Dekodiranje opasnih URL-ova odmah s ovim novim Chrome proširenjem napravljenim za Cyber Sleuths

Navigacija u modernom bezbednosnom okruženju često se osjeća kao da prolazite kroz rudarsko polje ispunjeno pametno prikrivenim pretnjama. Među tim pretnjama, zamagljeni URL-ovi kodirani u Base64 predstavljaju jedinstveni rizik.Gore64, proširenje pretraživača zasnovano na hromu, izrađeno eksplicitno za stručnjake za sajber sigurnost koji redovno susreću kodirane URL-ove i žele brz i siguran način da ih dekodiraju bez ikakvog klikanja.

Šta je točno Gore64?

Gore64 je lagan, jednostavan za upotrebu Chromium proširenje pretraživača koji prepoznaje i dešifruje Base64 kodirane nize ugrađene u hiperpoveznice. Desnim klikom na bilo koju sumnjivu vezu, Gore64 odmah dešifruje bilo skrivenu Base64 sadržaj, omogućujući korisnicima da brzo procijeniti prijetnje i sigurno razumjeti odredište bez rizika od klikanja.

Kako radi Gore64

Nakon što je instaliran, Gore64 dodaje opciju kontekstnog menija pod nazivom "Barberion's Gore64" vašem pregledniku zasnovanom na Chromiumu.

Desni klik: Odaberite bilo koji sumnjivi, zamagljen URL. Dekodiranje: Kliknite na "Barberion's Gore64" iz konteksta. Prikaži rezultate: Otvoriće se novi prozor prikazujući dekodirane URL-ove. Možete vidjeti neke nečitljive znakove (gobbly gook), ali pažljivo pogledajte jasno čitljive URL-ove unutar dekodiranih rezultata.





Nema mrežnih zahteva, nema dekodiranja treće strane, samo čista, instant dekodiranje direktno u vašem pregledniku.

Uputstvo za instalaciju Gore64

Korak 1: Priprema fajlova

Kreirajte novi direktorijum pod imenom Gore64 i uključuje dvije bitne datoteke:

manifest.json: sadrži metapodatke za proširenje.

background.js: upravlja funkcionalnošću dekodiranja.

Create a folder inside Gore64 named images and download the following 4 png’s https://postimg.cc/gallery/3KFTtKW



Korak 2: Aktivirajte razvojni način

Otvorite Chrome ili bilo koji Chromium-based browser.

Navigacija na Chrome://extensions/.

Omogućite prebacivanje za način Developer koji se nalazi u gornjem desnom uglu.

Korak 3: Load vaše proširenje

Kliknite na dugme Load unpacked i izaberite Gore64 direktorij.

Gore64 proširenje će odmah postati aktivan.

Brzi primeri upotrebe

Desni klik na bilo koji sumnjivi Base64-kodirani URL:

https://malicious.example.com?data=aHR0cHM6Ly9zaGFkeS1zaXRlLmNvbQ==

Odaberite "Barberion's Gore64" iz kontekstnog menija.

Odmah pogledajte dekodiranu URL:

https://shady-site.com

Note:Dekodirani izlaz može sadržavati neke nečitljive sadržaje:

†Ûi ÿø¬qéí ž:Ü ¢¸?¢Úìþ)Ý Ëb §µ8œ‘ëY N'$zÒ ç¾x

Fokusirajte se na jasno čitljive URL-ove kako biste identificirali potencijalne prijetnje.

Ključne karakteristike

Brzo i lokalno: Dekodiranje se događa odmah u vašem pregledniku.

Bezbedno: Nema spoljnih zahteva ili dnevnika, osiguravajući privatnost i sigurnost.

Praktično: jednostavna integracija kontekstnog menija.

Univerzalan: Kompatibilan je sa Chrome, Edge, Brave i drugim Chromium preglednicima.

Zašto koristiti Gore64?

Bezbednosna analiza: Brzo analizirajte šifrirane phishing ili malware URL-ove na siguran način.

Incident Response: Dekodiranje zlonamernih URL-ova korisnog opterećenja bez njihovog izvršavanja.

Povećana produktivnost: Uštedite vreme i napor koji se obično troši na dekodiranje URL-ova ručno ili pomoću spoljnih alata.

Customizacija

Gore64 uključuje više visokokvalitetnih ikona (16, 32, 48, 128 piksela) osiguravajući oštar izgled u različitim rezolucijama.

Zaključak

Gore64je specijaliziran, moćan alat idealan za stručnjake za sajber sigurnost koji trebaju brzo dekodirati zamagljene URL-ove.To je jednostavno, efikasno proširenje za održavanje digitalne sigurnosti bez ugrožavanja pogodnosti ili brzine.

Opremajte se saGore64– čistiji, sigurniji način otkrivanja šifrovanih pretnji koje se kriju iza sumnjivih URL-ova.

Otkrijte skrivene opasnosti. dekodiranje sa Gore64.





Manifestacija.json

{ "manifest_version": 3, "name": "Gore64", "version": "1.6", "description": "Decode Base64 encoded strings in links.", "permissions": ["contextMenus", "activeTab", "scripting"], "background": { "service_worker": "background.js" }, "icons": { "16": "images/16.png", "32": "images/32.png", "48": "images/48.png", "128": "images/128.png" } }





Zaštita.js

chrome.runtime.onInstalled.addListener(() => { chrome.contextMenus.create({ id: "base64Decode", title: "Barberion's Gore64", contexts: ["link"] }); }); chrome.contextMenus.onClicked.addListener((info, tab) => { if (info.menuItemId === "base64Decode") { const url = info.linkUrl; // Regular expression to identify potential Base64 strings const base64Pattern = /(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?/g; const matches = url.match(base64Pattern) || []; let decodedResults = []; matches.forEach((potentialBase64) => { try { if (potentialBase64 && potentialBase64.length > 0) { // Decode the Base64 string let decodedText = atob(potentialBase64); // Attempt to convert decoded text to readable UTF-8 string try { decodedText = decodeURIComponent(escape(decodedText)); } catch (e) { // If conversion fails, use the original decoded text } // Append to results decodedResults.push(decodedText); } } catch (e) { // Ignore errors and continue } }); if (decodedResults.length > 0) { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayDecodedResults, args: [decodedResults.join("



")] }); } else { chrome.scripting.executeScript({ target: { tabId: tab.id }, func: displayNoBase64Found }); } } }); function displayDecodedResults(decodedText) { const htmlContent = ` <div id="customDialog" style="position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); background-color: white; border: 1px solid #ccc; padding: 20px; z-index: 10000; font-family: Arial, sans-serif; width: 80%; max-width: 600px; box-shadow: 0px 0px 15px rgba(0,0,0,0.2);"> <h2 style="margin-top: 0;">Decoded Base64</h2> <textarea style="width: 100%; height: 200px;" readonly>${decodedText}</textarea> <br><br> <button id="closeDialog">Close</button> </div> `; const dialogElement = document.createElement('div'); dialogElement.innerHTML = htmlContent; document.body.appendChild(dialogElement); document.getElementById('closeDialog').addEventListener('click', () => { dialogElement.remove(); }); } function displayNoBase64Found() { alert("No valid Base64 encoded string found."); }