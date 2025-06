خطرناک URLs کو فوری طور پر اس نئے کروم توسیع کے ساتھ ختم کریں Cyber Sleuths کے لئے بنایا گیا

جدید سیکورٹی ماحول کو چلانے کے لئے اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک مینی فیلڈ پر چلا جاتا ہے جس میں مہارت سے چھپے ہوئے خطرات ہیں. ان خطرات کے درمیان، Base64 میں کوڈ کیا گیا اندھا URLs ایک منفرد خطرہ بناتے ہیں.Gore64ایک کروم پر مبنی براؤزر کی توسیع خاص طور پر سائبر سیکورٹی کے پیشہ ور افراد کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو منظم طور پر کوڈ شدہ URLs کا سامنا کرتے ہیں اور کسی بھی وقت کلک کرنے کے بغیر ان کو ختم کرنے کے لئے ایک تیز، محفوظ طریقہ چاہتے ہیں.

GORE64 کیا ہے؟

Gore64 ایک ہلکے، استعمال کرنے کے لئے آسان Chromium براؤزر کی توسیع ہے جو ہائیپریکٹنگز میں داخل ہونے والے Base64 کوڈنگ سڑکوں کی شناخت اور ڈیکوڈ کرتا ہے. کسی بھی مشکوک لنک پر دائیں کلک کرکے، Gore64 فوری طور پر کسی بھی چھپے Base64 مواد کو ڈیکوڈ کرتا ہے، صارفین کو تیزی سے خطرے کا اندازہ لگانے اور محفوظ طریقے سے مقصد کو سمجھنے کی اجازت دیتا ہے بغیر ایک کلک کا خطرہ.

Gore64 کیسے کام کرتا ہے

ایک بار انسٹال کرنے کے بعد، Gore64 آپ کے Chromium پر مبنی براؤزر میں "Barberion's Gore64" نامی ایک کنٹیکٹ مینو اختیار شامل کرتا ہے.

دائیں کلک کریں: کسی بھی مشکوک، اندھا URL منتخب کریں. Decode: context menu سے "Barberion's Gore64" پر کلک کریں. نتائج دیکھیں: ایک نیا ونڈو کھولتا ہے جس میں ڈیکوڈ شدہ URLs دکھایا جائے گا. آپ کو کچھ غیر قابل پڑھنے والے حروف (gobbly gook) دیکھ سکتے ہیں، لیکن ڈیکوڈ شدہ نتائج کے اندر واضح طور پر پڑھنے والے URLs کے لئے محتاط نظر ڈالیں.





کوئی نیٹ ورک درخواستیں، کوئی تیسرے فریق کوڈنگ نہیں، صرف صاف، فوری کوڈنگ براہ راست آپ کے براؤزر میں.

Gore64 کے لئے انسٹال ہدایات

مرحلہ 1: فائلوں کو تیار کریں

ایک نیا ڈائریکٹری بنائیں Gore64 اور دو ضروری فائلوں کو شامل ہے:

manifest.json: پروڈکٹ میٹا ڈیٹا شامل ہے.

background.js: decoding کی تقریب کا انتظام کرتا ہے.

Create a folder inside Gore64 named images and download the following 4 png’s https://postimg.cc/gallery/3KFTtKW



مرحلہ 2: ڈویلپر موڈ کو فعال کریں

Chrome یا کسی بھی Chromium پر مبنی براؤزر کھولیں.

براہ مہربانی براہ مہربانی Chrome://extensions/.

ڈویلپر موڈ کے لئے ٹکگل کو اوپر دائیں کونے میں واقع کرنے کے لئے فعال کریں.

مرحلہ 3: آپ کی توسیع لوڈ کریں

لوڈ unpacked پر کلک کریں اور Gore64 ڈائریکٹری کا انتخاب کریں.

Gore64 توسیع فوری طور پر فعال ہو جائے گا.

فوری استعمال کے لئے مثال

کسی بھی مشکوک Base64- encoded URL کو دائیں کلک کریں:

https://malicious.example.com?data=aHR0cHM6Ly9zaGFkeS1zaXRlLmNvbQ==

مندرجہ ذیل مینو سے "Barberion's Gore64" منتخب کریں.

فوری طور پر decoded URL دیکھیں:

https://shady-site.com

Note:decoded output کچھ unreadable مواد شامل کر سکتے ہیں:

†Ûi ÿø¬qéí ž:Ü ¢¸?¢Úìþ)Ý Ëb §µ8œ‘ëY N'$zÒ ç¾x

ممکنہ خطرات کی شناخت کرنے کے لئے واضح طور پر پڑھنے والے URL پر توجہ مرکوز کریں.

اہم خصوصیات

فوری اور مقامی: ڈیکوڈنگ آپ کے براؤزر میں فوری طور پر ہوتا ہے.

محفوظ: کوئی بیرونی درخواستیں یا لاگ ان، رازداری اور سیکورٹی کو یقینی بناتا ہے.

آسان: استعمال کرنے کے لئے آسان کنکشن مینو انٹرویو.

Universal: Chrome، Edge، Brave اور دیگر Chromium براؤزرز کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے.

کیا آپ GORE64 استعمال کرتے ہیں؟

سیکورٹی تجزیہ: محفوظ طریقے سے خفیہ phishing یا malware URLs کو فوری طور پر تجزیہ کریں.

مصیبت کا جواب: ان کو چلانے کے بغیر زبردست payload URLs decode.

بہتر کارکردگی: وقت اور کوشش کی بچت عام طور پر دستی طور پر یا بیرونی آلات کا استعمال کرتے ہوئے URLs کو ختم کرنے میں خرچ کیا جاتا ہے.

Customization کے

Gore64 میں متعدد اعلی معیار کے آئکنز (16، 32، 48، 128 پکسلز) شامل ہیں جو مختلف حلوں میں صاف نظر ڈالتے ہیں.

نتیجہ

Gore64یہ ایک ماہر، طاقتور آلہ ہے جو سائبر سیکورٹی کے پیشہ وروں کے لئے مثالی ہے جو جلدی اندھیرے URLs کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک سادہ، مؤثر توسیع ہے جو ڈیجیٹل سیکورٹی کو برقرار رکھنے کے لئے آسان یا رفتار کو نقصان پہنچانے کے بغیر.

خود کو آلات کے ساتھGore64مشکوک URLs کے پیچھے چھپے خفیہ دھمکیوں کو تلاش کرنے کا صاف، محفوظ طریقہ.

چھپے ہوئے خطرات کو ظاہر کریں. Gore64 کے ساتھ ڈیکوڈ کریں.





{ "manifest_version": 3, "name": "Gore64", "version": "1.6", "description": "Decode Base64 encoded strings in links.", "permissions": ["contextMenus", "activeTab", "scripting"], "background": { "service_worker": "background.js" }, "icons": { "16": "images/16.png", "32": "images/32.png", "48": "images/48.png", "128": "images/128.png" } }





chrome.runtime.onInstalled.addListener(() => { chrome.contextMenus.create({ id: "base64Decode", title: "Barberion's Gore64", contexts: ["link"] }); }); chrome.contextMenus.onClicked.addListener((info, tab) => { if (info.menuItemId === "base64Decode") { const url = info.linkUrl; // Regular expression to identify potential Base64 strings const base64Pattern = /(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?/g; const matches = url.match(base64Pattern) || []; let decodedResults = []; matches.forEach((potentialBase64) => { try { if (potentialBase64 && potentialBase64.length > 0) { // Decode the Base64 string let decodedText = atob(potentialBase64); // Attempt to convert decoded text to readable UTF-8 string try { decodedText = decodeURIComponent(escape(decodedText)); } catch (e) { // If conversion fails, use the original decoded text } // Append to results decodedResults.push(decodedText); } } catch (e) { // Ignore errors and continue } }); if (decodedResults.length > 0) { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayDecodedResults, args: [decodedResults.join("



")] }); } else { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayNoBase64Found }); } } }); function displayDecodedResults(decodedText) { const htmlContent = ` <div id="customDialog" style="position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background-color: white; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; z-index: 10000; font-family: Arial, sans-serif; width: 80%; max-width: 600px; box-shadow: 0px 0px 15px rgba(0,0,0,0.2);"> <h2 style="margin-top: 0;">Decoded Base64</h2> <textarea style="width: 100%; height: 200px;" readonly>${decodedText}</textarea> <br><br> <button id="closeDialog">Close</button> </div> `; const dialogElement = document.createElement('div'); dialogElement.innerHTML = htmlContent; document.body.appendChild(dialogElement); document.getElementById('closeDialog').addEventListener('click', () => { dialogElement.remove(); }); } function displayNoBase64Found() { alert("No valid Base64 encoded string found."); }