





Phí giao dịch sẽ thấp đáng kể (ngoại trừ trên Ethereum, ít nhất là trước khi ETH2.0 bắt đầu hoạt động) bất kể đối tác của bạn cư trú ở đâu hoặc trên hệ sinh thái trò chơi nào mà vật phẩm trong trò chơi đó có. Trên hết, bản chất nguyên tử của hợp đồng thông minh trên thị trường NFT sẽ đảm bảo rằng rủi ro đối tác được giảm thiểu đáng kể, tất cả mà không yêu cầu trung gian tập trung làm trung gian cho quy trình.









Ngoài ra, bản chất có thể kết hợp của các blockchain sẽ cho phép các NFT trong trò chơi khai thác toàn bộ sức mạnh của DeFi - ví dụ: cam kết các NFT trong trò chơi của bạn sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay tiền, hoặc thậm chí "gói" nó bằng chức năng cho thuê sao cho khi cho bên thứ ba thuê, NFT có thể tự động trả lại cho bạn khi hết thời hạn hoặc trong trường hợp mặc định.





Một khi các tiêu chuẩn NFT phát triển để trở nên đủ nâng cao, các vật phẩm trong trò chơi thậm chí có thể tương tác được với nhau - ví dụ: thông qua quan hệ đối tác chiến lược giữa trò chơi A và trò chơi B, một khẩu súng NFT trong trò chơi A có thể được thấm nhuần sức mạnh để đổi thưởng một thanh kiếm NFT trong trò chơi B, giả sử NFT của khẩu súng đạt cấp 50 trong trò chơi A.









Như đã nói, một trò chơi chọn đại diện cho các vật phẩm trong trò chơi của mình dưới dạng NFTs sẽ phải tuân theo nền kinh tế ảo của nó với các điều kiện thị trường bên ngoài - đôi khi, nó có thể trực tiếp mang lại những hậu quả không mong muốn đối với khả năng chơi của chính trò chơi đó!





Do tính mong manh này, hầu hết các trò chơi trên thực tế sẽ tốt hơn nếu không liên quan đến bản thân họ với NFT (và tiền điện tử) - bản thân trò chơi cần phải ở một mức độ nhất định để nỗ lực xứng đáng: mặc dù một MMO bom tấn có thể tìm thấy tích hợp blockchain để là một sự theo đuổi đáng giá, điều tương tự không thể nói đối với một trò chơi di động thông thường.

Giá trị gia tăng # 2: Tiền tệ trong trò chơi dưới dạng mã thông báo, được giải thích





Giống như các vật phẩm trong trò chơi được đại diện dưới dạng NFT, lợi ích chính của việc đại diện cho tiền tệ trong trò chơi dưới dạng mã thông báo nằm ở khả năng có thể giao dịch tự do bất kể nền tảng và vị trí của mỗi bên, với chi phí không đáng kể so với việc sử dụng cơ sở hạ tầng tập trung gắn với hệ thống ngân hàng truyền thống .





Một lần nữa, để minh họa, giao dịch vàng của WoW, chẳng hạn như Robux của Roblox, khá phức tạp: nó liên quan đến hai hệ sinh thái hoàn toàn khác nhau, chưa kể nếu các đối tác hóa ra ở các khu vực pháp lý khác nhau. Nếu cả hai loại tiền tệ trong trò chơi nói trên đều được biểu thị dưới dạng mã thông báo, việc giao dịch chúng sẽ dễ dàng như gửi đơn đặt hàng tại AMM phi tập trung như UniSwap!





Giống như NFT trong trò chơi, giá trị của mã thông báo trong trò chơi phụ thuộc nhiều vào mức độ thành công của trò chơi, điều này sẽ dựa trên tiện ích mà mỗi đơn vị mã thông báo có thể có trong chính trò chơi (ví dụ: thanh toán để chế tạo vũ khí, vân vân.). Hơn nữa, bản chất có thể kết hợp của blockchain sẽ cho phép các mã thông báo trong trò chơi cũng khai thác toàn bộ sức mạnh của DeFi: hoán đổi nó thành stablecoin, cho vay / đi vay, tổng hợp thanh khoản, v.v.









Vì lợi ích bền vững của nền kinh tế ảo của trò chơi, điều bắt buộc là các vòi mã thông báo (các sự kiện thêm mã thông báo vào lưu thông) và chìm (các sự kiện loại bỏ mã thông báo khỏi lưu thông) trong trò chơi: đưa vào các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến ý chí động này chỉ khiến nền kinh tế ảo vốn đã mỏng manh của trò chơi không thể kiểm soát được - trong trường hợp xấu nhất, khiến trò chơi không thể chơi được.





Một ví dụ như vậy là khai thác trước mã thông báo trong trò chơi (hoặc NFT trong trò chơi), một “vòi bên ngoài” trong đó nó không bị ràng buộc với lối chơi tổng thể của trò chơi dưới bất kỳ hình dạng hoặc hình thức nào. Như vậy, bạn có thể mong đợi những hậu quả hữu hình sẽ giáng xuống nền kinh tế ảo của trò chơi đó.





Mặt khác, WoW, MMO lâu đời, là một nghiên cứu điển hình tuyệt vời về cách quản lý nền kinh tế ảo mỏng manh của trò chơi. Mặc dù không hoàn hảo bằng bất kỳ phương tiện nào, nền kinh tế ảo của WoW vẫn phát triển tốt cho đến ngày nay, chủ yếu là do các vòi và giá trị chìm của tiền tệ trong trò chơi của WoW, vàng, đều được kích hoạt bởi các sự kiện trong chính trò chơi.

Giá trị gia tăng # 3: Tích lũy giá trị thông qua Mã thông báo quản trị, được giải thích





Không giống như NFT trong trò chơi và mã thông báo trong trò chơi, mã thông báo quản trị không ảnh hưởng đến vòng lặp trò chơi cốt lõi của trò chơi. Thay vào đó, chúng giống như một phương tiện để tích lũy giá trị, giống như cổ phiếu trong các công ty truyền thống (nhưng tốt hơn).





Không cần phải nói, giá trị của mã thông báo quản trị sẽ phụ thuộc vào mô hình tích lũy giá trị của chúng. Mặc dù giá trị tích lũy của cổ phiếu chủ yếu dựa trên giá trị hiện tại của dòng tiền cộng với tiền ròng trên bảng cân đối kế toán, nhưng khả năng lập trình của mã thông báo quản trị có nghĩa là mô hình tích lũy giá trị của nó tùy thuộc vào quyết định của nhà phát hành!





Ví dụ: một trò chơi có thể thiết kế giá trị tích lũy của các mã thông báo quản trị của nó để những người nắm giữ mã thông báo của họ sẽ được hưởng theo tỷ lệ thu được từ việc đánh thuế bán các NFT trong trò chơi của nó, cũng như từ các phản ánh về trò chơi của nó mã thông báo. Các quỹ kho bạc vượt quá chi phí hoạt động của trò chơi và chi phí phát triển trong tương lai cũng có thể được sử dụng để tiến hành đốt mã thông báo, có tác dụng trả lại giá trị cho những người nắm giữ mã thông báo quản trị hiện tại (giống như chia sẻ mua lại trong trường hợp cổ phiếu).





Tự động hóa các chức năng này thông qua hợp đồng thông minh sẽ giảm đáng kể xác suất lỗi của con người - đồng thời tăng tốc đáng kể các quy trình. Bản chất minh bạch của blockchain sẽ loại bỏ sự cần thiết phải tham gia vào các thực thể độc lập để chứng thực - mọi thứ đều diễn ra công khai, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào một công cụ khám phá blockchain và tự mình xác minh: liệu số tiền thu được có thực sự được phân phối theo tỷ lệ hay không, token thực sự bị đốt cháy do dư thừa quỹ kho bạc, v.v.









Hơn nữa, mã thông báo quản trị cung cấp cho các trò chơi một phương pháp thay thế để gây quỹ: chúng không còn bị giới hạn trong các thị trường tư nhân do VC kiểm soát, giờ đây chúng có thể gây quỹ trực tiếp từ công chúng thông qua ICO.





ICO dân chủ hóa quyền tiếp cận đầu tư ở giai đoạn đầu cho đại chúng để bất kỳ ai, bao gồm cả một game thủ đam mê 18 tuổi, người có thể biết nhiều về trò chơi hơn bất kỳ nhà đầu tư được công nhận hoặc nhà đầu tư mạo hiểm nào có thể hy vọng, có thể có cơ hội tham gia sớm trong vòng gây quỹ ban đầu của trò chơi yêu thích của anh ấy.









Như một phần thưởng, mã thông báo quản trị cũng có thể được thấm nhuần với quyền biểu quyết, giống như cổ phiếu có quyền biểu quyết trong cổ phiếu. Nhưng trên thực tế, mức độ đưa ra các quyết định để những người nắm giữ mã thông báo biểu quyết vẫn nằm trong sự kiểm soát của chính tổ chức phát hành - một nhà hát phân quyền.





Trong các công ty dựa trên vốn chủ sở hữu, các cổ đông có thể yêu cầu truy đòi pháp lý nếu các phiếu bầu của họ không được ban quản lý tôn trọng (vì lý do vi phạm nghĩa vụ ủy thác). Không cần phải nói, chúng ta vẫn còn nhiều năm (thậm chí nhiều thập kỷ) để quyền biểu quyết trên các mã thông báo quản trị đạt đến mức độ công bằng. Cho đến lúc đó, hãy mong đợi các đề xuất bỏ phiếu giống một công cụ tương tác với cộng đồng hơn - xoay quanh những thứ bình thường bên ngoài cơ chế cốt lõi của trò chơi (ví dụ: thiết kế da nhân vật, đề xuất sự kiện trong trò chơi, v.v.).

Bắc cầu chia rẽ sâu sắc





Cuối cùng, trò chơi blockchain thúc đẩy những người đương nhiệm hiện tại cũng như những kẻ thách thức mới chớm nở suy nghĩ lại về các phương pháp hay nhất về thiết kế và sáng tạo trò chơi.





Những người bản địa tiền điện tử nên hiểu rằng một trò chơi là một hệ thống tinh tế bao gồm các thành phần gắn bó chặt chẽ với nhau dựa trên các nguyên tắc đầu tiên tạo nên một trò chơi, một trò chơi: một hình thức chơi có cấu trúc được thực hiện để giải trí hoặc vui vẻ. Một trò chơi không thể chơi được sẽ không thể chơi được một cách thần kỳ chỉ nhờ tích hợp blockchain - nếu có, nó chỉ đơn giản là phát triển để trở thành biểu hiện tồi tệ nhất của chính nó.





Mặt khác, những người chơi game bản địa nên nhận ra rằng chơi game blockchain không chỉ là các kế hoạch kim tự tháp chơi để kiếm tiền. Tiền điện tử và NFT không phải là phiên bản sai lầm của các giao dịch vi mô - chúng chỉ đơn thuần là đại diện trên chuỗi của các tài sản trong trò chơi (tiền tệ và vật phẩm), trong đó giá trị của chúng sẽ vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào mối quan tâm cơ bản của trò chơi.





Cũng được xuất bản ở đây .