Pourquoi les joueurs sont contre les NFT (et les crypto-monnaies) : une explication simple du jeu Web3

L'exubérance irrationnelle des crypto-monnaies ne connaît pas de limites, et l'industrie du jeu n'est que le dernier domaine à être aspiré dans cette sphère d'influence. En conséquence, cela a créé un fossé profond entre les crypto-natifs et les natifs du jeu : la plupart des natifs de la cryptographie sont déconnectés de ce qui fait fonctionner un jeu, tandis que la plupart des natifs du jeu ont tendance à négliger le potentiel de valeur ajoutée. de la technologie blockchain pour l'industrie du jeu.





Parfois, ce désalignement s'est transformé en échanges laids entre les deux «factions» – aboutissant à ce que les crypto-natifs soient étiquetés comme «gros tech gourmands» ou que les natifs du jeu soient étiquetés comme «joueurs denses».





Considérant que la tendance dominante dans l'industrie du jeu s'est de plus en plus orientée vers une monétisation excessive du contenu du jeu, les joueurs de ces derniers temps ont, à juste titre, dédaigné les changements apportés à leur industrie. La nature de la crypto (et des NFT) les rend susceptibles d'être détestés par les joueurs, les considérant comme un outil permettant aux entreprises d'extraire plus d'argent de leurs poches : la version bâtarde des microtransactions.





D'autre part, la manière dont les jeux blockchain actuels sont commercialisés n'aide pas non plus la cause. Au lieu de se concentrer sur la jouabilité et le plaisir du jeu, la plupart des jeux de blockchain sont en fait des schémas de Ponzi sous le couvert d'un jeu - ces jeux dits "play-to-earn". En tant que tel, leur base d'utilisateurs se compose principalement de joueurs principalement motivés par des gains financiers - ce qui, franchement, n'aide pas non plus à combler ce profond fossé.





Il n'a pas à être de cette façon.

Play-to-Earn : un schéma pyramidal sans scrupules construit sur un château de cartes









« Un jeu est une forme de jeu structurée, généralement entreprise pour le divertissement ou le plaisir, et parfois utilisée comme outil pédagogique. Les jeux sont différents du travail, qui est généralement effectué contre rémunération, et de l'art, qui est plus souvent l'expression d'éléments esthétiques ou idéologiques. - Wikipédia





Les jeux sont exactement cela, une forme de divertissement. Les joueurs jouent à des jeux pour soulager le stress de leur vie quotidienne, tout comme regarder des films ou sortir avec des amis. C'est le principe fondamental de ce qui fait un jeu, un jeu.





Les « jeux » de jeu pour gagner (ou à peu près n'importe quoi avec l'étiquette « gagner » ; par exemple : jouer et gagner, etc.) introduisent les mauvais types d'incitations envers ses joueurs potentiels ; le divertissement ou le plaisir devient secondaire par rapport à motivations financières. Lorsque des NFT ou des jetons sont vendus comme condition préalable pour jouer à un jeu, les joueurs ne les achèteront pas pour leur utilité dans le jeu, mais comme un investissement spéculatif dans l'attente de bénéfices futurs.





Malheureusement, c'est l'état du paysage actuel du jeu blockchain : rempli de "jeux" non durables où la demande est principalement alimentée par des motivations financières, et non par le plaisir ou le plaisir tiré du jeu lui-même.





Axie Infinity en est un exemple : les premiers utilisateurs déboursent de l'argent pour acheter des Axies et jouer au "jeu", puis ils "gagnent" de l'argent et encaissent (alimentés par l'argent externe entrant, en particulier des derniers utilisateurs), et le cycle continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent frais à entrer et à compenser l'ancien argent qui sort. Finalement, la musique s'arrête, et les adopteurs tardifs seront ceux qui paieront la facture - essentiellement un système de pompage et de vidage se faisant passer pour un «jeu».









Ne vous méprenez pas, payer de l'argent pour un jeu est parfaitement bien - ce qui compte, c'est que la motivation derrière l'achat doit être strictement pour l'utilité dans le jeu, pas pour une intention spéculative. À ce stade, il est clair que dépenser 100 $ sur une entrée Axie implique une signification différente par rapport à dépenser 100 $ sur des articles cosmétiques, comme des skins de champion dans League of Legends, ou des articles utilitaires, comme des cabanes de constructeur dans Clash of Clans.





Ne vous y trompez pas, un jeu FPS blockchain ayant à cœur les meilleurs intérêts de ses joueurs pourrait en fait opter pour une boucle de gameplay dans laquelle tous les NFT d'armes sont dégradables et en quantité illimitée : 1) les gens fabriquent la toute nouvelle arme directement du jeu pour un prix fixe (qui empêche l'intention spéculative) ; 2) l'arme se dégradera et deviendra moins puissante au fur et à mesure qu'elle sera utilisée au combat (l'utilité de l'objet en jeu). Ce mécanisme garantit que chaque achat de l'arme du jeu NFT n'est pas dû à des motivations financières - en supposant que toutes choses égales par ailleurs, l'usure programmée signifie que les prix des secondaires seront presque toujours moins chers que les prix de la menthe dans le jeu.









Dans l'ensemble, les jeux sont avant tout joués pour le divertissement ou le plaisir - les incitations financières, le cas échéant, ne doivent être qu'une réflexion après coup, et non la principale proposition de valeur. Tant que le jeu pour gagner reste le récit dominant, le véritable potentiel de valeur ajoutée du jeu blockchain ne deviendra jamais apparent pour le grand public, et le fossé profond entre les crypto-natifs et les natifs du jeu continuera d'exister - pour des raisons évidentes .

Valeur ajoutée n° 1 : les éléments du jeu en tant que NFT, expliqués





En termes simples, les NFT peuvent représenter tout ce qui est considéré comme ayant de la valeur sur la chaîne . Ce qu'il représente réellement, et comment cette représentation est appliquée dépendra de facteurs très humains : l'utilité sociale des NFT BAYC dépendra de sa communauté, de même l'utilité fonctionnelle des NFT de domaine blockchain dépendra du nombre d'intégrations et de partenariats que ses protocole de nom de domaine associé peut attirer.





L'utilité sociale ou fonctionnelle des NFT en jeu n'est pas différente : elles dépendront du jeu lui-même. Sinon, ce sera simplement un jeton inutile sur la blockchain, dépourvu de toute utilité. Posez la question : Que reste-t-il de votre NFT si son jeu sous-jacent est interrompu pour diverses raisons ? Que se passe-t-il si les développeurs décident d'arrêter de mettre à jour le jeu ou de supprimer l'élément du jeu que votre NFT est censé représenter ?





Réduits à l'essentiel, les NFT en jeu ressemblent davantage à des "passes d'accès" à un élément du jeu. Contrairement à la croyance populaire, ils ne permettent certainement pas une "propriété immuable" des éléments du jeu - si le jeu n'est plus une préoccupation, alors votre NFT ne représentera plus rien.





Alors, qu'est-ce que les NFT sont même bons pour l'industrie du jeu de toute façon ?









D'une part, représenter les objets du jeu en tant que NFT permettra à l'objet d'être librement échangeable pour toute personne disposant d'un appareil connecté à Internet, quels que soient ses antécédents et sa situation géographique. Bien que nous ayons des plates-formes centralisées comme Steam qui permettent le commerce entre les éléments du jeu, il est fortement soumis aux conditions générales de chaque plate-forme, tout en étant très inefficace : le commerce entre les éléments du jeu au sein du même écosystème est une chose, mais échanger des objets dans le jeu à travers les écosystèmes est une autre chose.





Pour illustrer, pour échanger votre skin CS:GO (Steam) contre un skin Fortnite (Epic), vous devrez vous appuyer sur un service de matching P2P : 1) vous envoyez le skin CS:GO sur le compte Steam de votre contrepartie ; 2) la contrepartie vous envoie le skin Fortnite sur votre compte Epic ; 3) si la transaction implique des espèces, l'argent est viré séparément par l'expéditeur sur le compte bancaire du destinataire. Et ce, nonobstant les frais de transfert transfrontalier en cas de virements internationaux, qui vous coûteront probablement plus cher que l'objet en jeu lui-même !









Si ces deux skins sont représentés sous la forme de NFT, les défis résultant de différences dans la juridiction d'une contrepartie ou l'écosystème de jeu d'un élément du jeu seront rendus non pertinents, puisque la transaction sera exécutée sous une «couche financière» commune - la chaîne de blocs.





Les frais de transaction seront négligeables (sauf sur Ethereum, au moins avant le lancement d' ETH2.0 ), quel que soit l'endroit où réside votre contrepartie ou sur quel écosystème de jeu se trouve l'élément en jeu. En plus de cela, la nature atomique des contrats intelligents sur les marchés NFT garantira que le risque de contrepartie est considérablement minimisé, le tout sans nécessiter un intermédiaire centralisé pour arbitrer le processus.









De plus, la nature composable des blockchains permettra aux NFT en jeu d'exploiter toute la puissance de DeFi - par exemple, en promettant que vos NFT en jeu seront utilisés comme garantie pour emprunter de l'argent, ou même "l'envelopper" avec une fonctionnalité de location de sorte que lorsqu'il est loué à un tiers, le NFT peut vous revenir automatiquement à l'expiration de la durée ou en cas de défaillance.





Une fois que les normes NFT auront évolué pour devenir suffisamment avancées, les éléments du jeu pourraient même être rendus interopérables les uns avec les autres – par exemple, via un partenariat stratégique entre le jeu A et le jeu B, un pistolet NFT dans le jeu A pourrait être imprégné du pouvoir de racheter une épée NFT dans le jeu B, en supposant que le pistolet NFT atteigne le niveau 50 dans le jeu A.









Cela dit, un jeu choisissant de représenter ses éléments dans le jeu en tant que NFT devra soumettre son économie virtuelle aux conditions du marché externe – souvent, cela pourrait avoir des conséquences directes sur la jouabilité du jeu lui-même !





En raison de cette fragilité, la plupart des jeux feraient en fait mieux de ne pas se préoccuper des NFT (et des crypto-monnaies) - le jeu lui-même doit être d'une certaine ampleur pour que l'effort en vaille la peine : bien qu'un MMO à succès puisse trouver l'intégration de la blockchain pour être une poursuite valable, on ne peut pas en dire autant d'un jeu mobile occasionnel.

Valeur ajoutée n° 2 : la monnaie du jeu sous forme de jetons, expliquée





Comme les objets du jeu représentés sous forme de NFT, le principal avantage de représenter les devises du jeu sous forme de jetons réside dans leur capacité à être librement négociables, quels que soient les antécédents et l'emplacement de chaque partie, à un coût négligeable par rapport à l'utilisation d'une infrastructure centralisée liée aux rails bancaires traditionnels. .





Encore une fois, pour illustrer, échanger l'or de WoW contre, disons, le Robux de Roblox, est assez compliqué : cela implique deux écosystèmes complètement différents, et encore moins si les contreparties se trouvent dans des juridictions différentes. Si ces deux devises du jeu sont représentées sous forme de jetons, les échanger serait aussi simple que de soumettre une commande à un AMM décentralisé comme UniSwap !





Comme les NFT en jeu, la valeur des jetons en jeu dépend fortement de la réussite du jeu, qui sera basée sur l'utilité que chaque unité du jeton peut avoir dans le jeu lui-même (ex : paiement pour la fabrication d'armes, etc.). De plus, la nature composable de la blockchain permettra aux jetons en jeu d'exploiter également toute la puissance de DeFi : échange contre des pièces stables, prêt/emprunt, mise en commun des liquidités, etc.









Dans l'intérêt de la pérennité de l'économie virtuelle d'un jeu, il est impératif que les robinets de jetons (événements qui ajoutent des jetons à la circulation) et les puits (événements qui retirent des jetons de la circulation) soient strictement contenus dans le jeu : introduire des éléments externes qui pourraient affecter cette dynamique simplement rendre l'économie virtuelle déjà fragile d'un jeu incontrôlable - dans le pire des cas, rendre le jeu injouable.





Un tel exemple est la pré-extraction de jetons dans le jeu (ou NFT dans le jeu), un "robinet externe" en ce sens qu'il n'est pas lié au gameplay global du jeu sous quelque forme que ce soit. En tant que tel, vous pouvez vous attendre à des conséquences tangibles sur l'économie virtuelle de ce jeu sur la route.





D'un autre côté, WoW, le MMO de longue date, est une excellente étude de cas sur la façon de gérer la fragile économie virtuelle d'un jeu. Bien qu'elle ne soit en aucun cas sans faille, l'économie virtuelle de WoW est encore bien huilée à ce jour, principalement en raison du fait que les robinets et les puits de la monnaie du jeu de WoW, l'or, sont tous déclenchés par des événements dans le jeu lui-même.

Valeur ajoutée n° 3 : accumulation de valeur via des jetons de gouvernance, expliquée





Contrairement aux NFT en jeu et aux jetons en jeu, les jetons de gouvernance n'affectent pas la boucle de jeu principale d'un jeu. Au lieu de cela, ils ressemblent à un véhicule d'accumulation de valeur, semblable aux actions des entreprises traditionnelles (mais en mieux).





Il va sans dire que la valeur des jetons de gouvernance dépendra de leur modèle d'accumulation de valeur. Alors que la valeur de régularisation des actions sera largement basée sur la valeur actuelle des flux de trésorerie plus la trésorerie nette au bilan, la programmabilité des jetons de gouvernance signifie que son modèle de régularisation de la valeur est à la discrétion de son émetteur !





Par exemple, un jeu pourrait concevoir l'accumulation de valeur de ses jetons de gouvernance de telle sorte que les détenteurs qui ont jalonné leurs jetons auront droit au prorata des revenus générés par la taxation des ventes de ses NFT en jeu, ainsi que des réflexions sur son jeu. jetons. Les fonds du Trésor dépassant les dépenses d'exploitation du jeu et les coûts de développement futurs pourraient également être utilisés pour procéder à des brûlures de jetons, restituant ainsi de la valeur aux détenteurs existants des jetons de gouvernance (semblables à des rachats d'actions dans le cas d'actions).





L'automatisation de ces fonctions via des contrats intelligents réduira considérablement la probabilité d'erreur humaine, tout en accélérant considérablement les processus. La nature transparente de la blockchain éliminera le besoin d'engager des entités indépendantes pour les attestations - tout est ouvert, ce qui signifie que n'importe qui pourra se rendre dans un explorateur de blockchain et vérifier par lui-même : si les bénéfices sont effectivement distribués au prorata, si les jetons sont en fait brûlés en raison des fonds de trésorerie excédentaires, et ainsi de suite.









De plus, les jetons de gouvernance offrent aux jeux une méthode alternative à la collecte de fonds : ils ne sont plus limités aux marchés privés contrôlés par VC, ils peuvent désormais collecter des fonds directement auprès du public via une ICO.





Les ICO démocratisent l'accès des masses aux investissements à un stade précoce, de sorte que n'importe qui, y compris un joueur passionné de 18 ans qui en sait probablement plus sur les jeux que n'importe quel investisseur accrédité ou capital-risqueur ne pourrait jamais espérer être, peut avoir la chance d'entrer au début de la première ronde de financement de son jeu préféré.









En prime, les jetons de gouvernance pourraient également être dotés de droits de vote, tout comme les actions avec droit de vote dans les actions. Mais en pratique, la mesure dans laquelle les décisions sont rendues disponibles pour être votées par les détenteurs de jetons reste sous le contrôle de l'émetteur lui-même - un théâtre de décentralisation.





Dans les sociétés par actions, les actionnaires pourraient intenter un recours juridique si leurs votes ne sont pas honorés par la direction (au motif d'un manquement à une obligation fiduciaire). Inutile de dire qu'il nous reste encore des années (voire des décennies) pour que les droits de vote sur les jetons de gouvernance atteignent le niveau des actions. Jusque-là, attendez-vous à ce que les propositions de vote ressemblent davantage à un outil d'engagement communautaire - tournant autour de choses banales en dehors des mécanismes de base du jeu (par exemple: conceptions de skin de personnage, propositions d'événements dans le jeu, etc.).

Combler le profond fossé





En fin de compte, le jeu blockchain incite les titulaires existants ainsi que les challengers en herbe à repenser les meilleures pratiques de conception et de création de jeux.





Les crypto-natifs doivent être conscients qu'un jeu est un système délicat de composants étroitement entrelacés fondé sur les premiers principes de ce qui fait un jeu, un jeu : une forme structurée de jeu entreprise pour le divertissement ou le plaisir. Un jeu injouable ne deviendra pas miraculeusement jouable simplement en raison de l'intégration de la blockchain - au contraire, il évolue simplement pour devenir la pire manifestation de lui-même.





D'autre part, les natifs du jeu devraient se rendre compte que le jeu blockchain est plus que de simples systèmes pyramidaux de jeu pour gagner. Les crypto-monnaies et les NFT ne sont pas la version bâtarde des microtransactions - ils ne sont qu'une représentation en chaîne des actifs du jeu (devises et objets), dans laquelle leur valeur dépendra toujours entièrement de la continuité du jeu sous-jacent.





